Los mejores juegos del Xbox Games Showcase 2024

Microsoft celebró ayer el Xbox Games Showcase 2024, un evento anual que se ha ido convirtiendo en el más importante del año como escaparate para la presentación de juegos, hardware, periféricos o accesorios del ecosistema de juegos de la compañía.

Hace unas horas repasábamos el apartado del hardware y las tres consolas que Microsoft comercializará para la campaña navideña de 2024. Son variantes de los sistemas actuales de las Xbox Series X y S, y no la nueva generación de la que también se ha hablado en el evento. Los ejecutivos de Microsoft confirmaron que estaban «trabajando arduamente en la nueva generación», pero antes de ello han considerado conveniente actualizar la oferta actual. Por supuesto, también ha habido juegos, muchos juegos.

Xbox Games Showcase 2024: juegos destacados

La reciente adquisición del grupo Activision Blizzard King, la mayor operación de compra corporativa de la historia de los videojuegos, ha permitido a Microsoft sumar un catálogo de juegos apabullante y poder incluirlos en sus propios servicios como el Game Pass que pensamos (a este paso) no va a tener rival en servicios de suscripción de juegos. Muchos de estos títulos, sumados a todo lo que ya tenía el gigante del software, se han anunciado en este Xbox Games Showcase 2024 del que te vamos a dejar los tráilers de los que consideramos más importantes.

Call of Duty: Black Ops 6

La nueva entrega de la saga de disparos en primera persona, co-desarrollado por Treyarch y Raven Software y publicado por Activision, y seguramente la franquicia más importante de Microsoft, estará disponible el 25 de octubre para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Podrás jugarlo el primer día en planes seleccionados de Xbox Game Pass (Game Pass Ultimate, Game Pass PC, Game Pass Consola).

Doom: The Dark Ages

Impresionante la próxima entrega del shooter entre los shooters que te presentamos en este anuncio. El juego de acción para un solo jugador será una precuela del DOOM (el reboot moderno de 2016) y su continuación, el no menos espectacular DOOM Eternal, en unos escenarios de fantasía oscura medievales. Llegará a PCs, Xbox y PlayStation 5 en algún momento de 2025. Eso sí, como otros de esta lista, estará disponible desde el minuto uno en el servicio Xbox Game Pass.

Diablo IV: Vessel of Hatred

Primera expansión para el juego de rol de acción de Blizzard. Estrenará una nueva clase (Encarnaespíritu), una nueva campaña y una nueva zona en la región selvática de Nahantu, donde nos esperan nuevas mazmorras, fortalezas y enemigos con el gran Mephisto al frente, junto con una nueva actividad cooperativa PvE. La expansión estrenará el uso de los mercenarios y las mascotas, y ofrecerá cambios a todo el resto de características del juego. Estará disponible a partir del 8 de octubre en todas las plataformas soportadas, incluyendo Steam. No estará, sin embargo, en Game Pass. Te tocará aflojarte el bolsillo porque a pesar de ser una expansión no es nada barata, mínimo 40 euros. La cinemática es, como todas las de Blizzard, alucinante.

Gears of War E-Day

Los héroes del shooter en tercera persona y acción-aventura desarrollado por The Coalition, regresan a casa para enfrentarse a una nueva pesadilla: la Horda Locust. Estos monstruos subterráneos, grotescos e implacables, surgen desde abajo y asedian a la propia humanidad. Usará el motor Unreal Engine 5 y el tráiler se ha mostrado en 4K y 30 FPS con sonido estéreo 5.1. Muy buena pinta.

Microsoft Flight Simulator 2024

Próxima entrega del gran simulador de Microsoft, «el simulador de vuelo para consumidores más ambicioso jamás realizado», con la flota de aviones más grande, diversa y detallada, la representación más completa de aeropuertos y tráfico aéreo «y la interpretación visualmente más impresionante de la Tierra jamás creada». Lo creemos. Despegará para PC y Xbox Series X|S el 19 de noviembre y estará disponible con Game Pass desde el principio.

Dragon Age: The Veilguard

BioWare y Electronic Arts revelaron un nuevo tráiler donde conoceremos a su equipo de siete compañeros, cada uno con su propia y rica historia por descubrir y dar forma. Ampliando las historias, mundos y personajes de Dragon Age de juegos anteriores, el nuevo tráiler nos muestra al equipo de siete compañeros, cada uno con su propia y rica historia por descubrir y dar forma.

Assassin’s Creed Shadows

La saga de aventuras, sigilo y acción, que traslada la experiencia de juego de rol para un solo jugador al Japón feudal, nos presenta a dos protagonistas donde la mayor parte del juego permitirá cambiar entre ambos y usar sus diferentes estilos de juego. El lanzamiento está programado para el 15 de noviembre en PCs (Ubisoft Store y Epic Games Store), consolas Xbox Series X|S y PlayStation 5, y computadoras Mac con Apple Silicon. También estará disponible en la plataforma Amazon Luna y mediante la suscripción Ubisoft Plus Premium.

Age of Mythology: Retold

World’s Edge, el estudio detrás de la franquicia Age of Empires, ha mostrado las primeras imágenes de un juego que combinará los mejores elementos del amado Age of Mythology (2002) con un moderno diseño de estrategia en tiempo real, imágenes y jugabilidad. Estará disponible el 4 de septiembre de 2024 y será el primer título de la franquicia Age of Empires que se lanzará tanto para PC como para consola en el mismo momento del lanzamiento.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater crea un mundo profundamente inmersivo con imágenes y sonidos mejorados, utilizando todo el potencial de Unreal Engine 5 mientras mantiene intactos los controles y líneas de voz heredados del título original. Una nueva cámara en tercera persona y un diseño de control ofrecen a los jugadores una introducción intuitiva al comienzo de la saga Metal Gear Solid mientras se ponen las botas de Snake en un thriller de espionaje de alto riesgo.

World of Warcraft: The War Within

La décima expansión de World of Warcraft de Blizzard Entertainment y el capítulo inicial del arco argumental más ambicioso en los casi 20 años de historia del juego, The War Within, se lanzará el 26 de agosto. Esta próxima expansión, la primera de tres de The Worldsoul Saga, te sumergirá en la mitología de World of Warcraft, tejiendo hilos narrativos de las últimas dos décadas.

Indiana Jones and the Great Circle

Conviértete en el famoso arqueólogo y enfréntate a fuerzas siniestras mientras luchas por descubrir la verdad detrás de uno de los mayores misterios. El tráiler muestra nueva jugabilidad y una escena de un momento crucial del juego. Un mensaje interceptado envía a Indy y Gina al Himalaya, donde su traicionero viaje a través de las montañas los lleva a un descubrimiento sorprendente. Estará disponible para Xbox Series X|S y PC y otro en Game Pass desde el primer día.

Lo dejamos aquí, pero tienes más, muchos más anuncios y tráilers en la página oficial de Xbox dedicados en el Xbox Games Showcase 2024. ¡A disfrutarlos!