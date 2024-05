Buenas noticias... si querías más publicidad en Windows 11

Yo es que no me termino de explicar el pinchazo de Windows 11, con la cantidad de razones que lo convierten en una opción excelen… vale, lo siento, me resulta imposible, tendré que matricularme en «Sarcasmo-7» para ver si así soy capaz de completar una frase como la anterior sin que se me encojan las meninges. Porque, a ver, Windows 11 no es, ni remotamente, el peor sistema operativo que hemos visto en la historia, pero lo cierto es que está bastante lejos de los mejores. Con matices, claro, pero como planteaba hace unos días ha hecho bueno a Windows 10, un sistema operativo que tampoco tenemos del todo claro que merezca tal calificativo.

El elefante en la habitación es que, desde la cancelación de Windows 10X, Microsoft no ha tenido una estrategia clara con Windows. Recordemos que Microsoft dio una primera señal de la presentación de Windows 11 apenas tres semanas después de la cancelación de Windows 10X, en lo que apuntaba a ser un movimiento para volver a mostrar cierta iniciativa tras la caída del proyecto de un sistema operativo para portátiles tipo-Chromebook-pero-con-Windows, equipos con varias pantallas, etcétera. La propuesta consistía en ofrecer un fruto que todavía estaba verde, a la carrera, tras tener que descartar otros que había madurado mal.

Con los años, desde su lanzamiento, Windows 11 ha ido sumando funciones, muchas de las cuales ya se habían anunciado en su presentación pero no estuvieron presentes en su debut, aunque con el tiempo nos hemos encontrado con algún movimiento en sentido contrario, como el reciente anuncio de la eliminación de WSA. Sí, una de las funciones más destacadas por Microsoft en el anuncio de Windows 11, y que había despertado el interés de muchos usuarios (la función, ojo, no el repositorio de apps que ofrecía Amazon para Windows), y que en general funcionaba bastante bien, ha acabado en la papelera de reciclaje.

La reciente salida de Panos Panay, en septiembre del año pasado, solo parece haber empeorado la situación, y mientras tanto en Redmond parece que han decidido corregir el rumbo soplando a las velas. La última muestra de ello la encontramos en la versión más reciente que se ha liberado para los insiders del canal Dev. Una versión cuya principal novedad es mostrar publicidad de Game Pass en la página de Configuración de Windows 11. Sí, solo dos semanas después de la confirmación de que la publicidad también llegará al Menú Inicio. Algo que, además, se suma a los molestos mensajes para que conviertas Edge en tu navegador principal y para que des el salto a Windows 11, si es que todavía estás en Windows 10.

Windows 11 ha supuesto un fracaso, y habrá quienes piensen que hay referencias peores, como Windows 8, pero no son comparables. Con Windows 8, aunque fuera desacertadamente, Microsoft quiso innovar, quiso darle una buena vuelta de tuerca y, sí, salió terriblemente mal, no lo niego, pero al menos fue una muestra de iniciativa. Windows 11, por el contrario, ni ha tenido ni tiene personalidad, no ha logrado destacar por nada y, eso sí, cada día tiene más inserciones publicitarias. Lo dicho, todo ventajas…

Por cierto, si estás harto de publicidad en Windows 11, recuerda que aquí te contamos como eliminarla.