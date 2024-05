Microsoft se plantea introducir restricciones al uso de Edge sobre Windows 11 sin activar

Windows es un sistema operativo privativo, lo que permite a Microsoft establecer cuanta limitación crea conveniente siempre y cuando no incumpla la ley. Debido a eso, lo último que hemos conocido es que el gigante de Redmond podría estar planteándose el limitar las posibilidades del navegador web Microsoft Edge en las instalaciones de Windows 11 que funcionan sin una clave de activación.

Cuando se usa Windows sin una clave de activación, buena parte del sistema operativo funciona perfecto e incluso puede ser suficiente para muchos contextos. Sí, aparecen recordatorios y una marca de agua y ciertas opciones de personalización son inaccesibles, como el establecimiento de un fondo de pantalla a través de la configuración del sistema, pero el usuario puede instalar aplicaciones y utilizarlas, así que el sistema es lo suficientemente funcional como para cumplir con su rol de herramienta que permita usar el ordenador.

Obviamente, lo de usar Windows 11 sin una clave de activación suena demasiado bueno, así que Microsoft está probando en el canal Canary de Microsoft Edge algunas características nuevas que harían que algunas partes del navegador permanezcan bloqueadas en caso de que el sistema operativo no esté activado con su correspondiente clave. El usuario podrá ver en algunas partes de la aplicación un mensaje diciendo que se ha detectado que Windows no está activado, así que algunas posibilidades de personalización han quedado limitadas (sí, igual que con ciertas partes del propio sistema).

Microsoft no ha dado todavía ninguna explicación al respecto a este movimiento, y viendo que es algo que ha sido introducido en el canal Canary de Edge, es posible que la compañía realice pruebas en torno a las limitaciones introducidas antes de implementarlas definitivamente en la rama estable del navegador, que es la que suelen emplear los usuarios y la más recomendable debido a que se trata de la versión orientada a producción.

Como ya hemos dicho, Windows es un sistema operativo privativo e igual pasa con Microsoft Edge, que es privativo gracias a la permisiva licencia BSD de tres cláusulas bajo la cual está publicada Chromium, el navegador web en el que se basa. Esto permite a la corporación originaria de Redmond establecer todas las limitaciones que vea convenientes mientras no incumplan la ley.

Sin embargo, las restricciones que han llegado al canal Canary de Microsoft Edge sobre instalaciones de Windows 11 que no han sido activadas pueden ser “saltadas” fácilmente, ya que solo hay que utilizar cualquier otro navegador que no sea propiedad de la compañía. Muy posiblemente Mozilla Firefox, Vivaldi y Brave aprovechen esta circunstancia para venderse como espacios de libertad frente a las restricciones que aparentemente pretende implementar Microsoft. Por otro lado, las compilaciones de Microsoft Edge para macOS, Linux y Android no deberían verse afectadas por las limitaciones planteadas para Windows 11, las cuales parece que no han llegado a la versión 10.