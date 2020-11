Novedades VOD 48/20: ’30 monedas’, otra hostia sin consagrar de Álex de la Iglesia

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y por tercera semana consecutiva, tenemos una ‘españolada’ en portada, pero no una cualquiera y en ningún caso a modo despectivo: 30 monedas, lo último de Álex de la Iglesia en formato serie. Por lo demás, apenas un par de contenidos destacados y, eso sí, relleno de catálogos de lo más interesante.

HBO

Si hace ocho semanas que HBO que no se subía al top de la sección, y lo hizo con la serie española Patria, vuelve a hacerlo ahora con otra esperada producción patria, valga la redundancia y el adjetivo, si es que resides por estos lares. Hablamos de 30 monedas, una serie que todavía no puedes ver… Pero ojo, porque no es lo único que trae HBO para esta semana.

De hecho, HBO llega esta semana con el material más potente de las tres grandes del VOD… y ya era hora. De todo, lo más destacado es sin duda 30 monedas, la nueva serie de Álex de la Iglesia, cuyo estreno está programado para mañana, así que tendrás que aguantarte un poco si estás deseando ver lo nuevo de un director capaz de aunar los términos ‘españolada’ -repito, sin connotación despectiva que valga- y ‘original’ en casi todo lo que toca, si bien el último calificativo se retringe a su particular estilo. 30 monedas está conformado por un reparto coral del que te sonarán la mayoría de las caras y la historia, de la que poco puedo avanzarte por lo obvio, es inevitable que no recuerde un poco a la magnífica El día de la bestiapor los temas que toca. Y, sinceramente, con que sea la mitad de buena que aquella, vamos a disfrutar mucho de estas 30 monedas. Para más datos, el tráiler.

Otro estreno llamativo de HBO para esta semana es el de The Flight Attendant, una serie a medio camino entre el suspense y el humor negro que trae de vuelta a Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) en un papel protagonista. Cuenta la historia de una azafata de vuelo a la que una noche de pasión le sale rana… ¿Pero qué pasó, en realidad? La crítica la está recibiendo bien.

Y una más de HBO, esta en formato película: Superintelligence, una comedia que gira en torno a una ‘superinteligencia’ artificial más loca de lo habitual.

Más contenidos exclusivos:

Dinero negro (Tuff Money)(T1). «Dos operarios bromean sobre manipular el tráfico para atracar el furgón blindado de un banco y terminan obligados a hacerlo. Todas las instituciones a las que piden ayuda quieren llevar a cabo el robo y llevarse una parte.»

Nuevos capítulos:

A Teacher (T1)

Asesinato en Middle Beach(T1)

How to with John Wilson (T1)

Industry (T1)

La materia oscura (T2)

Romulus (T1)

The Spanish Princess (T2)

The Undoing (T1)

Valley of Tears (T1)

Warrior (T2)

Entra en catálogo:

Aquaman

El intercambio

Lego DC Super Heroes: Justice League: Gotham City Breakout

Los mercenarios 3

Los Pingüinos de Madagascar

Mañana empieza todo

ThunderCats Roar! (T1)

Netflix

Netflix sigue a la suya y estrena numerosos contenidos exclusivos u originales, que no siempre son lo mismo, pero como de costumbre hay mucha paja u poco grano, por no decir ninguno.

De todo lo que estre na Netflix esta semana, quizás Crónicas de Navidad 2 sea lo más destacado por tratarse de la secuela de una película que tuvo su éxito hace un par de años. La historia, la típica de Navidad con Papá Noel de por medio, en esta ocasión con Chris Columbus a la dirección, pero con Kurt Russell de nuevo a las barbas. Un entretenimiento ligero para todos los públicos, especialmente los más jóvenes.

Más contenidos exclusivos:

Dolly Parton: Navidad en la plaza . «Una despiadada mujer acaba con el espíritu navideño cuando pretende vender las tierras de la ciudad donde nació. ¿Podrán detenerla la música, la magia y los recuerdos?»

. «Una despiadada mujer acaba con el espíritu navideño cuando pretende vender las tierras de la ciudad donde nació. ¿Podrán detenerla la música, la magia y los recuerdos?» El cuaderno de Tomy . «Una mujer con un cáncer terminal escribe un extraordinario cuaderno sobre la vida, la muerte y el amor para que su hijo la recuerde. Basada en una historia real.»

. «Una mujer con un cáncer terminal escribe un extraordinario cuaderno sobre la vida, la muerte y el amor para que su hijo la recuerde. Basada en una historia real.» El teléfono . «Conectadas por un teléfono, pero separadas por el tiempo. Una asesina en serie pone en peligro el pasado y la vida de otra mujer para cambiar su propio destino.»

. «Conectadas por un teléfono, pero separadas por el tiempo. Una asesina en serie pone en peligro el pasado y la vida de otra mujer para cambiar su propio destino.» Hillbilly, una elegía rural . «Una llamada urgente lleva a un estudiante de Derecho en Yale a su pueblo de Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su propio futuro.»

. «Una llamada urgente lleva a un estudiante de Derecho en Yale a su pueblo de Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su propio futuro.» La bestia . «Un solitario veterano de las Fuerzas Especiales libera su bestia interior mientras persigue a los secuestradores de su hija… y acaba convertido en sospechoso.»

. «Un solitario veterano de las Fuerzas Especiales libera su bestia interior mientras persigue a los secuestradores de su hija… y acaba convertido en sospechoso.» Mosul . «Después de ser socorrido por un escuadrón iraquí, un joven policía se une a sus salvadores para luchar contra el Estado Islámico en un Mosul arrasado.»

