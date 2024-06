NVIDIA publica una nueva beta de NVIDIA App

La edición de esta semana de AI Decoded, la serie semanal de publicaciones de NVIDIA, pone hoy el foco en las novedades anunciadas por la compañía en Computex 2024, y dada la aplicación práctica de ella, nosotros vamos a poner el foco en NVIDIA App, de la que ha anunciado y liberado una nueva versión beta que ya está disponible para todas aquellas personas que estén interesadas en probarla. Lo veremos en detalle más adelante pero, en este sentido, puedo adelantar que yo ya la he probado y que no he experimentado problema alguno, aún tratándose de una versión beta.

Como ya te contamos el domingo pasado, son muchas, y tremendamente interesantes, las novedades anunciadas por el gigante verde, que vuelve a demostrar su capacidad de innovación en todo lo referido a la inteligencia artificial. Recordemos, de manera resumida, los anuncios más destacables de la keynote de Jensen Huang.

Nuevos portátiles RTX AI de ASUS y MSI, con capacidades avanzadas de IA y que recibirán una actualización gratuita a las experiencias de PC Copilot+ cuando estén disponibles.

de ASUS y MSI, con capacidades avanzadas de IA y que recibirán una actualización gratuita a las experiencias de PC Copilot+ cuando estén disponibles. RTX Video SDK , con integraciones de Davinci Resolve y Wondershare Filmora

, con integraciones de Davinci Resolve y Wondershare Filmora VLC Media player ha añadido RTX Video HDR en su última versión beta, sumándose a la lista de navegadores compatibles que incluyen Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox

en su última versión beta, sumándose a la lista de navegadores compatibles que incluyen Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox RTX Remix Toolkit pasa a ser open source, junto con la nueva y potente API REST, hará más rápida y fácil la remasterización de juegos clásicos.

pasa a ser open source, junto con la nueva y potente API REST, hará más rápida y fácil la remasterización de juegos clásicos. Womp, plataforma de modelado 3D, es la última aplicación creativa en incorporar DLSS 3.5 con reconstrucción de rayos .

. Project G-Assist , tu asistente de IA para juegos y aplicaciones de PC.

, tu asistente de IA para juegos y aplicaciones de PC. RTX AI Toolkit , que acelera el desarrollo y la implantación de modelos de IA.

, que acelera el desarrollo y la implantación de modelos de IA. Actualización de la beta de la NVIDIA app.

A medida que se vayan produciendo avances relacionados con estos anuncios, te informaremos puntualmente sobre ellos, y personalmente espero poder hacerlo, más pronto que tarde, sobre Project G-Assist, un asistente digital basado en IA especializado en todo lo que concierne a los juegos, desde los ajustes óptimos para una experiencia de juego fluida hasta los primeros pasos que debes dar en un juego en particular.

Ahora bien, eso es el futuro, así que volvemos al presente para poner el foco en NVIDIA App, un centro de control unificado que fue presentado por la compañía a principios de año, y que ya en su primera versión proporcionaba muchas funciones más que recomendables para los usuarios de adaptadores gráficos de la compañía (tanto en sus versiones desktop como mobile).

Ahora, con la nueva versión, que puedes descargar desde aquí (aunque también está disponible como actualización desde la propia app si ya tienes la versión anterior), se suman varias novedades destacables, que repasamos a continuación.

Control de rendimiento y optimización de la GPU con un click

Son muchos los usuarios a los que les gustaría sacarle más partido a sus tarjetas/adaptadores gráficos, pero esto no siempre es sencillo y, además, un ajuste inadecuado puede tener consecuencias fatales. Sin embargo, en esta nueva versión beta de NVIDIA App, en el apartado Sistema > Rendimiento, además de información en tiempo real sobre el sistema, encontramos la función de ajuste automático, que podemos activar con solo click y que, tras realizar un completo análisis del sistema, identificará la configuración más adecuada para overclockear la GPU de una manera segura. Ten en cuenta, eso sí, que las pruebas pueden durar entre 10 y 20 minutos, y que durante ese tiempo es recomendable que no utilices el PC.

Aunque este modo de configuración automática proporcionará siempre unos ajustes óptimos, los usuarios avanzados también tienen la posibilidad de modificar manualmente algún parámetro, en función de sus preferencias (por ejemplo, si quieren que la velocidad del ventilador no exceda un determinado umbral para evitar el ruido).

Realizar overclocking con NVIDIA App es totalmente seguro. Es cierto, y la propia compañía advierte de ello, que se pueden generar artefactos en pantalla e incluso que el sistema puede llegar a volverse inestable, pero el ajuste automático en ningún caso dañará la GPU ni invalidará la garantía del equipo.

Grabación de vídeo AV1 a 120 frames por segundo

Son muchas las razones por las que podemos estar interesados en grabar vídeo con lo que se muestra en nuestra pantalla, desde preparar un videotutorial hasta compartir públicamente nuestra pericia (o falta de la misma, en mi caso) en un juego en particular. Y una de las novedades que llegaron de la mano de la generación GeForce RTX 40 fueron los codificadores NVIDIA de octava generación (NVENC), que marcan una diferencia cuantitativa enorme a la hora de codificar vídeo en formato AV1 en tiempo real, algo que ya han podido disfrutar los usuarios de esta generación de NVIDIA.

Ahora, con la nueva beta de NVIDIA App nos encontramos con una importante novedad, y es que ya se ofrece a los usuarios la posibilidad de grabar vídeo codificado con AV1 a 120 frames por segundo, algo que hasta ahora solo era posible empleando H.264. Los ajustes de configuración de las propiedades de captura de vídeo se efectúan desde el overlay de NVIDIA. ¿Y en qué se traduce esta mejora? Puedes comprobarlo tú mismo en el vídeo de Horizon Forbidden West que se muestra sobre este apartado.

Nuevo overlay de NVIDIA

Si eres usuario de un adaptador gráfico de NVIDIA, entonces ya sabes que el overlay (Alt+Z) proporciona acceso instantáneo, desde cualquier lugar, a varias funciones clave del software. Pues bien, con la primera beta de NVIDIA App debutó un overlay totalmente rediseñado, que en esta nueva versión suma mejoras: