Optimización de aplicaciones e Intel Core Gen 14, todo lo que debes saber

Cuando analizamos el Intel Core i9-14900K os hablé de la optimización de aplicaciones, una nueva característica que resultaba prometedora pero que se encontraba fuertemente limitada, tanto por títulos soportados como por procesadores y placas base compatible. En su momento no pude probarla porque todavía no estaba disponible la BIOS ni la aplicación necesaria para poder activarla, pero tenía claro su funcionamiento y sus posibilidades.

Entiendo que muchos de vosotros todavía tenéis algunas dudas sobre esta tecnología, y por ello he querido aprovechar las recientes declaraciones oficiales de Intel para integrarlas y ampliarlas en este artículo, donde veremos todas sus claves partiendo de un formato muy útil, interesante y fácil de consultar, el clásico de preguntas y respuestas.

¿Qué es la optimización de aplicaciones?

Se trata de una nueva tecnología que gestiona y direcciona de forma inteligente los recursos necesarios para mover de forma óptima una aplicación concreta, y que de momento se centra en juegos. Al momento de escribir este artículo dicha tecnología solo es compatible con dos juegos, Toms Clancy´s Rainbow Six y Metro Exodus, y solo funciona con procesadores Intel Core i9-14900K y Core i7-14700K.

Esta tecnología trabaja, por tanto, como un sistema de optimización que permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles a nivel de CPU, algo que, como veremos más adelante, puede marcar una diferencia importante.

¿Cómo podemos activarla?

Para activarla necesitamos contar con un procesador compatible, una placa base actualizada a la última BIOS disponible con soporte de la optimización de aplicaciones y debemos descargar la aplicación dedicada desde la Microsoft Store. Es importante tener en cuenta también que, para que podamos activarla en Windows, debemos activar primero la tecnología Intel Dynamic Tuning Technology (Intel DTT).

Si tenemos todo, y si hemos habilitado Intel DTT, en la aplicación dedicada podremos activar el optimizador de aplicaciones y empezar a utilizarlo, aunque como he dicho solo marcará una diferencia con esos dos juegos soportados.

¿Recibirá soporte en procesadores Core Gen 13 y Core Gen 12?

Pues no, Intel ha confirmado que la optimización de aplicaciones no tendrá soporte en dichas generaciones, y que ni siquiera llegará a los Intel Core i9-13900K e Intel Core i9-13900KS, dos procesadores que fueron lo más potente de la serie Core Gen 13. Por otro lado, dentro de la serie Core Gen 14 todo parece indicar que la compatibilidad estará limitada a los modelos más potentes, y que no tendrá soporte con los Intel Core i5-14600K e inferiores.

Las primeras pruebas que han aparecido parecen indicar que se trata de un bloqueo a nivel de software, es decir, de una ausencia de soporte forzada. Es normal, porque al final los Intel Core Gen 13 y los Intel Core Gen 14 utilizan la misma arquitectura, y por tanto no hay motivos reales para que la optimización de aplicaciones solo funcione en los segundos.

¿Cómo trabaja exactamente la optimización de aplicaciones?

Por lo que he podido ver, todo parece indicar que esta aplicación realiza una gestión más inteligente de los núcleos E. Cuando la tenemos desactivada estos núcleos apenas tienen una leve saturación en juegos, y la carga de trabajo principal se reparte entre los núcleos P, algo que es lógico teniendo en cuenta que son los núcleos de alto rendimiento.

Sin embargo, esto no quiere decir que los núcleos E no se utilicen, se usan, pero de una manera poco eficiente, ya que la carga de trabajo se paraleliza enormemente entre muchos hilos, lo que hace que sea necesaria una mayor comunicación entre distintos bloques de núcleos E, con todo lo que ello conlleva en términos de latencia. Al activar la optimización de aplicaciones esto cambia por completo, y esa carga de trabajo se centraliza ahora sobre cuatro núcleos E, dejando al resto prácticamente inactivos, como podemos ver en la imagen adjunta (cortesía de Hardware Unboxed).

¿Realmente marca una gran diferencia?

Pues la verdad es que sí, en los dos juegos soportados nos encontramos con un salto de rendimiento muy grande. En Metro Exodus con resolución 1080p y calidad ultra pasamos de tener 205 FPS a llegar a los 246 FPS, mientras que en 1440p la media sube de 194 a 220 FPS. Incluso en 4K se produce una mejora del rendimiento, con un incremento de que nos lleva de los 153 FPS a los 161 FPS.

En Tom Clancy´s Rainbow Six tenemos también una mejora considerable, aunque no es tan marcada como la de Metro Exodus. Con el juego en 1080p y calidad muy alta la media sube de 590 FPS a 623 FPS, pero en 1440p y 2160p no hay una mejora de rendimiento significativa, ni siquiera aunque reduzcamos el nivel de calidad de forma drástica.

¿Qué podemos esperar del optimizador de aplicaciones en un futuro?

Esta es «la pregunta del millón», y francamente no os la puedo responder con total certeza, ya que no conozco al dedillo los planes de Intel. Sí que os puedo decir que es una tecnología muy interesante, que realmente puede marcar una diferencia importante y que tiene mucho potencial, así que creo que lo más normal sería que el gigante del chip le diese el soporte que merece.

Para que la optimización de aplicaciones realmente tenga éxito, y para que se convierta en un valor diferencial capaz de motivarnos a elegir un procesador Intel frente a uno AMD, esta tiene que ampliar su soporte a, como mínimo, los juegos triple A más importantes de los últimos años. La lista sería extensa, pero en ella deberían estar incluidos juegos como Cyberpunk 2077, Alan Wake II, Starfield y Red Dead Redemption 2.

Si Intel juega bien sus cartas podría conseguir un salto importante sin tener que hacer nada a nivel de silicio ni de arquitectura, ya que como hemos visto esta tecnología puede disparar el rendimiento. Creo que es un enfoque acertado, sobre todo teniendo en cuenta lo mal optimizados que vienen los juegos a nivel de CPU, y lo desaprovechados que quedan los procesadores multihilo por esa pobre optimización en general. Poco a poco iremos viendo cómo evoluciona esta tecnología, y os tendremos al día de las novedades más importantes que se produzcan.