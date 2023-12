The Netflix Slam enfrentará a Nadal y Alcaraz

De las múltiples decisiones adoptadas en los últimos tiempos por Netflix para sostener su posición en el mercado y sus ingresos, en mi opinión la más inteligente es la diversificación. Es evidente que la situación ha cambiado mucho para el decano de los servicios de streaming, pues no es lo mismo ser la única opción en una determinada categoría de mercado que tener que enfrentarte a una gran cantidad de servicios, operados en muchas de las ocasiones por los que hasta hace dos días eran, precisamente, tus proveedores de contenidos.

La situación del mercado del streaming es bastante compleja en este momento. Estamos viendo fusiones, servicios que se abren a los planes con publicidad, cierres en algunos mercados, disminución en el volumen de producciones propias (aunque Netflix parece ser la excepción en este caso), caídas de los planes más económicos, medidas restrictivas en el uso de las suscripciones… en fin, la lista es bastante larga y, como ya hemos planteado en más de una ocasión, la disgregación de los contenidos entre más y más plataformas, hace que cada una de ellas resulte menos atractiva.

Netflix tuvo que pisar el acelerador en lo referido a producción propia cuando empezó a perder contenidos de terceros, que decidieron llevarlos a sus propias plataformas. Sin embargo, no se conformó con eso y, en un movimiento sorprendente (y en mi opinión muy acertado, aunque la ejecución haya sido mejorable), decidió convertir en una realidad, literal, un concepto que hasta entonces había sido empleado de manera metafórica: el Netflix de los videojuegos, al sumar este tipo de contenido a lo que se incluye con la suscripción.

El servicio todavía tiene margen para crecer en lo referido a la diversificación, y probablemente sea la mejor apuesta… aunque esto suponga tener que cambiar de criterio (algo que, por otra parte, ya han hecho en anteriores ocasiones). Así, si a finales del año pasado te contábamos que la plataforma no estaba interesada en retransmisiones deportivas, hoy la compañía ha anunciado que The Netflix Slam enfrentará a Rafa Nadal con Carlos Alcaraz, en un evento que tendrá lugar el 3 de marzo de 2024 en el Michelob Ultra Arena en Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas.

El amistoso se disputará a las 21.00 hora española peninsular, y será emitido en directo en una transmisión dual para los mercados de habla española e inglesa de la plataforma. Además, aunque evidentemente este será el principal de los partidos, Netflix afirma que habrá otros enfrentamientos que serán confirmados próximamente. Esto es lo que han declarado ambos tenistas: