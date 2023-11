Arranca el juicio Epic Games vs Google

Parece mentira, pero ya han pasado algo más de tres años desde que tanto Apple como Google decidieran retirar Fortnite de sus respectivas tiendas de apps para iOS y Android. La razón, como ya te contamos en su momento, fue la provocación (pues al final se trataba de eso) al incluir dos opciones de pago en el launcher del juego para ambas plataformas, una a través de los sistemas de pago de ambas tecnológicas (cada una en su plataforma, claro) y otra, más económica, de pago directo en la que los responsables de la plataforma se quedaban sin su comisión por compras in app. Algo que debemos recordar que estaba prohibido en las condiciones de las tiendas.

Pese a que la reacción por parte de las dos tecnológicas se produjo el mismo día, con solo unas horas de diferencia, rápidamente quedo claro que Apple y Google no harían frente común contra Epic Games. De hecho, ese mismo día los responsables de Android se mostraron críticos con el modelo de Apple, si bien, evidentemente, también censuraron la manera de actuar de Epic, que era solo el último (en aquel momento) de una serie de estrambóticos movimientos por parte de la tienda de Tim Sweeney.

Recordemos la declaración de Google al respecto, tras haber expulsado Fortnite de Google Play para Android:

«El ecosistema abierto de Android permite a los desarrolladores distribuir aplicaciones a través de múltiples tiendas de aplicaciones. Para los desarrolladores de juegos que eligen usar Play Store, tenemos políticas coherentes que son justas para los desarrolladores y mantienen la tienda segura para los usuarios. Si bien Fortnite sigue disponible en Android, ya no podemos hacerlo en Play porque viola nuestras políticas»

Desde entonces, hemos tenido bastantes noticias sobre el enfrentamiento judicial entre Apple y Epic Games, en un procedimiento legal que se inició el verano de 2021 y que a día de hoy todavía sigue abierto, pues Apple apeló la última (hasta el momento) decisión judicial. Sin embargo, todavía estaba pendiente la otra parte mayor de este conflicto, de la que ahora escuchamos su pistoletazo de salida, ya que hoy se ha iniciado el procedimiento judicial entre Epic Games como demandante y Google como demandada.

Por lo que se ha podido ver hasta el momento, parece que el argumentario empleado por Epic Games coincide parcialmente con el que ha utilizado en la causa contra Apple, si bien en este caso hay una diferencia muy obvia, que queda reflejada en la declaración de Google de agosto de 2020. Así, en este caso la estrategia pasa por intentar demostrar que Android no es un ecosistema tan abierto como afirma Google, puesto que la compañía emplearía diversas medidas para coartar el desarrollo de tiendas de terceros en Android.

A este respecto, Epic Games describe el proceso de instalación desde tiendas de terceros como poco menos que una película de terror, al afirmar que los mensajes de seguridad mostrados por el sistema operativo han sido diseñados para asustar a los usuarios y disuadirlos de instalar apps desde tiendas de terceros. Además, también señalan las colaboraciones suscritas por Google con terceros para que, voluntariamente, se mantengan de manera exclusiva en su tienda de apps.

Personalmente, el primer argumento me parece poco menos que ridículo, pues al alertar al usuario de los potenciales riesgos están poniendo su seguridad en primer lugar. No obstante, Epic Games cuenta con los medios más que necesarios para poder informar a sus usuarios de que dichos mensajes son normales y que, si recurren al repositorio adecuado, no hay nada que temer. La eliminación de dichos mensajes sí que supondría un problema, y serio, no ya para Google, sino para todos los usuarios de Android.

A diferencia de Apple, Google siempre ha permitido tiendas de terceros en Android, por lo que en vez de saltarse las normas de Google Play y forzar así su expulsión para, básicamente, hacer ruido, podría haber creado su propia tienda. Pero, claro, en realidad su aspiración es la de permanecer en la tienda de Google pero imponiendo sus propias condiciones. Claro, que no olvidemos que hablamos de la persona que denuncia monopolios y, al tiempo, aspira a una única tienda de juegos universal… la suya, claro.