Xbox portátil: juego local, un elemento clave

La Xbox portátil es uno de esos dispositivos que, pese a que nunca se han confirmado oficialmente, han estado en el aire más tiempo de lo que parece. Y si piensas que estoy exagerando, te invito a leer esta pieza de la casa, que pronto cumplirá 15 años publicada, en la que mi compañero Juan ya se hacía eco del mar de rumores que se habían ido produciendo prácticamente desde la llegada al mercado de la primera generación de la consola de Microsoft.

Hasta ahora, sin embargo, y pese a que los rumores que apuntaban a su lanzamiento se han ido repitiendo cada cierto tiempo, nunca han llegado a materializarse, aunque al menos en una ocasión si que se filtró que los planes para ello habían existido, pero que finalmente se habían descartado. Esto, claro, nos hace procurar ser cautos, aunque estamos en un momento de efervescencia de este tipo de dispositivos, se ha filtrado que ya se trabaja en varias posibles versiones, y algunos rumores apuntan a que tan solo tendremos que esperar hasta 2026.

Ayer a última hora de la tarde (hora española) tuvo lugar el Xbox Games Showcase 2024, un evento en el que los de Redmond nos volvieron a deslumbrar con un montón de anuncios y avances de juegos, además de adelantarnos la importante revisión que experimentará su generación actual de cara a las próximas navidades. No nos contaron nada, claro, de la Xbox portátil, pero eso no ha impedido que Phil Spencer, máximo responsable de la división de juegos de Microsoft, volver a hablar sobre tan esperado dispositivo.

Y lo que ha afirmado es muy interesante, y viene a confirmar lo que ya habíamos escuchado en rumores anteriores, y es que Xbox portátil ofrecerá una experiencia completa de juego en local. Instalación de los juegos y ejecución de los mismos, guardado de las partidas en local… Spencer quiere, por lo que podemos leer en The Verge, que la experiencia de juego en la futura (y de momento hipotética) consola portátil de Microsoft sea completa aunque no contemos con conexión a Internet.

¿Significa esto que Microsoft ha confirmado, finalmente, que habrá una Xbox portátil? Pues efectivamente… no. En todo momento, tanto en ésta como en anteriores ocasiones, Spencer se ha cuidado mucho de afirmar que habla de lo que a él le gustaría en su rol de persona a la que le gustan los juegos. Sin embargo, que no sea una confirmación oficial no significa que solo esté dando su opinión. Podemos llamarlo globo sonda, podemos llamarlo adelanto, podemos llamarlo… bueno, de muchas maneras, pero cuando un directivo se pronuncia en este sentido en varias ocasiones, la lectura parece bastante evidente.