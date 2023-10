Intel Core i5-14600K, análisis: el Intel 7 se viste de gala para un último espectáculo

El Intel Core i5-14600K es el sucesor del Intel Core i5-13600K, uno de los mejores procesadores de gama media que ha lanzado Intel a día de hoy, y también uno de los más equilibrados en rendimiento, consumo y precio. Ya tuvimos la oportunidad de analizarlo en su momento, y obtuvo unos resultados tan buenos que le concedimos el premio al mejor procesador gaming de 2022.

Con el Intel Core i5-14600K el gigante del chip ha apostado por realizar una revisión menor del Intel Core i5-13600K, un procesador que como os acabo de decir ya ofrecía un valor excelente en relación precio-rendimiento, tanto en monohilo como en multihilo. Nos encontramos, por tanto, ante una propuesta continuista que mantiene arquitecturas y nodo de fabricación, y que trae pequeñas mejoras que se centran principalmente en un aumento de las frecuencias de trabajo y una mejor gestión de la energía.

Gracias a esos dos cambios que ha introducido Intel el gigante del chip ha sido capaz de mejorar el rendimiento del Intel Core i5-14600K, manteniendo unos valores de consumo razonables y consiguiendo un chip bien afinado que, en definitiva, representa la culminación del nodo Intel 7. Os recuerdo que este proceso de fabricación tiene una densidad de transistores mucho mayor que la de su equivalente por parte de TSMC, y que por tanto implica un diseño mucho más complejo y ambicioso a nivel de silicio.

Al igual que el Intel Core i5-13600K adopta un diseño híbrido, lo que significa que nos encontramos con un bloque de núcleos de alto rendimiento y con un bloque de núcleos de alta eficiencia, conocidos popularmente como núcleos P y núcleos E, respectivamente. Los primeros utilizan la arquitectura Raptor Cove y los segundos la arquitectura Gracemont, las mismas que podemos encontrar en los Core Gen13.

Esto quiere decir que el Intel Core i5-14600K tiene el mismo IPC que el Intel Core i5-13600K, y que las diferencias de rendimiento que se produzcan entre ambos serán fruto de esa mejor gestión energética, y también de ese incremento de las frecuencias de trabajo que os he mencionado al principio de este análisis.

Intel Core i5-14600K: análisis técnico

A nivel técnico el Intel Core i5-14600K es en esencia un Intel Core i5-13600K refinado, con mejoras en la gestión de energía y un aumento de las frecuencias de trabajo. Como ya os he dicho anteriormente se mantiene la división del chip en dos bloques de núcleos integrados en una única pastilla de silicio, lo que se traduce en un diseño monolítico, un bloque de alto rendimiento que utiliza la arquitectura Raptor Cove y otro de alta eficiencia que emplea la arquitectura Gracemont.

Como podemos ver en la imagen adjunta a nivel de silicio el Intel Core i5-14600K viene con dos núcleos P desactivados y tiene ocho núcleos E desactivados, lo que nos deja una configuración total de 6 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de alta eficiencia. Esto suma 14 núcleos, pero los núcleos P soportan la tecnología Hyper-Threading, lo que quiere decir que son capaces de trabajar con un proceso y un subproceso, y que por tanto este procesador puede manejar hasta 20 hilos.

Esa configuración de 14 núcleos y 20 hilos es la misma que encontramos en el Intel Core i5-13600K, y en la imagen se puede ver que tampoco ha cambiado la disposición del resto de elementos, como el subsistema I/O y de pantalla, la GPU integrada y la controladora de memoria. El Intel Core i5-14600K viene con una iGPU Intel UHD 770 (Xe Gen12), tiene un total de 24 MB de caché L3 y 20 MB de caché L2, y funciona a unas frecuencias de 3,5 GHz-5,3 GHz en sus núcleos P y 2,6 GHz-4 GHz en los núcleos E. Los 24 MB de caché L3 son accesibles por todos los núcleos activos.

El Intel Core i5-14600K utiliza el nodo Intel 7 en su versión definitiva, es decir, la más pulida y optimizada. Tiene un TDP de 125 vatios en su versión base y un PL2 de 181 vatios, lo que significa que su pico máximo de consumo es claramente inferior al del Intel Core i9-14900K, algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta las diferencias que hay entre ambos tanto en cantidad de núcleos como a nivel de frecuencias de trabajo. Es, por tanto, un procesador más asequible en términos de alimentación y de refrigeración, lo que lo convierte en una opción más barata de montar y más interesante para el usuario medio.

Tenemos dos bloques de núcleos con distintos niveles de rendimiento y de consumo, y por ello es imprescindible contar con un sistema capaz de repartir de forma eficiente las cargas de trabajo entre ambos bloques de núcleos. Como ocurría con el Intel Core i9-14900K, en el Intel Core i5-14600K tenemos el Intel Thread Director de segunda generación, una solución que trabaja a nivel de software y de hardware, y recurre al aprendizaje profundo para llevar a cabo una distribución óptima y eficiente de cada proceso en los diferentes núcleos disponibles.

Como ya ocurría con las generaciones anteriores volvemos a partir de una regla general clara y simple, en la que se da prioridad a las tareas exigentes en los núcleos P, como juegos y trabajos de renderizado por ejemplo, mientras que las tareas menos exigentes y aquellas que quedan en segundo plano van a parar a los núcleos E, ya que estas requieren de menos potencia y tiene una mayor importancia la eficiencia.

Saltamos ahora a ver el subsistema de memoria y PCIe, y como ocurría con la generación anterior nos encontramos con 16 líneas PCIe Gen5 y 4 líneas PCIe Gen4, lo que nos deja un total de 20 líneas PCIe. También tenemos una controladora de memoria compatible con DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz en doble canal, aunque según Intel gracias a los perfiles XMP 3.0 podremos utilizar memoria DDR5 a más de 8 GHz sin ningún tipo de problema. Tened en cuenta que la estabilidad a esa frecuencia puede variar en función del soporte de cada placa base.

La controladora de memoria nos permite trabajar en canal doble o único. En el primero tenemos un bus de 64 bits, y en el segundo el bus sube a 128 bits, lo que significa que estamos doblando el ancho de banda total. Por ello, es imprescindible utilizar el modo de doble canal. Cuando instalamos memoria DDR5 el ancho de banda aumentará considerablemente gracias a su mayor frecuencia de trabajo, y debemos recordar también que este tipo de memoria con dos canales de 32 bits de datos y 8 bits ECC por módulo, y puede ejecutar dos accesos independientes de forma simultánea, lo que en ciertos escenarios puede marcar una mejora notable de rendimiento.

El Intel Core i5-14600K viene con el multiplicador desbloqueado, lo que significa que soporta overclock. Podemos utilizar la herramienta Intel XTU para overclockearlo de una manera sencilla y más segura, gracias a su interfaz intuitiva y fácil de utilizar. También podemos optar por la vía más segura, que es recurrir al optimizador de frecuencia que integra dicha herramienta.

Este realiza un overclock automático valorando diferentes parámetros asociados al procesador. Lo he probado con generaciones anteriores y os puedo confirmar que funciona bastante bien y que no da problemas de estabilidad, aunque aplica un overclock modesto (100 MHz más normalmente), así que si queremos realizar una subida de frecuencias más agresiva tendremos que intentarlo manualmente.

Este procesador es compatible con las tecnologías Intel Quick Sync Video, Gaussian & Neural Accelerator Intel Deep Learning Boost y con Intel Turbo Boost, que aplica un modo turbo avanzado que permite mantener unas elevadas frecuencias de trabajo incluso con un alto número de núcleos e hilos en uso. De momento no es compatible con el overclock por IA ni con el optimizador de aplicaciones, dos tecnologías que de momento son exclusivas del Intel Core i9-14900K.

Intel Core i5-14600K frente a Intel Core i5-13600K

El análisis técnico nos ha permitido confirmar que el Intel Core i5-14600K es una revisión menor del Intel Core i5-13600K, y que las diferencias entre ambos son mínimas. Con todo, para que las tengáis más claras voy a compartir con vosotros el clásico resumen de especificaciones de este procesador y del modelo de la generación anterior, el Intel Core i5-13600K.

Especificaciones del Intel Core i5-14600K

Arquitectura Raptor Cove en núcleos de alto rendimiento, y Gracemont en los núcleos de alta eficiencia.

Fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin de tercera generación).

Seis núcleos de alto rendimiento y doce hilos a 3,5 GHz-5,3 GHz, modo normal y turbo.

Ocho núcleos de alta eficiencia a 2,6 GHz-4 GHz, modo normal y turbo.

Puede manejar 20 hilos de forma simultánea.

GPU Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12).

Soporta memoria DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz de forma nativa.

Integra un sistema PCIE Gen5 con hasta 16 líneas, y PCIE Gen4 con hasta 4 líneas.

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

24 MB de caché L3.

20 MB de caché L2.

TDP base de 125 vatios. PL2 de 181 vatios

Compatible con el socket LGA 1700 y chipset serie 600 y serie 700.

Especificaciones del Intel Core i5-13600K

Arquitectura Raptor Cove en núcleos de alto rendimiento, y Gracemont en los núcleos de alta eficiencia.

Fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin de tercera generación).

Seis núcleos de alto rendimiento y doce hilos a 3,5 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo.

Ocho núcleos de alta eficiencia a 2,6 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo.

Puede manejar 20 hilos de forma simultánea.

GPU Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12).

Soporta memoria DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz de forma nativa.

Integra un sistema PCIE Gen5 con hasta 16 líneas, y PCIE Gen4 con hasta 4 líneas.

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

24 MB de caché L3.

20 MB de caché L2.

TDP base de 125 vatios. PL2 de 181 vatios.

Compatible con el socket LGA 1700 y chipset serie 600 y serie 700.

La única diferencia palpable la tenemos en ese aumento de la velocidad máxima de trabajo del Intel Core i5-14600K, que pasa a funcionar a 5,3 GHz, mientras que el Intel Core i5-13600K tenía un modo turbo de hasta 5,1 GHz. A efectos prácticos, esto debería marcar un pequeño aumento del rendimiento, pero también vendrá acompañado de un leve aumento del consumo y de las temperaturas de trabajo.

El Intel Core i5-14600K soporta la herramienta Intel XTU, lo que significa que podemos hacerle overclock de forma automática con un simple clic. También tenemos la posibilidad de hacer overclock de forma manual y de ajustar valores y frecuencias de una manera mejor afinada.

Equipo de pruebas, plataforma y compatibilidad

Procesador Intel Core i5-14600K.

Placa base GIGABYTE Z790 AORUS PRO X.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad Crucial SSD de 480 GB.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Especificaciones de la GeForce RTX 4090 FE

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 11.

Texture Processing Clusters (TPCs): 64.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1,008 GB/s.

Potencia en FP32: 82.58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

El equipo de pruebas está perfectamente equilibrado para que todos los componentes utilizados puedan desarrollar un alto nivel de rendimiento, y la GeForce RTX 4090 es la tarjeta gráfica más potente que existe ahora mismo en el mercado. Hemos cambiado el conector con adaptador de cuatro cables de 8 pines a un único conector de 16 pines a dos conectores de 8 pines a la fuente. Como podéis ver queda mucho más estético que esa «hidra de cuatro cabezas» que teníamos antes.

No voy a profundizar sobre la plataforma porque ya lo hice en el análisis del Intel Core i9-14900K y en el artículo dedicado a los Intel Core Gen14, pero en resumen el Intel Core i5-14600K repite el socket LGA1700 y es compatible con las placas base equipadas con chipsets serie 600 y 700 de Intel.

Recordad que, para sacarle el máximo partido a este procesador que viene con el multiplicador desbloqueado, es recomendable montarlo sobre una placa base Z690 o Z790, y que en muchos casos necesitaremos actualizar la BIOS para que funcione correctamente. Las placas base serie 700 más actuales que vienen identificadas con el logo Core Gen14 no necesitan actualización de BIOS.

Intel Core i5-14600K: rendimiento en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Empezamos como siempre con nuestra ronda de pruebas sintéticas y profesionales. Con ellas podremos valorar el rendimiento que ofrece el Intel Core i5-14600K tanto en rendimiento monohilo como en multihilo intensivo. Estas pruebas tienen un gran valor porque reflejan el potencial real de procesadores con un alto conteo de hilos, y el Intel Core i5-14600K es un buen ejemplo, ya que como sabemos cuenta con 14 núcleos y 20 hilos.

Rendimiento en CPU-Z

En CPU-Z el Intel Core i5-14600K consigue 855,6 puntos en monohilo y 10123 puntos en multihilo, un resultado tan bueno que supera al Intel Core i9-12900K en monohilo y casi lo iguala en multihilo. Queda muy pro encima de los 769,9 y 8.030,4 puntos que obtuvo el Ryzen 7 7800X3D, y supera también los 811,5 y 9.570,3 puntos del Intel Core i5-13600K.

Rendimiento en Cinebench R23

Esta es una de las mejores pruebas para descubrir el potencial real de una CPU con todos sus núcleos e hilos activos, y también para medir temperaturas e identificar posibles problemas térmicos y de estabilidad. El Intel Intel Core i5-14600K logró un resultado excelente, con 23.551 puntos en multihilo y 2001 puntos en monohilo, cifras que supera tanto al Ryzen 7 7800X3D como al Intel Core i5-13600K.

Este último obtuvo 1.971 puntos en monohilo, aunque este último consiguió una puntuación ligeramente más alta en multihilo, ya que llegó a los 23.595 puntos. El Ryzen 7 7800X3D consiguió 1.809 puntos en monohilo y 18.226 puntos en multihilo

Rendimiento en Blender

Una prueba centrada en renderizado que es ideal para tarjetas gráficas, aunque también nos sirve para poner a prueba CPUs multihilo. El Intel Core i5-14600K logró 152,50 muestras por minuto en «Monster», 91,14 muestras por minuto en «Junkshop» y 72,95 muestras por minuto en «Classroom».

Esos resultados son casi idénticos a los que conseguimos con un Intel Core i5-13600K, pero superan al Ryzen 7 7800X3D, que logró 134,29, 84,07 y 66,05 muestras por minuto en esas tres pruebas.

Rendimiento en V-Ray

Otra prueba de renderizado que está más enfocada a GPUs, pero que resulta interesante para medir el potencial de CPUs de última generación. El Intel Core i5-14600K consiguió 16.063 «v-samples», superando con ello las 14.468 «v-samples» del Ryzen 7 7800X3D, y venciendo también al Intel Core i5-13600K, que alcanzó las 15.799 «v-samples.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Como ya sabrán nuestros lectores habituales esta prueba nos permite medir el rendimiento de una CPU con diferentes cargas de trabajo, visualizar sus temperaturas con cada una de esas cargas y ver también las frecuencias máximas que es capaz de alcanzar. Es, por tanto, una prueba excelente para valorar cómo rinde, y cómo se comporta, un procesador.

Con el Intel Core i5-14600K tuve un problema de puntuación errónea en monohilo en la primera pasada, y eso que la medición de la frecuencia y de la temperatura se hizo correctamente. Al repetir la prueba obtuve un resultado correcto, como podéis ver en la segunda imagen.

En general los valores fueron buenos, ya que el Intel Core i5-14600K supera al Intel Core i5-13600K en varias pruebas importantes. La imagen que encontraréis debajo de estas líneas muestra las puntuaciones del Intel Core i5-13600K en 3D Mark CPU, y con ellas podréis hacer una comparativa directa. El Intel Core i5-14600K gana en monohilo, en ocho hilos y en máximo número de hilos.

Visto esto, pasamos a ver qué tal se comporta con cada carga de trabajo en esta prueba.

Con un hilo activo nos movemos en 5,3 GHz totalmente estables y tenemos un pico de temperatura de 63,90 grados C, pero como vemos de media se mantiene muy por debajo de esa cifra.

nos movemos en 5,3 GHz totalmente estables y tenemos un pico de temperatura de 63,90 grados C, pero como vemos de media se mantiene muy por debajo de esa cifra. Con dos hilos activos se mantienen los 5,3 GHz estables, y la temperatura registra un pico de 65,86 grados C, aunque de nuevo es un valor máximo y la media es inferior.

se mantienen los 5,3 GHz estables, y la temperatura registra un pico de 65,86 grados C, aunque de nuevo es un valor máximo y la media es inferior. Con cuatro hilos activos a pesar de la subida de hilos activos se mantienen los 5,3 GHz perfectamente estables, y la temperatura apenas sube a un máximo de 66,97 grados C.

a pesar de la subida de hilos activos se mantienen los 5,3 GHz perfectamente estables, y la temperatura apenas sube a un máximo de 66,97 grados C. Con ocho hilos activos no bajamos de 5,3 GHz estables y la temperatura solo sube un poco hasta los 67,93 grados C de máxima.

no bajamos de 5,3 GHz estables y la temperatura solo sube un poco hasta los 67,93 grados C de máxima. Con 16 hilos activos el nivel de exigencia sube, pero la frecuencia sigue siendo de 5,3 GHz perfectamente estables. La temperatura máxima llega a un pico de 72,85 grados C.

el nivel de exigencia sube, pero la frecuencia sigue siendo de 5,3 GHz perfectamente estables. La temperatura máxima llega a un pico de 72,85 grados C. Con todos los hilos activos con el máximo de núcleos e hilos activos la frecuencia sigue clavada en 5,3 GHz, y la temperatura máxima es de 75,96 grados C.

Sin duda unos resultados muy positivos, tanto en temperaturas como por estabilidad de la frecuencias de trabajo, ya que en toda la prueba el Intel Core i5-14600K no bajó de los 5,3 GHz ni un momento. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.

Rendimiento en PassMark

Una aplicación sencilla pero estupenda para medir el rendimiento de diferentes componentes y de configuraciones completas de forma sencilla. En este caso recibí también un valor erróneo en la puntuación monohilo, que es demasiado baja. Pasé la prueba varias veces, pero el resultado era el mismo, así que supongo que será un problema de compatibilidad al tratarse de un procesador no lanzado aún (al momento de hacer el análisis).

Con todo, la puntuación media fue muy buena, 37.991 puntos, cifra que supera los 34.298 puntos que obtuve con el Intel Core i5-13600K.

Rendimiento del Intel Core i9-14900K en juegos

Las pruebas anteriores nos permiten ver que, en líneas generales, el Intel Core i5-14600K es ligeramente superior al Intel Core i5-13600K, y que supera ampliamente al Ryzen 7 7800X3D en aplicaciones profesionales y en rendimiento sintético, algo normal porque tiene unas frecuencias de trabajo superiores, cuenta con más núcleos e hilos y porque la mayor caché L3 del procesador de AMD no tiene efecto alguno en esas pruebas

Nos toca ahora ver cómo se comporta el Intel Core i5-14600K en juegos. He mantenido el enfoque de siempre, lo que significa que he ejecutado las pruebas en 720p, 1080p, 1440p y 2160p. Las dos primeras son las resoluciones que más sufren el cuello de botella a nivel de CPU, aunque debemos recordar que la GeForce RTX 4090 es tan potente que en 1440p también puede llegar a tener cuello de botella por el procesador, y que incluso en 2160p se pueden producir diferencias menores por el uso de una CPU más potente.

Como ya os he dicho anteriormente, esto no ocurriría con tarjetas gráficas menos potentes que ya se ven saturadas en resolución 1440p o 1080p, como las GeForce RTX 4060 o las Radeon RX 7600, por poner dos ejemplos muy conocidos y populares. Os doy este contexto porque es fundamental para entender mejor los datos de rendimiento Dicho esto, vamos a ver los resultados.

Cyberpunk 2077

Tenemos unos resultados excelentes en Cyberpunk 2077, y podemos apreciar una ligera mejora de rendimiento en el Intel Core i5-14600K frente al Intel Core i5-13600K que, como habréis podido imaginar, es consecuencia directa de las mayores frecuencias del primero. Con todo, la diferencia en rendimiento es muy pequeña.

