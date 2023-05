Corsair MP700, análisis: SSD PCIe Gen5 de alto rendimiento

El Corsair MP700 es un SSD de última generación basado en el estándar PCIe Gen5 y en el protocolo NVMe 2.0. Estas dos claves ya nos permiten hacernos una idea de lo que podemos esperar de este modelo que, como habréis podido imaginar, se dirige al mercado de gama alta tanto por nivel de prestaciones como por precio de venta.

También tiene el honor de convertirse en el primer SSD compatible con el estándar PCIe Gen5 que hemos analizado en MuyComputer, y como no podía ser de otra forma vamos a aprovechar este artículo para contaros todas sus claves y para ver sus valores de rendimiento en diferentes pruebas que son, sin duda, las más importantes del sector.

Además de ofreceros números y datos de rendimiento, así como valores de temperatura, os contaremos cómo ha sido nuestra experiencia con él durante estos días, os explicaremos los detalles más importantes del proceso de montaje, y veremos también de todo lo relacionado con la instalación y la configuración de esta unidad SSD de alto rendimiento.

Antes de entrar en materia queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del MP 700 antes de su lanzamiento oficial, y con tiempo más que suficiente para completar nuestro análisis. Sin más, entramos en materia. Poneos cómodos, que empezamos.

Corsair MP700: primer vistazo, análisis técnico e instalación

El Corsair MP700 es, como dijimos al principio del artículo, una unidad SSD PCIe Gen5 basada en el protocolo NVMe 2.0. No trae ningún cambio importante a nivel físico frente a una unidad PCIe Gen4, ya que tanto la controladora como los chips de memoria NAND Flash se integran en un PC en forma de pastilla alargada que mantiene el conector clásico de las ranuras M.2 NVMe, y su factor de forma es 2280.

A simple vista no podríamos diferenciarlo de un SSD PCIe Gen4 si no fuera por el distintivo de la etiqueta negra, eso está claro, pero obviamente los cambios a nivel técnico están presentes, y como veremos en este artículo se dejan notar en gran medida a nivel de rendimiento. Sobre todo esto hablaremos más adelante.

La versión que hemos probado no trae ningún tipo de sistema de refrigeración, y esto tiene una explicación, Corsair ha preferido pasar de los disipadores activos de referencia que incluyen otras unidades SSD porque son muy ruidosas, tanto que llegan a ser molestas, y porque estas añaden un cable de alimentación SATA que tenemos que gestionar, lo que complica sobremanera el montaje sin añadir ningún tipo de beneficio, más bien todo lo contrario. Personalmente, creo que Corsair ha tomado la decisión correcta en este sentido.

Por tanto, para mantener bajo control las temperaturas de trabajo del Corsair MP700, y para evitar problemas, necesitaremos un sistema de refrigeración pasiva bastante capaz, y también será recomendable que este reciba algo de aire para favorecer la disipación del calor. En líneas generales esto no es un problema, puesto que todas las placas base con ranuras M.2 PCIe Gen5 tienen un disipador pasivo bastante efectivo, y la mayoría de los PCs suelen contar con ventiladores en la parte frontal del chasis metiendo aire frío.

El Corsair MP700 que hemos recibido es el modelo de 2 TB, utiliza memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) apilada en 3D y viene acompañado de una controladora Phison PS5026-E26. Utilizar memoria NAND Flash TLC apilada en 3D implica un buen equilibrio entre coste y vida útil, algo que salta a la vista cuando vemos que esta unidad tiene una resistencia de 1.400 TB, y está diseñada para funcionar sin problemas durante 1,6 millones de horas.

La controladora y el tipo de memoria son muy importantes cuando hablamos de cualquier tipo de SSD, pero la caché no se queda atrás, y en el Corsair MP700 destaca la presencia de un bloque de 4 GB de memoria DRAM. Esta caché es clave para mantener un alto nivel de rendimiento durante cualquier ciclo de trabajo, ya que permite a la unidad almacenar datos críticos y tablas de posición de datos que agilizarán las operaciones de lectura y de escritura, y reducirán los tiempos de acceso.

Esta unidad de almacenamiento es compatible con el software Corsair SSD Toolboox, que nos permite visualizar el estado general de la unidad, y también acceder a diferentes funciones que nos harán la vida un poco más fácil. Es una herramienta totalmente gratuita, ligera (consume muy pocos recursos) y podemos descargarla desde la web oficial de Corsair.

