El lanzamiento de PS5 estuvo envuelto en una importante polémica porque tuvo una disponibilidad muy limitada, y esto permitió a los especuladores y revendedores drenar todo el stock que iba llegando al mercado para limitar su disponibilidad y poder inflar los precios. Recuerdo que en aquellas navidades, las del año 2020, algunas personas llegaron a pagar más de 1.000 euros para poder hacerse con dicha consola.

Incluso en tiendas reconocidas el precio de PS5 llegó casi a duplicarse, una situación que generó una anomalía enorme que acabó afectando incluso al precio de la consola cuando se empezó a normal el stock. Dicha anormalidad fue tan importante que incluso dos años después de su lanzamiento Sony pudo permitirse el lujo de subir el precio de su consola en 50 euros, algo que dese luego no había ocurrido en ninguna generación, al menos que yo recuerde.

PS5 parecía imparable con unas ventas y una rentabilidad excelente, pero al final el tiempo pasa y ninguna consola es inmune a sus efectos. Las ventas de PS5 se han mantenido altas en líneas generales, pero durante 2023 se ha producido una caída gradual evidente que se ha dejado notar a nivel de stock, y que ha llevado a Sony a tomar medidas para acelerar la limpieza de las unidades del modelo original que están acumuladas en el canal.

Dichas medidas se centran en dos grandes claves, reducir el precio de venta de la consola y ofrecer packs con juegos actuales con un valor interesante para el consumidor. Como consecuencia de esto, podemos comprar PS5 en su versión con unidad óptica desde solo 429 euros, una promoción que es exclusiva del Black Friday y que ya está activa en los principales minoristas, como PcComponentes, que tiene abierta una campaña enorme para celebrar el Black Friday.

Bajar el precio de venta de la consola de los 549,99 euros hasta los 429 euros tiene un impacto considerable en la rentabilidad de la misma, pero es un movimiento necesario para limpiar el stock acumulado de PS5 y dejar espacio al modelo Slim que, como ya os comentamos en su momento, llegará al mercado de forma gradual y su disponibilidad dependerá de la situación del modelo original. Donde quede mucho stock de los modelos actuales se retrasará el lanzamiento de PS5 Slim para evitar que esta dificulte la limpieza de stock.

PS5 y una nueva generación que no era lo que nos vendían

No me entendáis mal, está claro que solo por la utilización de una CPU Zen 2, aunque se trate de una versión recortada e inferior a la versión de PC, y por la integración de una unidad SSD de alto rendimiento en PS5 ya nos encontrábamos ante un salto generacional importante. El problema es que se generó sobre dicha consola una expectación desmedida que generó una imagen irreal de la misma, y que todavía hoy se mantiene por la clásica mitificación de los fanáticos de la marca.

Esa expectación hizo creer a algunos que PS5 era el equivalente a un PC de gama alta del momento, que tenía una GPU al nivel de una GeForce RTX 2080 Ti, y que iba a ser capaz incluso de mover juegos en resolución 8K. Obviamente esto infló una burbuja enorme de la que algunos medios fueron cómplices, pero su pinchazo era inevitable, y las dosis de realidad que están recibiendo los usuarios de dicha consola es los últimos meses es evidente.

Desde MuyComputer siempre hemos mantenido una perspectiva realista y fidedigna de la realidad de PS5 porque nos preocupa ofreceros información veraz, y no generar titulares «clickbait» que al final solo provocan una mayor desinformación. Por eso, desde que conocimos las especificaciones finales de PS5 dejamos claro que no equivalía a un PC de gama alta, y fuimos viendo sus principales limitaciones en numerosos artículos.

Uno de los artículos más interesantes en este sentido fue aquel donde descubrimos que incluso la resolución 1080p empieza a quedarle grande a PS5. Ya no es que dicha consola no sea un sistema pensado para 4K, cosa que era evidente repasando las especificaciones de su GPU, una solución de AMD con 2.304 shaders que comparte encapsulado y TBP con la CPU, y que carece de caché infinita, sino que incluso la resolución Full HD está siendo demasiado para ella cuando hablamos de juegos de nueva generación.

