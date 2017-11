EA despidió al creador de Plants vs Zombies por oponerse al “pay to win”

El creador de Plants vs Zombies, George Fan, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que fue despedido de EA/PopCap por oponerse abiertamente al modelo “pay to win” que la compañía estaba adoptando en algunos de sus juegos.

Todos conocéis la polémica que está viviendo EA actualmente por el tema de los micropagos en Star Wars Battlefront II, pero lo cierto es que el giro de la compañía hacia el “pay to win” se empezó a gestar desde que compraron PopCap Games y la franquicia Plants vs Zombies.

Fue en 2011 cuando la publicadora se hizo con el estudio y con los derechos del conocido juego de zombis. Poco después de la operación George Fan fue despedido de forma fulminante (en 2012), aunque prefirió no hacer leña del árbol caído y mantuvo silencio sobre los motivos de su salida.

El punto de conflicto que motivó el despido estuvo en la negativa de George Fan a crear Plants vs Zombies 2 como un juego “pay to win”, es decir como un título gratuito cargado de micropagos. EA tenía claro que quería adoptar ese modelo de negocio y la diferencia de criterios se saldó de la peor manera posible.

No es la primera vez que la conocida publicadora lleva a cabo un movimiento de este tipo, de hecho basta recordar lo ocurrido con Visceral Games para darnos cuenta de la actitud que mantiene EA con los estudios que están bajo su mando.

Está claro que la compañía estadounidense quiere que los micropagos sean un componente esencial de todos sus juegos, y es que cobrar 60 euros o más por un juego más los DLCs que pueda lanzar ya no es suficiente.

Más información: WCCFTech.

Regarding recent rumors, it is true I was laid off by EA/PopCap, and also true that I was against making PvZ2 a freemium game. That’s all I’ll say on the matter for now

— George Fan (@thegeorgefan) 21 de noviembre de 2017