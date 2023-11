El pasado 2 de noviembre arrancó la fase de acceso anticipado de Call of Duty Modern Warfare III para los que hicieron la precompra del juego, lo que significa que muchos jugadores ya han podido terminar la campaña y que por tanto ya sabemos qué es lo que ofrece realmente este juego, y francamente no es nada bueno.

Estoy seguro de que más de uno de nuestros lectores recordará que Call of Duty Modern Warfare III fue planteado inicialmente como un posible DLC de Call of Duty Modern Warfare II, pero que al final dicha idea fue descartada y que Activision Blizzard decidió lanzarlo como un juego totalmente nuevo. Había una razón de peso detrás de esto, cobrar el precio completo de 70 euros.

¿Vale la pena Call of Duty Modern Warfare III por 70 euros? Pues francamente no, el modo campaña tiene una duración de entre 3 y 4 horas, lo que significa que es uno de los más cortos de la franquicia. Las misiones apenas duran algunos minutos, y la supuesta apertura de opciones para terminar las misiones de diferentes maneras no es más que una sencilla relación de formas de aproximarte al objetivo.

Salvando un par de casos concretos la campaña se puede terminar al más puro estilo correr y disparar, es decir, sin echarme mucho cerebro. La verdad es que esto en el fondo no es nada nuevo, ya que la franquicia lleva años apostando por este esquema. Esa corta duración, y lo poco memorable que resulta la campaña, hace que al final muchos hayan tildado a Call of Duty Modern Warfare III de DLC reconvertido a marchas forzadas en juego.

Lo único que se puede destacar de esta entrega es el apartado técnico y el toque cinemático de siempre, así como el modo multijugador que, al final, es su gran atractivo y lo que mantiene enganchada a la comunidad durante mucho tiempo. No obstante, esto no cambia un hecho muy claro, y es que este juego debería haber sido lanzado como un DLC a precio reducido, y no como un juego completo porque no vale los 70 euros que cuesta.

Os recuerdo que el lanzamiento del juego para los que no compraron el acceso anticipado tendrá lugar el 10 de noviembre, es muy probable que se convierta en el último título de la franquicia en llegar a las consolas de la anterior generación. Sus requisitos son, como os contamos en su momento, muy asequibles.