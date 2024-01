Posibles requisitos de Horizon Forbidden West para PC

Los requisitos de Horizon Forbidden West todavía no se han confirmado, pero sabemos que su lanzamiento se producirá el 21 de marzo, y que esperado título contará con soporte de Intel XeSS, NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR. También será compatible con Direct Storage, lo que parece indicar que estará bien adaptado y optimizado para ofrecer un buen nivel de rendimiento en PC, y que los tiempos de carga serán mínimos.

Horizon Forbidden West fue, desde su concepción inicial, un juego de transición intergeneracional, lo que significa que sus requisitos no deberían ser muy altos en la versión para PC, ya que al final estamos ante un juego cuya base a nivel de hardware fue PS4. Con todo, esto no quiere decir que no vaya a ser exigente, sino que no llegará al nivel de títulos como Alan Wake 2 o Lords of the Fallen.

Sé que muchos estáis esperando con ganas el lanzamiento de este juego, y que os gustaría conocer cuanto antes los requisitos de Horizon Forbidden West para saber si funcionará en vuestro PC, o si por el contrario deberíais considerar llevar a cabo alguna actualización a nivel de hardware. Para ayudaros a tener claro por dónde van a ir los tiros voy a compartir con vosotros una estimación de sus posibles requisitos.

Requisitos de Horizon Forbidden West

Nivel mínimo para mover el juego

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-2600 o Ryzen 5 1400.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 560 con 4 GB de memoria gráfica. El equivalente más cercano en Intel sería una Arc A380.

100 GB de espacio libre. SSD recomendado.

Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p con calidad baja, excepto texturas, aunque esos 8 GB de memoria RAM podrían acabar dando algunos problemas. Los 4 GB de memoria gráfica serían imprescindibles para poder configurar las texturas en un buen nivel de calidad.

Nivel recomendado para mover el juego

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 3600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 o Radeon RX 6600 8 GB de memoria gráfica. El equivalente más cercano en Intel sería una Arc A750.

100 GB de espacio libre. SSD recomendado.

Este debería ser el nivel suficiente para jugarlo con calidad máxima en 1080p disfrutando de una fluidez total en nativo, o en 1440p recurriendo a las tecnologías NVIDIA DLSS, AMD FSR o Intel XeSS.

Horizon Forbidden West llegará a PC como edición completa, lo que significa que incluye todo el contenido ya lanzado en las versiones para PS4 y PS5. Se puede precomprar en Steam, pero os recomiendo esperar a ver las primeras pruebas de rendimiento para estar seguros de que es un port bien hecho.