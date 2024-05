Posibles requisitos de God of War Ragnarok para PC

La presentación de God of War Ragnarok para PC podría producirse este mismo mes, probablemente a finales para no eclipsar el lanzamiento de Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, cuya llegada está marcada para el 16 de mayo. Es un rumor, pero tiene bastante sentido, y en caso de confirmarse dejaría a The Last of Us Part II Remastered como posible lanzamiento a finales de año en PC. Este rumor ha dejado a muchos haciéndose una pregunta importante, ¿cuáles serán los requisitos de God of War Ragnarok para PC?

No tenemos una respuesta oficial todavía, pero se trata de un juego que intergeneracional que fue desarrollado sobre la base de PS4, y que contó con mejoras específicas para aprovechar el potencial de PS5, así que en líneas generales creo que nos vamos a encontrar con unos requisitos bastante asequibles y muy parecidos a los de Horizon Forbidden West.

Sé que muchos esperáis con ganas el lanzamiento de God of War Ragnarok en PC, y que estáis deseando saber si funcionará o no en vuestro equipo. Por ello voy a compartir con vosotros una estimación de los posibles requisitos que tendrá este juego en su versión para compatibles. Cuando se publiquen los requisitos oficiales actualizaré este artículo, y os dejaré un listado completo para que podáis comparar la estimación con los definitivos, como siempre.

Requisitos de God of War Ragnarok (estimados)

Requisitos mínimos

Windows 10.

Procesador Intel Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1500X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970, Radeon RX 570 o equivalente con 4 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento con 100 GB de espacio libre.

SSD recomendado, pero no requerido.

Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p con calidad baja y 30 FPS estables, aunque esto dependerá de la propia optimización del juego.

Requisitos recomendados

Windows 10.

Procesador Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600 con 8 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento con 100 GB de espacio libre.

SSD recomendado, pero no requerido.

Este hardware debería ser suficiente para jugar a God of War Ragnarok en 1080p con calidad máxima manteniendo 60 FPS totalmente estables. De nuevo la optimización del juego será determinante, y habrá que ver si el consumo de memoria se mantiene en niveles razonables o si se dispara por completo.

Para jugar en resolución 1440p con calidad máxima o muy alta y 60 FPS totalmente estables lo más probable es que necesitemos una GeForce RTX 3070 Ti o una Radeon RX 6800. Si nuestro objetivo es jugar en 4K con todo al máximo y una buena fluidez nos hará falta una GeForce RTX 4070 SUPER o una Radeon RX 7900 GRE.