. «Después de ser socorrido por un escuadrón iraquí, un joven policía se une a sus salvadores para luchar contra el Estado Islámico en un Mosul arrasado.» Shawn Mendes: In Wonder . «En este documental grabado durante una gira mundial, Shawn Mendes habla sin tapujos sobre su éxito, sus relaciones y su futuro musical.»

. «En este documental grabado durante una gira mundial, Shawn Mendes habla sin tapujos sobre su éxito, sus relaciones y su futuro musical.» Shawn Mendes: Live in Concert . «En Toronto, su ciudad natal, Shawn Mendes se entrega a sus fervientes fans en un concierto en un estadio abarrotado.»

. «En Toronto, su ciudad natal, Shawn Mendes se entrega a sus fervientes fans en un concierto en un estadio abarrotado.» Sueños de danza: El cascanueces de chocolate . «Este documental se centra en la carrera de Debbie Allen y muestra a sus bailarines, que se preparan para la función anual de ‘El cascanueces de chocolate’.»

. «Este documental se centra en la carrera de Debbie Allen y muestra a sus bailarines, que se preparan para la función anual de ‘El cascanueces de chocolate’.» Tut Tut Cory Bólidos: Navidad . «Un desconocido con cara familiar aparece en casa de Cory. Como no se acuerda de nada, el pequeño le ayuda a recordar la magia de la Navidad, y juntos salvan las fiestas.»

. «Un desconocido con cara familiar aparece en casa de Cory. Como no se acuerda de nada, el pequeño le ayuda a recordar la magia de la Navidad, y juntos salvan las fiestas.» Un lugar para soñar (T2). «Una enfermera quiere empezar de cero y deja Los Ángeles para mudarse a un remoto pueblo del norte de California, donde le esperan muchas sorpresas.»

(T2). «Una enfermera quiere empezar de cero y deja Los Ángeles para mudarse a un remoto pueblo del norte de California, donde le esperan muchas sorpresas.» Visita de Navidad. «Bastian, un músico que no tiene donde caerse muerto y lo ve todo negro, vuelve a casa por Navidad… donde le aguardan sorpresas para nada festivas.»

Entra en catálogo:

Aquaman

Contraband

Eternamente comprometidos

King Kong

La sombra del poder

Las Hermanas Bolena

Nochevieja en el Magnolia

Uno más de la familia

Voces

Amazon Prime Video

Continumaos con Amazon Prime Video, cuyos lanzamientos más destacados para esta semana se encuentran en lo que entra en catálogo, incluyendo Aquaman (llega a todas las plataformas) o Bohemian Rhapsody, amén de muchos clásicos.

Más contenidos exclusivos:

El juego de todos . «Estos jugadores quieren ser pioneros en abrir las puertas de este deporte y hacer que el rugby sea «El juego de todos.»

. «Estos jugadores quieren ser pioneros en abrir las puertas de este deporte y hacer que el rugby sea «El juego de todos.» Mi tío Frank. «En 1973, cuando Frank Bledsoe y su sobrina de 18 años Beth inician un viaje por Carretera de Manhattan a Creekville, Carolina del Sur, para asistir al funeral del patriarca de la familia, se les une inesperadamente Walid, el amante de Frank.»

Nuevos capítulos:

Señoras del (H)AMPA (T1)

Entra en catálogo:

Alejandro Magno

Alice Cooper – Live At Montreux 2005

All about the money

Amenazados en la red

Aquaman

Así como eres

Bee movie

Bohemian Rhapsody

Boomerang, el príncipe de las mujeres

Clueless (Fuera de onda)

Cool World

Congo

Correo especial

Cosas que perdimos en el fuego

Damsel

Deep Purple – Machine Head (Classic Album)

Drácula 3D

Educando a Bobby

El barrio contra mí

El doble asesinato de la calle Morgue

El hijo de Saúl

El imperio del terror

El proceso Paradine

El profesor chiflado

El secreto de Santa Vittoria

Estafadoras de Wall Street

Force of Impact

Frankenstein y el monstruo del infierno

Infectados (Carriers)

La ciudad sumergida

La isla de las almas perdidas

La Otra Pareja (All Over the Guy)

La sirena y el delfín

La tribu de los Brady

Langosta

Light as Feathers

Los 50 son los nuevos 30

Los ritos satánicos de Drácula

Más fuerte que el orgullo

Mercado de ladrones

Midway

Misterio en Amán

Mommy

No nos gusta el capitán Morcilla!

Noche de estreno (Opening Night)

Red Scorpion, programado para destruir

Redcon-1 – Apocalipsis Zombie

San Valentin sangriento

Siete hermanas

Sin Tregua

The Square

Tormenta de lava

Un hombre lobo americano en París

Un monstruo viene a verme

Viajo Sola

Disney+

Y terminamos con Disney+, que llega con poco, pero ajustado a lo que se espera de ella… con la excepción de la nueva temporada e Los Simpson, que para eso es dueña de Fox.

Más contenidos exclusivos:

Black Beauty . «En esta nueva versiçon atemporal de la novela clásica de Anna Sewell nos adentraremos en la vida de Black Beauty, una yegua salvaje que nació en libertad en el oeste de Estados Unidos.»

. «En esta nueva versiçon atemporal de la novela clásica de Anna Sewell nos adentraremos en la vida de Black Beauty, una yegua salvaje que nació en libertad en el oeste de Estados Unidos.» Folklore: The Long Pond Studio Sessions. «Taylor Swift interpreta todas las canciones de su exitoso álbum ‘folklore’ en un concierto íntimo, filmado en el histórico estudio Long Pond, un marco que evoca la naturaleza nostálgica y soñadora del disco.»

Nuevos capítulos:

One Day at Disney (T1)

The Mandalorian (T2)

Entra en catálogo: