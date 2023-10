Assassin’s Creed Mirage recibe DLSS 3 con un mod

Han pasado solo tres días desde el lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage, la nueva y muy esperada entrega de la clásica saga, que debutó con el primer título allá por 2007. Desde entonces, entre títulos principales y spin-offs, hemos vivido la llegada de más de 20 títulos, algunos de los cuales fueron grandes éxitos, mientras que otros… bueno, digamos que lo mejor que podemos decir de ellos es que han caído en el olvido. Algo común, por otra parte, con ese ritmo de producción para rentabilizar al máximo la franquicia.

Algo que se le ha reprochado a las últimas entregas es que abandonaran el escenario clásico de la saga, para abordar otros contextos como el mundo de los vikingos en Valhalla, el de Egipto en Origins y el de Grecia en Odyssey, un «world tour» que, si bien sí que sirvió para refrescar un poco a la serie, no termino de encajarle a parte de los seguidores de la serie que, claro, celebraron que Ubisoft anunciara, en septiembre del año pasado, que Assassin’s Creed Mirage volvería a la raíces de la serie, situando su inicio en la Bagdad del siglo IX, el momento de máximo esplendor de la capital del Califato abasí, que era reconocida como uno de los principales centros del conocimiento y la cultura.

Cerca ya de su lanzamiento, hace unas semanas, te contábamos sus requisitos técnicos, dando por sentado que contaría con soporte de XeSS, la tecnología de reescalado inteligente de Intel. Esto era predecible, ya que Intel ha sido socio tecnológico de Ubisoft para el lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage. No sabíamos, en ese momento, si también encontrarían soporte las tecnologías de AMD y de NVIDIA, pero finalmente Ubisoft confirmó que sí, que el título contaba con soporte tanto de DLSS 2 como de FSR 2. Un 10, en mi opinión, para Ubisoft.

La compatibilidad del juego con DLSS 2, FSR 2 y XeSS garantiza que los usuarios podrán disfrutarlo con un mayor framerate de lo que obtendrían sin dichas tecnologías. Sin embargo, otras soluciones más avanzadas, como la generación de frames de DLSS 3 y de FSR 3 quedan fuera, al menos de momento, del alcance oficial del juego. Y ahí, como cada ves es más común, es dónde entran los modders, que son capaces de extender las versiones originales con nuevas funciones, mejoras, contenidos adicionales, etcétera.

Uno de estos creadores, uno particularmente prolífico, es PureDark, de quien ya hablamos recientemente por los mods para llevar DLSS 2 y 3 a Starfield, y que en el pasado también ha publicado mods que implementan las tecnologías de AMD, Intel y NVIDIA en otros títulos, como Baldur’s Gate , The Last of Us Part I, Elden Ring, Skyrim y Red Dead Redemption 2, entre otros. Ahora, su publicación más reciente es un mod que añade DLSS 3 a Assassin’s Creed Mirage, permitiendo de este modo que los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX 40 puedan hacer uso de la tecnología de generación de frames, de la que ya te hemos hablado en otras ocasiones.

Ocurre, eso sí, que al igual que con algunos de sus mods anteriores, PureDark no ofrece este mod para Assassin’s Creed Mirage de manera gratuita. Para obtenerlo es necesario suscribirse a su Patreon, que tiene una cuota mensual de cinco euros (más IVA), y que para combatir la piratería emplea una solución de DRM. No obstante, como ya ha aclarado en múltiples ocasiones, no es necesario mantener la suscripción para seguir utilizando sus mods ni para acceder a las actualizaciones de los mismos.