El proceso de montaje no es complicado, solo tenéis que aseguraros de que colocáis la unidad SSD en la primera ranura M.2 de vuestra placa base, que es la que soporta el estándar PCIe Gen5. Si la instaláis en otra ranura se producirá una pérdida de rendimiento como consecuencia de la utilización del estándar PCIe Gen4.

La instalación del Corsair MP700 no tiene ningún misterio, lo insertamos en la ranura M.2 correspondiente, utilizamos el sistema de retención de nuestra placa base y atornillamos el sistema de refrigeración pasiva. En mi caso, he utilizado el bloque de disipación que incorpora la placa base GIGABYTE Z790 AERO G, que es bastante grande y está totalmente capacitado para disipar sin problemas esta unidad de almacenamiento. Justo delante tiene tres ventiladores de 120 mm dirigiendo aire frío hacia los radiadores, así que tenemos un escenario óptimo.

Es importante que tengáis en cuenta que los resultados de temperatura que vamos a obtener en este análisis son los propios de un montaje ideal, y que por tanto estos pueden variar si utilizamos el Corsair MP700 en otras placas base con radiadores más pequeños o con un flujo de aire más limitado. En cualquier caso, Corsair asegura que los sistemas de refrigeración pasiva que traen las placas base compatibles con el estándar PCIe Gen5 son adecuados, así que no deberíais tener ningún problema salvo que el interior de vuestro PC sea un «horno».

Proceso de configuración bajo Windows 1o o Windows 11

Una vez que tenemos la unidad instalada en la ranura M.2 el Corsair MP700 debe ser reconocido de forma automática por la placa base, y por tanto tiene que aparecer en la BIOS. Si tenéis cualquier problema en este sentido os recomiendo que actualicéis la BIOS, y que reviséis la configuración y la activación o desactivación de tecnologías que pueden interferir con el correcto reconocimiento de las unidades SSD M.2, como Intel Rapid Storage Technology.

Sin embargo, cuando lleguéis al escritorio de Windows os encontraréis con que la unidad no aparece reconocida al entrar en «Este Equipo». No os preocupéis, es totalmente normal, porque todavía nos falta un paso más para que este aparezca como una unidad más. Debemos darle formato y asignarle una letra de unidad. Para ello solo tenemos que seguir estos pasos:

Pulsamos la tecla de Windows y escribimos «Administrador de Discos». Entramos en el primer resultado.

Veremos, justo en la parte inferior donde se listan las unidades disponibles, que nos aparece el Corsair MP700 sin letra de unidad y sin formato. Puede que antes de esto nos aparezca la opción de inicializar el disco en una ventana emergente. Si es así, elegimos la opción GPT.

Hacemos clic derecho en la parte inferior, donde aparece listado el Corsair MP700, y seleccionamos la opción «dar volumen simple».

Ya solo nos queda seguir los pasos del asistente autoguiado, elegir el formato de archivos NTFS y la letra de unidad que queremos asignarle, sin más. En este análisis le di la letra «H».

El proceso no tardará más de unos segundos, y cuando finalice tendremos la nueva unidad de almacenamiento correctamente identificada en «Este Equipo», y podremos empezar a utilizarla.

Si no os aparece, volved al «Administrador de Discos y aseguraos de que tiene asignada una letra de unidad, ya que en mi caso Windows 11 no lo hizo a la primera.

Especificaciones del Corsair MP700

Unidad SSD PCIe Gen5 x4 (cuatro líneas) NVMe 2.0 con formato M.2 2280.

La unidad analizada tiene una capacidad de almacenamiento de 2 TB.

Controladora Phison PS5026-E26.

Utiliza memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) apilada en 3D.

Hasta 10.000 MB/s y 9.500 MB/s de velocidad en lectura y escritura secuencial.

Resiste hasta 1.400 TB de escritura, y tiene una vida útil de 1,6 millones de horas.

Retrocompatible con equipos limitados a PCIe Gen4 y PCIe Gen3 (sus picos máximos de velocidad serán menores por la limitación del ancho de banda de esos estándares).

Compatible con DirectStorage, que acelera el trabajo de descompresión de datos del SSD dedicando dicha tarea a la GPU.

Cuenta con 4 GB de memoria DRAM a modo de caché de alta velocidad.

