Netflix sigue empeñado en atraer, retener o tentar -un poco de cada- a los usuarios con algo más que la, salvo contadas y honrosas excepciones, habitual tonelada de mediocridad en forma de series, películas y documentales, y ese algo son los juegos. Una estrategia que la gran N del VOD puso en marcha hace tiempo y en la que se mantiene.

De hecho, Netflix parece estar aumentando la apuesta en este sentido, sin grandes alardes, pero con títulos cada vez más conocidos. Dos ejemplos de esto son próximos lanzamientos como el clásico Don’t Starve Together o el nuevo Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game, o el próximo juego basado en la Tierra Media, el universo fantástico creado por J. R. R. Tolkien.

Cabe recordar a este respecto que todos los juegos que salen bajo la marca de Netflix son exclusivos para sus usuarios, o mejor dicho, para sus suscriptores, pues su uso está sujeto a la permanencia como cliente de la plataforma. Cabe recordar asimismo que los juegos de Netflix se restringen en su gran mayoría al ámbito móvil, por lo que solo se pueden jugar en Android o iOS.

Ahora Netflix anuncia una buena lista de juegos con los que engrosar su catálogo en los próximos meses, 14 en total, aunque solo algunos tienen su fecha de lanzamiento confirmada. Son los siguientes:

6 de junio – Netflix Stories: Perfect Match

11 de junio- The Case of the Golden Idol

18 de junio- Hearts

25 de junio- Cozy Grove: Camp Spirit

23 de julio – Too Hot to Handle 3

30 de julio – The Dragon Prince: Xadia

Sin fecha concreta:

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Don’t Starve Together

Harmonium: The Musical

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix Stories: Selling Sunset

Rotwood

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

Que los juegos lleguen al catálogo de Netflix no significa en todos los casos que se trate de títulos originales o de lanzamiento recientes. Hay un poco de todo: juegos originales basados en franquicias de la marca, otros que han cosechado cierto éxito en otras plataformas e incluso en la misma y también lanzamientos de estreno con lo que se ha agenciado a golpe de talonario.

Los dos ejemplos mencionados anteriormente nos sirven para ilustrar este extremo, ya que dos de los lanzamientos más esperados son Don’t Starve Together, todo un exitazo indie para PC que se va al móvil en exclusiva para Netflix; y Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game, que será multiplataforma, pero en el móvil se queda como exclusivo de Netflix. Como el resto de su catálogo, hay que añadir.

¿Eres suscriptor de Netflix y no te habías enterado de que tienes juegos chulos a tu disposición? Pásate por la App Store o Google Play y entra en el perfil de Netflix, donde se listan todos. Con esta nueva remesa que se viene serán más de un centenar de títulos y los hay bien conocidos: Grand Theft Auto: The Trilogy, World of Goo, Sonic Mania Plus, Dead Cells: Edición Netflix, Braid: Edición aniversario, Shovel Knight Pocket Dungeon…

Todo esto, sin embargo, tiene una pega, y es que aunque accedas a un catálogo exclusivo previa suscripción, no te vas a librar de publicidad y compras in-app.