Estos serán los próximos exclusivos de PS5 que llegarán a PC

Un supuesto empleado de Nixxes ha compartido una lista con los próximos juegos exclusivos de PS5 que llegarán a PC, y la verdad es que dicha lista tiene una alta credibilidad porque la mayoría de los juegos que aparecen en ella encajan con filtraciones y rumores anteriores. En total tenemos cinco juegos, pero por desgracia no hay ni rastro del esperado Bloodborne.

Todos los juegos exclusivos de PS5 que aparecen en esa lista llegarán a PC este año, al menos en teoría, aunque no tenemos una fecha exacta y el orden en el que los vamos a repasar no se corresponde con la cercanía o lejanía en su lanzamiento, así que tenedlo en cuenta. Por otro lado, la fuente aclara que Demon´s Souls y Ghost of Tsushima tardarán tanto en llegar a compatibles porque los responsables del desarrollo no tienen experiencia trabajando con ports para PC.

El primer juego que aparece en la lista es The Last of Us Part II, un juego que llegó a PS5 hace poco en versión remasterizada. Dábamos por hecho su lanzamiento en PC porque en su momento también se lanzó The Last of Us Part I Remastered. Otro de los exclusivos de PS5 que llegará a PC este año será God of War Ragnarok, la segunda entrega de God of War, que también fue lanzado en PC.

Demon´s Souls es el tercer título que aparece en la lista, y es sin duda uno de los juegos más esperados en compatibles, sobre todo por parte de los amantes de la franquicia Souls. Ghost of Tsushima es el siguiente en la lista, que cierra con Gran Turismo 7. En la parte final se hace referencia también a Spider-Man 2, pero este no llegará hasta 2025.

Sony estaría considerando también realizar ports de juegos anteriores a PC. Se barajan nombres como Infamous Second Son, pero no hay nada concreto en este sentido. Os recuerdo que la versión de Horizon: Forbidden West para PC ya está confirmada, y que llegará en el primer trimestre de 2024, aunque todavía no se conocen sus requisitos finales. Con todo, debería ser asequible porque fue desarrollado para PS4 y PS5.

Si te preguntas qué pasará con Bloodborne, la verdad es que en este momento no sé qué contestarte. Todo parece indicar que Sony tuvo entre manos una versión casi terminada de dicho juego para PC, y que esta incluso funcionaba bajo Windows 7, pero que la calidad de la misma y la optimización no estaba a la altura y que por eso fue descartada, sobre todo tras las malas críticas que recibió Horizon Zero Dawn en su versión para PC. Recientemente se ha hablado de un posible remaster para PS5, y de una posterior versión para PC, pero sobre esto no hay nada nuevo y tampoco tiene confirmación oficial, así que hasta nuevo aviso seguimos «sin novedad en el frente».