Cifrado AES de 256 bits.

Consumo medio en carga: 11 vatios.

Temperatura normal de trabajo: entre 0 y 70 grados C.

Límite para estrangulamiento térmico: 76 grados C.

Temperaturas límite de almacenamiento: entre -40 y 85 grados C.

Medidas: 24 mm x 80 mm x 20 mm con el sistema de refrigeración montado.

5 años de garantía.

Precio: 319,99 euros.

Equipo de pruebas

Hemos utilizado nuestro banco de pruebas habitual, que está configurado con componentes de última generación y de alto rendimiento. Todos los drivers, así como la BIOS de la placa base, fueron actualizados a la última versión disponible en el momento del análisis, y lo mismo ocurre con las aplicaciones que hemos empleado en las pruebas de rendimiento.

Procesador Intel Core i9-13900K.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD Corsair MP700 PCIe Gen5 x4 con el sistema de refrigeración incluido.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Corsair MP700: rendimiento y temperatura

Las especificaciones del Corsair MP700 me han generado unas expectativas muy altas, y para comprobar si está a la altura de he realizado un total de cinco pruebas diferentes muy conocidas, y también bastante fiables, que nos permitirán descubrir todo lo que es capaz de ofrecer esta unidad de almacenamiento.

Antes de entrar en materia quiero recordaros que la configuración del equipo puede influir en los resultados ya que, por ejemplo, la CPU puede afectar a los picos máximos de rendimiento cuando se trabaja con pruebas que realizan un uso intensivo de dicho componente en las operaciones asociadas al benchmark.

Para ilustrar mejor esto os puedo confirmar que, por ejemplo, con un Core i3-13100F perdemos alrededor de 700 puntos en la prueba de almacenamiento de 3DMark, y también he visto pérdidas de rendimiento en resultados concretos dentro de las otras pruebas que he utilizado. Dicho esto, vamos a ver los resultados.

Rendimiento en ATTO

En ATTO tenemos unos resultados fantásticos, y podemos ver un escalado de rendimiento realmente bueno. Comparado con los resultados que obtuvimos en su momento con una unidad SSD PCIe Gen3 como el Corsair MP400 la diferencia es enorme, ya que este alcanzaba un pico máximo de 3,22 GB/s en lectura y el Corsair MP700 llega a los 9,39 GB/s, es decir, rinde casi el triple más que aquél.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

Esa tendencia se mantiene en CrystalDisk Mark, donde vemos que el Corsair MP700 es capaz de superar los 10 GB/s de velocidad tanto en lectura como en escritura secuencial, y el resto de sus valores son también muy buenos. Comparado con una unidad PCIe Gen3 x4 lo nuevo de Corsair demuestra, una vez más, que puede triplicar el rendimiento sin problema.

Rendimiento en AS SSD

En la prueba AS SSD la tendencia se mantiene. Los valores que consigue el Corsair MP700 son muy superiores a los de cualquier unidad PCIe Gen3 y Gen4 x4, y comparado con el Corsair MP400 supera su puntuación en algo más del doble, ya que obtiene 12.528 puntos frente a los 5.975 puntos de esta última.

Rendimiento en Anvil

Vamos ahora con Anvil, que es otra prueba que nos permite medir de una manera sencilla y clara el rendimiento de una unidad de almacenamiento, y que además nos ofrece una puntuación media que facilita las comparativas. La puntuación que obtiene el Corsair MP700 es excelente, y supera en más del doble los 14.422 puntos que obtuvo el Corsair MP400.

Rendimiento en 3DMark Storage

Terminamos nuestra ronda de pruebas con 3DMark Storage, una de las más interesantes por lo variada y realista que resulta, y de nuevo nos encontramos con una puntuación muy buena que supera a todo lo que existe en el mercado dentro de los estándares PCIe Gen3 y Gen4, y se aleja considerablemente incluso de las unidades SSD PCIe Gen4 más rápidas que existen.

Experiencia de uso en Windows 11, juegos y temperatura

El Corsair MP700 ha cumplido de sobra con nuestras expectativas en las pruebas de rendimiento sintético, y también lo ha hecho en «el mundo real». Esta unidad SSD hace que Windows 11 vuele, que los tiempos de apertura de aplicaciones, archivos, documentos y fotos sean prácticamente instantáneos, y que los tiempos de encendido y apagado del equipo sean muy rápidos.

