Ya disponible un mod gratuito para activar DLSS 3 con generación de fotogramas en Starfield

Los modders están haciendo un excelente trabajo con Starfield, y es que gracias a ellos podemos disfrutar de las tecnologías Intel XeSS, de NVIDIA DLSS Super Resolution y de NVIDIA DLSS 3, que añade la generación de fotogramas si tenemos una tarjeta gráfica compatible (GeForce RTX 40).

La verdad es que a estas alturas creo que no queda nada por decir. Es evidente que Bethesda no ha incluido esas tecnologías en Starfield porque el patrocinio de AMD se lo ha impedido, no hay otra explicación que tenga el más mínimo sentido, sobre todo viendo lo fácil que lo han tenido los modders para implementarlas.

Es importante tener en cuenta que ya existía un mod que añadía soporte de DLSS 3 y generación de fotogramas en Starfield, pero este había sido desarrollado por DarkSoul y solo se podía acceder a él pagando. Este nuevo nuevo mod ha sido desarrollado por LukeFZ, y es totalmente gratuito. Según podemos leer en la fuente de la noticia el mod sustituye al FSR 2, y funciona tan bien que es capaz de convertir una tasa media de 56 FPS con una latencia de 16 ms en 110 FPS con una latencia media de 8 ms.

Con todo, es un mod que todavía está en desarrollo, y que por tanto presenta ciertos fallos («bugs») que se irán resolviendo con el tiempo. Viendo la lista de errores confirmados podemos sacar en claro que este mod no ha llegado en un estado de madurez absoluta y que tiene margen de mejora, pero qué puedo decir, es gratis y cumple con su objetivo de añadir generación de fotogramas al juego.

La generación de fotogramas supone una mejora muy importante en Starfield porque es un juego muy mal optimizado que, para colmo de males, tiene una gran dependencia del rendimiento monohilo de la CPU y no escala del todo bien cuando se utilizan tecnologías de reconstrucción y reescalado de la imagen. En estos casos, la mejora de rendimiento que podemos conseguir es bastante discreta, incluso utilizando el modo rendimiento.

Con la generación de fotogramas se logra un aumento notable de la tasa de fotogramas por segundo, y el impacto que esta tecnología tiene en la fluidez del juego es muy grande. Como ya saben nuestros lectores habituales esto se debe a que esta tecnología no depende de la CPU, ya que produce fotogramas totalmente independientes utilizando información de fotogramas intermedios, inteligencia artificial, vectores de movimiento y aceleración por hardware.