Al final es algo totalmente normal, puesto que PS5 no deja de ser una consola con una APU donde se integran CPU y GPU, y ambos componentes tienen recortes muy importantes. La CPU de esta consola rinde mucho menos que un Ryzen 5 3600, y está en realidad entre un Ryzen 5 1600 y un Ryzen 5 2600. Su GPU también tiene un rendimiento mucho más bajo que el de una Radeon RX 6700, y en realidad quedaría más cerca de la Radeon RX 6600 de AMD.

Por qué PS5 ha decaído tanto y tan rápido en términos de rendimiento

Cuando PS5 llegó al mercado la etapa de transición generacional se alargó enormemente. Esto hizo que la mayoría de los juegos partieran de la base técnica de PS4 y de Xbox One, y que por tanto estos títulos tuvieran unos requisitos mucho más bajos, de manera que la nueva consola de Sony iba «sobrada» gracias a su mayor potencia.

Es muy fácil de entender, y de hecho es una realidad que ha tenido un impacto positivo en el mundo del PC, ya que ha hecho posible que muchas configuraciones relativamente antiguas experimenten una segunda vida porque, al final, no llegaban juegos de nueva generación, sino títulos intergeneracionales donde los requisitos mínimos apenas experimentaban cambios.

Por eso el hardware de PS5 mostraba una capacidad mayor, porque la base técnica de los juegos estaba una generación por detrás. Sin embargo, en juegos exigentes que ofrecían opciones avanzadas, como trazado de rayos, ya era posible ver que esta consola no era capaz de cumplir con esas falsas expectativas que había generado. Pensad, por ejemplo, que Dying Light 2 con trazado de rayos limitado a sombras y oclusión ambiental se mueve en 1080p y a 30 FPS en PS5, y es un título que corre sin problemas en PS4.

La transición a juegos de nueva generación ya ha empezado, y esto ha hecho que a PS5 se le empiecen a ver las costuras. Los juegos basados en el Unreal Engine 5, como por ejemplo Lords of the Fallen y Remnant II, han dejado claro que el hardware de PS5 está agotado, tanto que ya no basta con utilizar calidades bajas, sino que además es necesario renderizar a 720p y reescalar a resoluciones superiores para mantener 60 FPS en juegos muy exigentes.

Otro ejemplo reciente lo tenemos en Alan Wake 2, uno de los juegos más exigentes y más avanzados del momento como os conté en este análisis técnico. La versión del juego para PS5 utiliza dos modos, el modo calidad y el modo rendimiento. Ambos parten de diferentes configuraciones de calidad gráfica, ya que el modo rendimiento utiliza ajustes en calidad baja y media, mientras que el modo calidad combina ajustes en alto, medio y bajo.

Con el modo calidad el juego renderiza a 1270p y reescala a 2160p manteniendo 30 FPS. El modo rendimiento renderiza a 847p y reescala a 1440p y funciona a 60 FPS. Su resolución base es inferior a 900p, es decir no llega ni siquiera a 1080p, y esto se deja notar en la calidad de la imagen, que aparece borrosa y claramente deslucida. En este modo también se reduce la densidad de la vegetación y otros ajustes gráficos importantes. El trazado de rayos está fuera de la ecuación en este juego, que ya de por sí queda grande a PS5.

La cosa solo irá a peor en los próximos años, y el lanzamiento de PS5 Pro será inevitable

Estamos ante una situación curiosa que la verdad me recuerda mucho a lo ocurrido con PS4 en la generación anterior, y a la posterior llegada de PS4 Pro como una renovación intergeneracional. Viendo los problemas que está teniendo PS5 para afrontar la transición al Unreal Engine 5, y a otros motores gráficos avanzados como el Northlight de Remedy, tengo claro que la llegada de PS5 Pro será algo inevitable, y que esta podría debutar a finales de 2024 o principios de 2025 como máximo.

Pensad que estamos muy cerca de llegar a un punto en el que los desarrollos intergeneracionales dejarán de existir, lo que significa que todos los juegos partirán de motores gráficos avanzados y más exigentes, y que el Unreal Engine 5 se convertirá en un estándar, como ocurrió en su momento con el Unreal Engine 4. Viendo los problemas que tiene PS5 para mover juegos basados en dicho motor gráfico creo que la historia se cuenta sola.

Con ese panorama Sony no tendrá más remedio que lanzar una renovación intergeneracional para evitar que los usuarios más exigentes se marchen a PC, y ahí es donde entra en juego PS5 Pro, una consola que seguirá el mismo enfoque que PS4 Pro y que por tanto será una renovación menor del modelo original. Todavía no tenemos detalles oficiales, y no los tendremos hasta el año que viene como mínimo, pero tirando de intuición y de sentido común puedo daros una serie de bases muy fiables que muy probablemente veremos en las especificaciones de PS5 Pro:

Repetirá el uso de una CPU Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos, aunque a mayor frecuencia de trabajo. Esto evitará complicar las cosas a los desarrolladores y simplificará la compatibilidad entre PS5 Pro y el modelo actual. El incremento de frecuencias permitirá una leve mejora de rendimiento que podría contribuir a una mayor estabilidad de fotogramas por segundo al partir de resoluciones 1080p e inferiores. Mantendrá la configuración de 16 GB de memoria GDDR6 unificada, pero vendrá con una cantidad determinada de memoria secundaria adicional, probablemente entre 2 GB y 4 GB de DDR5, que será utilizada por el sistema y las aplicaciones básicas. Esto permitirá liberar una mayor cantidad de memoria unificada GDDR6, que será aprovechada por los desarrolladores para utilizar texturas de mayor calidad. No introducirá cambios a nivel de rendimiento en el SSD, aunque puede que aumente la capacidad del mismo y que llegue en una versión con 2 TB de capacidad, obviamente a costa de tener un precio más elevado. También puede que esa versión sea opcional y que se complemente con una versión más económica configurada con 1 TB. La GPU será el cambio más importante, y en este caso sí que cabe la posibilidad de que PS5 Pro utilice una arquitectura más avanzada. Yo apostaría por una GPU basada en RDNA 3 y configurada con un máximo de 3.840 shaders, lo que nos dejaría una diferencia de potencia importante. Al saltar a la arquitectura RDNA 3 también se producirá una mejora de rendimiento trabajando con trazado de rayos.

A nivel de rendimiento esa PS5 Pro se llevará mejor con el Unreal Engine 5, y también con el trazado de rayos, pero siempre teniendo en cuenta que seguimos hablando de un sistema basado en una APU, y que por tanto no podemos esperar ningún milagro. Si PS5 solo se mueve realmente cómoda con resoluciones 720p o 1080p con el Unreal Engine 5 es muy probable que su hermana mayor, el modelo Pro, se coloque en 1440p, una resolución desde la que se consigue un mejor resultado al reescalar a 2160p.

PS5 Pro coexistirá con PS5 Slim, como ocurrió en su momento con la generación anterior. La primera será un modelo «premium» con mayor rendimiento y un precio más elevado, y la segunda se colocará como un modelo más económico que poco a poco irá quedando cada vez más desfasado ante la evolución normal de los componentes para PC.

Obviamente Sony ajustará el precio de ambas consolas para que las dos tengan su espacio en el mercado. Es muy probable que el modelo Pro acabe llegando al mercado con un precio aproximado de entre 500 y 600 euros, y que el modelo Slim acabe bajando a unos 400 euros en su versión con unidad óptica incluida.

Antes de terminar quiero dejar clara una cosa, y es que a pesar de todas esas carencias PS5 todavía ofrece un valor interesante en relación precio-rendimiento, sobre todo ahora que podemos comprarla en oferta por 429 euros. Por ese dinero no podemos montar un PC superior con componentes nuevos, y esto hace que sea una opción a tener en cuenta si nuestro único objetivo es jugar y «despreocuparnos» del tema del hardware.