Los tiempos de carga en juegos mejoran ligeramente frente a una unidad SSD PCIe Gen3, pero la verdad es que es difícil de percibir y solo podemos llegar a notarlo si tiramos de una medición cronometrada. Es algo totalmente normal, ya que a día de hoy apenas hay juegos que aprovechen de verdad el potencial de un SSD de última generación y de la tecnología DirectStorage.

Por suerte esto irá cambiando con el tiempo, y lo importante es lo que podemos esperar del Corsair MP700 a medio y largo plazo, sobre todo cuando se complete el salto a la actual generación de consolas y todos los desarrollos de videojuegos partan del SSD, y de DirectStorage, como tecnologías base para mejorar el rendimiento.

Cuando eso ocurra, una unidad como el Corsair MP700 nos permitirá disfrutar de tiempos de carga casi nulos, y de transiciones perfectas entre escenarios y mundos de gran tamaño sin tener que lidiar con pantallas de carga de varios segundos. No creo que los tiempos de carga vayan a desaparecer, porque al final el trabajo de descompresión y carga está ahí, pero obviamente no es lo mismo tener que aguantar cargas de entre 10 y 30 segundos que microparones de uno o dos segundos para completar un ciclo de carga.

En cuanto a las temperaturas, no hay duda que el alto rendimiento del Corsair MP700 se deja notar y que al final el sistema de refrigeración activa que trae es totalmente necesario, tanto que me alegro de haberlo utilizado desde el principio. Durante mis pruebas alcanzó un pico máximo de temperatura de 70 grados C, una cifra elevada pero alejada de esos 75 grados C que Corsair fija como límite para no sufrir estrangulamiento térmico.

El sistema de disipación pasiva de nuestra placa base ha funcionado muy bien, como podemos ver a tenor de los resultados obtenidos en las pruebas. En un escenario normal de uso, donde los ciclos de escritura, que son los que mayor impacto tienen en las temperaturas de trabajo, se producen de forma ocasional y limitada las temperaturas son totalmente óptimas.

Solo en aquellos casos en los que se producen ciclos de escritura sostenidos e intensivos durante bastante tiempo podremos llegar a ese pico de 70 grados, un escenario bastante irreal para la mayoría de los usuarios, aunque más frecuente para usuarios que realizan determinadas tareas profesionales. Esta es una distinción necesaria que he querido hacer para que tengáis un poco más claro el tema de la temperatura, y cómo debéis interpretarlo para evitar errores.

Notas finales

El Corsair MP700 es uno de los grandes abanderados de la nueva generación de unidades SSD PCIe Gen5 que pronto empezarán a llegar al mercado de consumo general, y que posicionarán como una alternativa «premium» a las unidades SSD PCIe Gen3 y Gen4, que quedarán situadas como opciones más asequibles para aquellos que todavía no han querido, o no han podido, dar el salto a la nueva generación.

En líneas generales Corsair ha acertado totalmente con la elección de los componentes del MP700, desde la controladora hasta los chips de memoria, y gracias a ello ha podido dar forma a una unidad de almacenamiento que es capaz de cumplir con lo que promete en términos de rendimiento, manteniendo además una estabilidad total, unas temperaturas de trabajo seguras y una vida útil sobresaliente.

Quiero ahondar un poco más en este tema, y es que esos 1.400 TB de vida útil del Corsair MP700 se traducen en muchos años de duración incluso aunque lo sometamos a operaciones de escritura intensivas. Si escribiéramos 1 TB al mes sumaríamos 12 TB en un año, lo que significa que en 100 años habríamos escrito 1.200 TB, es decir, no habríamos llegado a los 1.400 TB de vida útil de esta unidad de almacenamiento.

Es cierto que el Corsair MP700 no es perfecto, ya que viene sin solución de disipación, pero creo que Corsair ha acertado con esta decisión, ya que es preferible a contar con el ruido sistema de refrigeración activa que montan otras marcas, y que al final acaba siendo un engorro no solo por el ruido, sino también porque añade más cableado que gestionar.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que esa decisión se ve claramente compensada por el resto de los valores que ofrece en términos de estabilidad, rendimiento y vida útil. También hay que destacar el precio de venta, y es que 319,99 euros es una cifra muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que hay unidades SSD PCIe Gen4 de 2 TB en el mercado que superan esa cifra y tienen un rendimiento inferior.