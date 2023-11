Nintendo «niega» rumores y filtraciones sobre Switch 2

La generación actual de consolas no se habrá completado hasta que la esperadísima Nintendo Switch 2 llegue al mercado. Es cierto, todos lo sabemos, que las consolas de Nintendo nunca juegan en la misma liga que las de Microsoft y Sony, pero esto no es sino una acertadísima estrategia de mercado por parte de la gran N, que hace ya tiempo decidió no competir en prestaciones, sino con una propuesta claramente diferenciada, que aporte valor en otros muchos sentidos, y que se complemente con una amplia y selecta colección de títulos 100% exclusivos.

Ahora bien, que Nintendo no entre en la guerra del rendimiento con PlayStation y con Xbox no significa que sus consolas no ofrezcan un buen nivel en el apartado técnico. Y a este respecto, las informaciones que hemos recibido durante los últimos meses sobre la futura Switch 2 resultan más que prometedores, lo que sumado a la optimización que ofrece el desarrollo exclusivo para una determinada plataforma, nos ha adelantado posibilidades tan chulas como poder jugar a Zelda: Breath of the Wild en la futura Switch 2 en resolución 4K a 60 frames por segundo, o que una unidad de prueba fue capaz de mover la hiperexigente demo Matrix Awakens, creada con Unreal 5.

Para lograr tales resultados, la futura consola se apoyará en DLSS 2, a diferencia de sus rivales que, equipadas con chips gráficos de AMD, dependen de la tecnología FSR, lo que ya la pone un paso por delante pues, aunque esta tecnología mejoró con el salto de la primera a la segunda generación, NVIDIA sigue sacando bastante ventaja en este aspecto, algo de lo que sin duda se beneficiará Nintendo Switch 2, al haber apostado por la tecnología del gigante verde.

Ahora bien, quizá tengamos que poner entre comillas toda esta información ya que, según podemos leer en Wccftech, Nintendo ha afirmado que los rumores sobre Switch 2 no son exactos, una afirmación que ha sido pronunciada por Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía en el contexto de una conferencia de prensa realizada hoy, tras la presentación de sus resultados financieros más recientes, en los que se revela que Nintendo Switch ya ha alcanzado los 132 millones de unidades vendidas. Más llamativo es que, en su declaración al respecto, ha citado de manera específica las informaciones surgidas por el modelo llevado por la compañía a la Gamescom 2023.

¿Y cuáles son las imprecisiones en las informaciones publicadas hasta ahora? Desgraciadamente, pero también lógicamente, esto no ha sido aclarado por el directivo de la compañía, pues esto habría supuesto confirmar todo lo no excluido. Y también es importante tener en cuenta que no menciona, ni siquiera, el grado de inexactitud de las mismas, pero da la sensación de que, al menos en lo referido al aspecto técnico, no deberían producirse grandes cambios con respecto a lo adelantado. Así, seguimos confiando en que se cumpla la lista de lo que pensamos que sería el escenario perfecto.