Death Stranding

En Death Stranding se mantiene la misma tónica, ganamos un poco de rendimiento con el Intel Core i5-14600K frente al Intel Core i5-13600K. Este título tiene un cuello de botella tan grande a nivel de CPU que incluso en 1440p y 2160p vemos una leve ganancia de rendimiento por la mayor frecuencia de trabajo del primero.

Red Dead Redemption 2

Sigue siendo uno de los juegos más exigentes del momento, y gusta mucho de IPC y de frecuencia de trabajo. Esto explica por qué el Intel Core i5-14600K gana entre uno y dos fotogramas por segundo frente al Intel Core i5-13600K dependiendo de la resolución, aunque en 2160p tenemos un empate.

Metro Exodus Enhanced Edition

En este título he activado el DLSS Super Resolution para compensar el impacto del trazado de rayos y hacer que la CPU tenga un mayor efecto en el rendimiento. De nuevo tenemos una leve mejora frente al Intel Core i5-13600K que oscila entre 2 y 6 FPS, dependiendo de la resolución utilizada. Curiosamente aquí se ha producido la mayor mejora en 720p gracias al aumento de frecuencia del Intel Core i5-14600K.

Shadow of the Tomb Raider

Un título que tiene una alta dependencia de la CPU, que escala bien con un alto número de hilos y también con el IPC y las frecuencias de trabajo. El Intel Core i5-14600K logra una mejora de entre 1 y 3 FPS, dependiendo de la resolución, gracias a su mayor frecuencia de trabajo en modo turbo.

Gears 5

Terminamos nuestra ronda de pruebas en juegos con Gears 5, un título que sigue siendo un referente gracias a su alto nivel de exigencia y al buen uso que hace del Unreal Engine 5. El Intel Core i5-14600K repite la tónica que hemos visto y logra una leve mejora con entre 1 y 2 FPS más frente al Intel Core i5-13600K.

Intel Core i5-14600K frente a Core i5-13600K y Ryzen 7 7800X3D

Llega el momento de la verdad, es hora de ver cómo se compara el Intel Core i5-14600K frente al Intel Core i5-13600K, y también frente al Ryzen 7 7800X3D. Viendo los resultados que ha obtenido podemos sacar en claro que el Intel Core i5-14600K es más potente en juegos que todos los Ryzen 7000 sin caché apilada en 3D, lo que significa que ofrece un valor más interesante que el Ryzen 7 7700X, por ejemplo, un modelo que por precio es su rival directo.

En la gráfica adjunta podemos ver que supera ligeramente al Intel Core i5-13600K en 720p y en 1080p, aunque las diferencias son muy pequeñas. El Ryzen 7 7800X3D vence de forma clara en juegos gracias a la caché L3 apilada en 3D que trae, pero debemos tener en cuenta que es más caro y que ofrece un rendimiento inferior en aplicaciones que no se benefician de dicha caché extra.

En 1440p y 2160p las diferencias entre el Intel Core i5-14600K y el Intel Core i5-13600K son casi nulas, algo que es totalmente normal teniendo en cuenta que a esos niveles el impacto de la CPU se reduce. A pesar de todo, el Ryzen 7 7800X3D es capaz de mantener una ventaja notable en 1440p, y en 2160p gana al Intel Core i5-14600K por una media del 2,9%.

Creo que la conclusión que podemos sacar de todas las pruebas que hemos visto está muy clara. El Intel Core i5-14600K ofrece un valor más equilibrado que el Ryzen 7 7800X3D en relación precio-rendimiento, ya que gana claramente en aplicaciones profesionales y en pruebas sintéticas. El segundo rinde mejor en juegos y marca una diferencia visible incluso en 2160p, pero hay que tener en cuenta que también es más caro.

Comparado con el Ryzen 7 7700X, el Intel Core i5-14600K es superior en juegos y en aplicaciones sintéticas, y la diferencia de precio entre ambos es mínima. Lo nuevo de Intel también logra superar al Intel Core i5-13600K, pero como hemos podido ver las diferencias son muy pequeñas y se deben únicamente a la subida de frecuencias. Por suerte, Intel ha sabido posicionar ambos, y el Intel Core i5-14600K solo es 20 euros más caro que el Intel Core i5-13600K.

Intel Core i5-14600K: overclock, consumo y temperaturas

Pasamos ahora a ver los valores de temperatura. El Intel Core i5-14600K no llega a niveles tan altos como el Intel Core i9-14900K, algo que es totalmente comprensible dado que tiene un menor número de núcleos y que funciona a frecuencias inferiores, pero sí que alcanza unos valores ligeramente superiores a los del Intel Core i5-13600K.

Esto también es normal, ya que el Intel Core i5-14600K funciona a una frecuencia mayor, y por tanto consume y se calienta un poco más. Con todo, esto no supone un problema, ya que la diferencia es pequeña, y esto implica que no necesitaremos montar un sistema de refrigeración mucho más potente que el que tendríamos que utilizar con un Intel Core i5-13600K.

Saltamos ahora al consumo y nos encontramos con la misma escena. En general, el Intel Core i5-14600K consume un poco más que el Intel Core i5-13600K en los mismos escenarios, algo que es consecuencia de ese aumento de sus frecuencias de trabajo. Tened en cuenta que los valores que indico son los picos máximos registrados, y que las medias son inferiores.

El Intel Core i5-14600K soporta overclock, y gracias a la herramienta Intel XTU podemos subirlo automáticamente hasta los 5,4 GHz sin ningún esfuerzo. Puede mantener esa frecuencia sin ningún problema, pero la diferencia de rendimiento es mínima y los valores de consumo y de temperatura aumentan. Personalmente, yo no iría más allá de este nivel por relación rendimiento, consumo y temperatura.

Haciendo overclock manual al Intel Core i5-14600K pude llegar a 5,6 GHz sin problemas de estabilidad, pero el consumo aumentó mucho (entre 70 y 100 vatios más dependiendo de la carga de trabajo), y la temperatura alcanzó picos de más de 90 grados C. La diferencia de rendimiento al llegar a 5,6 GHz es también muy pequeña, así que no vale la pena llevarlo a ese extremo.

Podéis ampliar la galería que encontraréis justo encima de estas líneas haciendo clic en ella. Encontraréis una mirada profunda a la herramienta Intel XTU que, al trabajar con un Intel Core i5-14600K, no ofrece la función de overclock asistido por IA. Confiamos en que en un futuro se implemente esta característica.

Notas finales: una CPU potente, pero una evolución menor

El Intel Core i5-14600K es un procesador muy potente que ofrece un alto nivel de rendimiento en juegos, gracias a su elevado IPC y a sus altas frecuencias de trabajo. También da mucho juego en aplicaciones profesionales con su configuración de 14 núcleos y 20 hilos, pero en general es una evolución pequeña del Intel Core i5-13600K, ya que se limita a ofrecer un ligero incremento de las frecuencias de trabajo.

Ese aumento de rendimiento ha tenido un coste palpable en las temperaturas de trabajo y en el consumo del Intel Core i5-14600K, aunque estos valores se mantienen en niveles seguros en todo momento, y no se alejan mucho de lo que vimos en el Intel Core i5-13600K, así que los requisitos térmicos y de alimentación de ambos son idénticos.

Por relación precio-rendimiento el Intel Core i5-14600K ocupa una posición correcta, ya que rinde un poco más que el Intel Core i5-13600K y cuesta solo 20 euros más que aquel. Comparado con su rival directo, el Ryzen 7 7700X, está claro que el Intel Core i5-14600K ofrece un valor más interesante porque lo supera tanto en juegos como en aplicaciones profesionales, y la diferencia de precio que existe entre ambos también es muy pequeña.

Es una lástima que Intel no haya extendido el soporte del overclock por IA y del optimizador de aplicaciones al Intel Core i5-14600K, ya que esto le habría ayudado a darle un mayor valor como renovación generacional, incluso a pesar de lo limitado que resulta todavía el optimizador de aplicaciones. No obstante, como he dicho anteriormente confiamos en que Intel amplíe ese soporte más pronto que tarde.