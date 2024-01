Los juegos de Netflix incluirán publicidad y compras in-app

Ya lo he dicho en más de una ocasión, pienso que el movimiento llevado a cabo por Netflix para distinguirse de sus competidores, al incluir el acceso a un catálogo de juegos a sus suscriptores, es una medida interesante y que, bien aplicada, puede marcar una gran diferencia. Desde que trascendiera públicamente, allá por mayo de 2021, que aquello del Netflix de los videojuegos pasaría a ser literal, se generaron no pocas expectativas alrededor del proyecto.

Cuatro meses después, en septiembre, se produjo el debut de esta función en nuestro país y, bueno, la propuesta apuntaba maneras, pero resultaba bastante escasa en contenido y en alcance (inicialmente sólo estaban disponibles en Android). Con el tiempo el catálogo ha ido creciendo, y también lo ha hecho el alcance del servicio, incluso han llegado a apuntarse un gran punto al incluir en el mismo Grand Theft Auto: The Trilogy, y en una versión que, según afirman quienes la han probado, va bastante más fina que la que lanzó Rockstar para PC el año pasado.

Aún así, los números del servicio no son especialmente positivos pues, según diversas fuentes, solo alrededor de un 1% de los suscriptores de Netflix emplean la suscripción a juegos. Suscripción que, recordemos, se incluye dentro de la del servicio de contenidos en streaming, sin tener que hacer pagos adicionales. Y, claro, tampoco es posible contratarla de manera independiente. Y estos números dan que pensar, pues ya no se trata de una novedad, pues ya han pasado más de dos años desde su debut.

La compañía podría adoptar algunas medidas para potenciar su uso pero, según podemos leer en PhoneArena, cualquiera diría que su intención es la contraria, y es que Netflix está estudiando añadir publicidad y compras in-app a sus juegos, con el fin de que este servicio genere algún tipo de retorno económico. Y es que de lo que no cabe duda es de que Netflix está realizando una inversión más que considerable para ofrecer su servicio de juegos.

Puedo entender la necesidad de monetizarlo, faltaría más, pero en la situación actual, en la que 99 de cada 100 usuarios no utilizan este servicio, no parece que este tipo de medidas puedan servir para mejorar su popularidad y lograr que más personas lo utilicen. Juegos gratuitos pero con publicidad y compras in-app los podemos encontrar a toneladas, y muchos de ellos son excelentes, hace solo un par de días te recomendamos nada menos que 40 para PC. Entonces, si la experiencia de juego de Netflix ya no es la que ofrecen servicios de suscripción como Xbox Game Pass, Apple Arcade o Play Pass, ¿no pierde la propuesta buena parte de su valor? Personalmente, y tanto por su bien como el de sus usuarios, espero que no lo hagan, pienso que sería un gran error y la condena de su servicio de juegos al ostracismo.