Starfield tendrá soporte de DLSS 2 y DLSS 3 desde el lanzamiento, pero solo con un mod

El pasado mes de junio se confirmó que Starfield iba a ser un juego patrocinado por AMD, y que vendría con soporte de la tecnología de reescalado FSR. Esto generó una fuerte polémica, porque los juegos que ha patrocinado AMD no han incorporado ni el DLSS de NVIDIA ni el FSR, mientras que aquellos que ha patrocinado NVIDIA sí que han acabado incluyendo la tecnología de reescalado de AMD.

Nixxes, responsable de las adaptaciones a PC de Marvel´s Spider-Man, Marvel´s Spider-Man: Miles Morales y Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, dio su opinión sobre este tema y dijo directamente que no había excusa para limitar el soporte a cualquiera de esas tecnologías porque, al final, la base de esas tres tecnologías es la misma.

Las tres utilizan información de fotogramas previos y elementos temporales y espaciales para reescalar y reconstruir la imagen, y cuando se integra una es muy fácil integrar las demás, según dicho estudio. AMD todavía no ha explicado por qué Starfield va a estar limitado a la tecnología FSR, y no ha respondido a las preguntas que se le han hecho sobre el porqué de la exclusividad de dicha tecnología en otros juegos que también ha patrocinado, como Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake y The Callisto Protocol.

El hecho de que se acabe de confirmar que Starfield soportará DLSS 2 y DLSS 3 desde el lanzamiento con un simple mod realizado por PureDark, un conocido modder que gana dinero ofreciendo diferentes mods previo pago en Patreon, dice mucho de lo forzadas que son estas exclusividades. Si un modder puede incorporar DLSS 2 y DLSS 3 en un juego como Starfield, ¿por qué no lo hace la propia desarrolladora?

Creo que no hace falta contestar a la pregunta, porque es evidente que hay intereses económicos de por medio para bloquear esas tecnologías rivales. Esto no es algo nuevo, la promoción de tecnologías propias es algo que han venido haciendo en mayor o menor medida todas las empresas, pero al final no es bueno para nadie, y los perjudicados somos los usuarios.

Con respecto al argumento de que no es malo dar exclusividad al FSR porque este es abierto y compatible con muchas tarjetas gráficas esto no es más que un fanatismo. Los que defienden esto se agarran a un clavo ardiendo por favoritismo a una marca, y no tiene sentido. Intel XeSS también es de código abierto y funciona con muchas tarjetas gráficas, y la tecnología DLSS de NVIDIA es una alternativa muy superior al FSR que se puede implementar directamente sin el más mínimo esfuerzo.