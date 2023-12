Se filtra el código fuente de GTA V

Día intenso, este de Navidad, en relación con ciberataques y filtraciones. Y es que si esta mañana te contábamos que Ubisoft ha sido víctima de un ciberataque, ahora tenemos que hablar de Rockstar y de las consecuencias de otro ciberataque, en el que encuentra su origen la filtración de los archivos fuentes de GTA V. Un cibertataque que no es reciente, eso sí, pues en realidad todo apunta a que es el mismo que se tradujo en la filtración de imágenes del desarrollo de GTA VI, en septiembre del año pasado, y cuyas consecuencias judiciales hemos conocido recientemente.

Aquella filtración, la de septiembre de 2022, fue particularmente sonada, pues supuso el adelanto más claro hasta aquel momento de GTA VI, para muchos el juego más esperado del momento… desde hace años. Sin embargo, parece que lo que entonces se mostró no fue lo único exfiltrado de los servidores de Rockstar. Y por si lo estás pensando, sí, resulta llamativo que estos nuevos activos hayan salido a la luz, precisamente, cuando el responsable del ciberataque ha sido condenado.

Precisamente a este respecto, eso sí, quiero hacer una puntualización antes de continuar. Es posible que, en los últimos días, hayas leído que el filtrador ha sido condenado a cadena perpetua en una institución psiquiátrica. Bien, esto no es del todo cierto, lo que se ha hecho es determinar su ingreso en la misma con duración indeterminada, supeditando su salida de la misma a las evaluaciones psiquiátricas a las que será sometido. Algo que, de hecho, implica que no se trata de una medida punitiva, tanto como de una decisión de carácter médico.

BREAKING: The full source code for GTA 5 has been publicly leaked, the source code was previously traded between individuals before now pic.twitter.com/oMTGW0su0N

— GTA Focal (@GTAFocal) December 24, 2023