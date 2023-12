Un mod permite habilitar FSR 3 en juegos compatibles con FSR 2

Aunque FSR 3 (FidelityFX Super Resolution), la tecnología de AMD de mejora de imagen en juegos que compite con NVIDIA DLSS e Intel XeSS, fue presentada en noviembre de 2022, tuvieron que pasar bastantes meses hasta que AMD confirmó, el pasado verano, la llegada de los primeros títulos que harían uso de esta iteración de FSR que, como principal novedad, tiene la generación de fotogramas basada en inteligencia artificial, que es lo que presentó NVIDIA el año pasado, con DLSS 3.

Ya pudimos intuir, desde un primer momento, que el anuncio de noviembre fue una respuesta directa a la revelación de NVIDIA, y que se producía de manera prematura, más como una acción de imagen (pretender mostrar que NVIDIA no les sacaba tanta ventaja) que otra cosa. El tiempo, sin duda, ha confirmado tal lectura, y aunque FSR 3 tiene alguna novedad interesante, basta con verlo en funcionamiento para apreciar que todavía queda camino por recorrer. Y ojo, aclaro que esto me parece comprensible, pues hablamos de tecnologías realmente innovadoras.

Algo en lo que AMD ha hecho un buen trabajo es en facilitar la implementación de FSR 3 a los desarrolladores interesados. Esto, sumado a la compatibilidad universal de esta tecnología, a diferencia de lo que ocurre con DLSS, que es exclusiva para adaptadores gráficos de NVIDIA, apunta a que la lista de títulos compatibles con esta tecnología debería crecer a buen ritmo, algo que empezaremos a ver en 2024. Pero, de momento, estamos en sus primeros días.

Así, la lista de juegos compatibles con FSR3 es, a días de hoy, ínfima, de modo que aún tendrá que pasar un tiempo hasta que haya un volumen considerable de usuarios que puedan sacarle partido. Aunque, buen, en realidad esto solo es así oficialmente, ya que el popular modder LukeFZ ha creado un mod que permite emplear FSR 3 Frame Generation en todos los juegos compatibles con FSR 2. Y además, según informa Wccftech, dicho complemento se ha filtrado y está circulando por Internet.

Quizá te haya extrañado que afirme que se ha filtrado, pero es que parte de las creaciones de LukeFZ es de pago, y tal es el caso del mod que nos ocupa en esta noticia, aunque también ha compartido otros de manera gratuita, como el que permite habilitar DLSS 3 en Starfield. De manera reciente ha publicado mods para títulos como Starfield , Deadspace 3 , Alan Wake II, Hogwarts Legacy y The Last of Us Part 1. En este caso, sin embargo, el alcance es mucho más extenso, ya que no se circunscribe de manera exclusiva a un juego en particular.