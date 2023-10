Skull Island: Rise of Kong, ¿por qué nos hacen esto?

Hoy ha salido a la venta Skull Island: Rise of Kong, y es probable que no lo supieras, lo que además es una muy buena noticia, porque significaría que no lo estabas esperando. En mi caso, y ya lo adelanté en la guía de los principales lanzamientos de juegos de este mes, me generaba sensaciones encontradas, porque claro, por una parte hablamos de un título dedicado a King Kong, algo que para muchos (entre los que me incluyo) son palabras mayores, pero por otra parte, lo que se había adelantado hasta el momento era… digamos que preocupante.

Es importante aclarar que Skull Island: Rise of Kong no es un triple A, más bien hablamos de un doble A, lo que significa que no debemos ser tan exigentes como si se tratara de un juego de presupuesto similar al PIB de un pequeño país. Ahora bien, que debamos ser justos a la hora de modular nuestras expectativas de un lanzamiento en base a los medios con los que se ha contado para su desarrollo, no significa que debamos mirar hacia otro lado o actuar con condescendencia frente a tomaduras de pelo.

Porque, sí, pretender cobrar 40 euros (39,99€ para ser más exactos, aunque como oferta de lanzamiento está rebajado hasta los 31,99 euros) por un juego en estas condiciones es, eso, una tomadura de pelo, y lo es no solo por su apartado gráfico, que es lo primero que llama la atención (para mal, sí), también lo es por lo que hemos podido ver de su falta de optimización (experimentar caídas de frames con esos gráficos es… dejémoslo en sorprendente) y también lo es por sus mecánicas, que parece que han sido pulidas con una piedra.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

A la vista del corte de gameplay de Skull Island: Rise of Kong insertada en el tweet sobre este párrafo, entiendo que puedas pensar que se ha capturado un momento desafortunado, pero en tal caso debes saber que ya se ha publicado una partida completa del mismo en YouTube. Son cerca de tres horas y media, por lo que mi recomendación es que ni se te ocurra verla entera. En su lugar, puedes ir saltando por el mismo, a puntos al azar, para comprobar que calificarlo de desastre no es una exageración:

Mira que hemos tenido lanzamientos lamentables a lo largo de este 2023, pero aún así parece que la industria no se cansa de llevar despropósitos al mercado. Hasta ahora, aunque la competencia estaba reñida, todo apuntaba a que el premio a peor juego del año (el sector empieza a necesitar un equivalente a los Razzies, ¿no crees?) debía ser para Lord of the Rings: Gollum, que fue capaz de hacernos relativizar sobre lanzamientos anteriores, pero ahora parece que, con Skull Island: Rise of Kong, tenemos un duro rival para el título sobre Gollum.

Podemos tomarlo con humor, especialmente si no hemos sido sido engañados para precomprarlos antes de su lanzamiento, pero más allá de los chistes sobre Skull Island: Rise of Kong que, sin duda, veremos durante los próximos días y semanas, lo cierto es que parece que estamos asistiendo a la normalización de la mediocridad y la falta de respeto a los usuarios. Y esto es algo que, independientemente de chistes y demás, no deberíamos permitir.