Requisitos de Call of Duty Modern Warfare III, funcionará en un PC «patata»

Ya tenemos los requisitos de Call of Duty Modern Warfare III, y me alegra poder daros buenas noticias, ya que esta nueva entrega de la conocida franquicia de Activision Blizzard no es nada exigente, lo que significa que funcionará sin problemas incluso en equipos muy antiguos y poco potentes.

La verdad es que esto no es del todo una sorpresa, en el fondo es totalmente normal que los requisitos de Call of Duty Modern Warfare III sean tan bajos, puesto que estamos ante un juego de transición intergeneracional que llegará tanto a las consolas de la generación anterior, PS4 y Xbox One, como a PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Como de costumbre, Activision Blizzard ha separado los requisitos en cuatro grupos diferentes, así que vamos a ver cada uno de ellos en profundidad. También os contaré el nivel de rendimiento y calidad que podéis esperar con cada nivel de requisitos, y destaparé cualquier posible error de equivalencias que pueda ser importante. Estos requisitos encajan, además, con la previsión que compartimos con vosotros hace unos meses.

Requisitos mínimos de Call of Duty Modern Warfare III para multijugador

Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión.

CPU Intel Core i3-6100 con dos núcleos y cuatro hilos o Ryzen 3 1200 con cuatro núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

79 GB de espacio libre en SSD.

Hasta 32 GB para assets de alta calidad.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960, GTX 1650 o Radeon RX 470.

2 GB de memoria gráfica.

Con este hardware podemos esperar una fluidez aceptable en 1080p con calidad baja. La Radeon RX 470 es más potente que la GeForce GTX 960, ya que esta equivale realmente a una Radeon R9 285.

Requisitos mínimos de Call of Duty Modern Warfare III

Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión.

CPU Intel Core i5-6600 con cuatro núcleos y cuatro hilos o Ryzen 5 1400 con cuatro núcleos y ocho hilos.

8 GB de RAM.

149 GB de espacio libre en SSD.

Hasta 32 GB para assets de alta calidad.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960, GTX 1650 o Radeon RX 470.

2 GB de memoria gráfica.

Con esta configuración podemos esperar también una buena fluidez en 1080p con calidad baja. Tenemos el mismo error de equivalencia en la GPU. En este caso lo más cercano a la GTX 1650 y Radeon RX 470 sería una GTX 970, y no una GTX 960.

También hay un error de equivalencia en la CPU, ya que lo más cercano al Intel Core i5-6600 sería un Ryzen 3 2300X, que tiene 4 núcleos y 4 hilos.

Requisitos recomendados de Call of Duty Modern Warfare III

Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión.

CPU Intel Core i7-6700K con cuatro núcleos y ocho hilos o Ryzen 5 1600X con seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

149 GB de espacio libre en SSD.

Hasta 32 GB para assets de alta calidad.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti, RTX 3060 o Radeon RX 6600 XT.

8 GB de memoria gráfica.

Este hardware nos permitirá jugarlo en calidad alta y mantener 60 FPS en la mayoría de los casos, aunque no se concreta a qué resolución. Por las tarjetas gráficas listadas imagino que hablamos de 1440p.

De nuevo tenemos errores de equivalencia. Lo más cercano a un Core i7-6700K es un Ryzen 5 2500X, que tiene 4 núcleos y 8 hilos. En equivalencias de tarjetas gráficas la GeForce RTX 3060 es un poco menos potente, de media, que las Radeon RX 6600 XT y GeForce GTX 1080 Ti.

Requisitos de Call of Duty Modern Warfare III para 4K y competitivo

Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión.

CPU Intel Core i7-8700K con seis núcleos y doce hilos o Ryzen 7 2700X con ocho núcleos y dieciséis hilos.

16 GB de RAM.

149 GB de espacio libre en SSD.

Hasta 64 GB para assets de alta calidad.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080, RTX 4070 o Radeon RX 6800 XT.

10 GB de memoria gráfica.

Podremos jugar en 4K con calidad máxima y disfrutar de una alta tasa de FPS con esta configuración de hardware. En este caso solo tenemos un error de equivalencia en CPU, ya que lo más cercano al Core i7-8700K es un Ryzen 5 3600X.

El lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare III tendrá lugar el 10 de noviembre.