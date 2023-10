Nintendo Switch 2 apunta a ser lanzada en otoño de 2024 y a no tener pantalla OLED

Seguimos con más cosas de Nintendo Switch 2, la que será la próxima consola de la Gran N de los videojuegos y cuyo nombre es por ahora un producto de la prensa y no algo oficial, ya que todavía no ha sido presentada. Los últimos rumores que circulan en torno a ella señalan un lanzamiento todavía más tardío que lo indicado en las últimas informaciones y que no implementaría una pantalla OLED.

El tema de la fecha de lanzamiento de la Nintendo Switch 2 está dando muchos bailes en las últimas semanas. Después de que aparentemente se solidificara su comercialización a principios de 2024, la fecha se ha movido en las últimas semanas para primero situarse a finales de verano y ahora en el 24 de septiembre como primera fecha de salida al mercado y el 3 de noviembre como respaldo por si surgen complicaciones.

La futura consola de la Gran N tendría algunas características de realidad aumentada que podrían ser implementadas en una cámara. El introducir estas posibilidades abre la puerta a juegos con otras perspectivas o ampliar las posibilidades de algunas de las sagas consolidadas de la compañía, que hace unos años experimentó con la realidad mixta a través del peculiar Mario Kart Live: Home Circuit.

Pero dejando aparte algunas características peculiares como la realidad aumentada y sus posibles aplicaciones, una de las cuestiones que más interesan sobre la futura Nintendo Switch 2 es la pantalla, más concretamente su tipo. Aquí los últimos rumores señalan que no será OLED, así que se puede descartar que la compañía lance tiempo después un modelo con una pantalla de ese tipo como forma de relanzar el producto cuando lleve un tiempo en el mercado.

En lo que respecta al precio, este por ahora baila entre los 400 y 449 dólares en Estados Unidos, pero recordamos que esto no tiene ningún respaldo oficial, y un detalle a tener en cuenta es que los precios en el país norteamericano son sin impuestos, así que que la cantidad para la Eurozona debería ser superior y no es de extrañar que alcance los 500 euros en España de confirmarse estos datos.

Los últimos rumores en torno a la potencia de Nintendo Switch 2 señalaron que podría quedarse cerca de la ASUS ROG Ally en modo portátil. De confirmarse esto, significaría que la futura consola de la Gran N tendría potencia suficiente para recibir ports de juegos lanzados para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, obviamente con los recortes pertinentes, pero viendo lo que ha sido capaz de hacer la Steam Deck, no suena a una idea disparatada.

Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es importante coger toda información con cautela debido a que no tiene respaldo oficial, y no sería la primera vez que la presentación oficial de un producto tumba buena parte de los rumores y filtraciones en torno a él.

AVISO: La imagen de portada corresponde a la Nintendo Switch original con pantalla OLED.