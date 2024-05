EA insertará publicidad en los juegos de pago

La falta de respeto de una parte de la industria del juego, y aquí desde luego entra EA, hacia los jugadores, es decir, hacia el público del que dependen para sostener su negocio, no deja de alcanzar nuevas cotas. En sentido descendente, por supuesto. Es obvio que cuando un estudio y una editora se ponen manos a la obra para publicar un juego, lo hacen con aspiraciones económicas, esto no es criticable, pues de hecho dependen de esos ingresos para poder mantener su actividad y, con algo de suerte, obtener algunos beneficios extra.

Ahora bien, con el paso de los años vamos viendo un claro incremento en la ambición de la industria, una ambición desmedida que, en múltiples ocasiones, la ha llevado a pervertir por completo el producto final que llevan al mercado. Hay multitud de ejemplos de lo que estoy diciendo pero, como esta noticia trata sobre EA, que ya ha sido criticada en este sentido en el pasado, podemos hablar de cierres de estudios, de despidos a quienes se oponen a modelos cuestionables, de su apuesta por las cajas de botín y, por supuesto, también por estar en la lista de editoras que han llevado al mercado juegos que todavía estaban a medio hacer.

Aclaro que no digo que esto sea algo exclusivo de EA, desgraciadamente y como decía al principio, ya se va mostrando como un mal endémico del sector, pero sí que es cierto que, por lo que nos cuenta la historia, es una de las empresas más representativas (por cantidad y variedad) de todas estas técnicas… digamos que cuestionables, aunque lo que nos sale de dentro es decir algo bastante más contundente y ofensivo.

Pues bien, parece que no aprenden del pasado y, en consecuencia, van a repetir con una fórmula que ya les salió regular en el pasado. Según podemos leer en TechSpot, EA pretende introducir publicidad en sus juegos triple A. Sí, exacto, esos por los que tienes que pagar 60, 70 o incluso 80 euros por su versión base, y que además pueden llegar con más fallos que una ráfaga con una escopeta de feria. Pues ahora el menú se completa con que EA monetizará aún más, gracias a la publicidad que te tendrás que tragar en dichos títulos.

Como he mencionado, en realidad no es la primera vez que EA emplea esta fórmula, y es cierto que en alguna ocasión lograron que estas inserciones resultaran un poco más naturales. Sin embargo, intentonas como la de 2020 (que además, alevosamente, no estaba presente en la versión inicial de los juegos, sino que se desplegó un mes después para que no influyeran en las reviews, tanto profesionales como de jugadores), obtuvieron una respuesta tan negativa que, finalmente, la compañía tuvo que dar marcha atrás. Parece que no escarmentaron, y que su nivel de respeto al jugador se mantiene como siempre, bajo mínimos.

