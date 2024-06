«La fiebre de la IA de la era ChatGPT ha sido diseñada por gigantes tecnológicos que han estado recopilando información personal de los usuarios durante la última década», ha asegurado la responsable del servicio de mensajería instantánea Signal en la Cumbre AI+ de Axios.

No es la primera vez que usamos ese titular y lamentablemente no será el último. Recientemente lo utilizamos para hablar de Microsoft Recall, al que le han llovido las críticas por todos los lados porque realmente es tremendo contra la privacidad de los usuarios. La firma de Redmond ha prometido «suavizarlo», pero veremos.

Meredith Whittaker, presidenta de la aplicación de mensajería cifrada Signal y cofundadora del AI Now Institute, ha criticado abiertamente el «modelo de negocio de vigilancia» favorecido por las grandes plataformas tecnológicas. «Si cierras los ojos e imaginas cada correo electrónico que has enviado en una base de datos en la que todos pueden realizar búsquedas, sabrás por qué deberías preocuparte por proteger tus datos», indica.

IA, sigue el debate

Debido a que cuesta tanto dinero crear y ejecutar modelos de IA, las empresas de tecnología inevitablemente intentarán monetizarlos. Y ello se producirá vendiendo nuestra información personal, comenta la ejecutiva. «Cuesta cientos de millones de dólares entrenar estos modelos», por lo que hay una gran presión por parte de las empresas, que básicamente prometen a Dios y envían mensajes por correo electrónico, para que obtengan algún retorno de la inversión en esta tecnología». Como ejemplo y hablando del Recall de Microsoft, asegura que se trata de «un serio secuestro de la confianza» y «un peligroso honeypot para los hackers».

Whittaker termina promocionando su propio servicio Signal para los usuarios que tienen expectativas de privacidad y cifrado, aunque no es especialmente esperanzadora. «Creo que deberíamos estar mortificados», dice Whittaker, «especialmente aquellos de nosotros que comprendemos un poco lo que realmente hace esta tecnología y el historial de estas empresas y el entorno político en el que operan». Y ella sabe de lo que habla después de ocupar puestos de relevancia durante más de 13 años en Google.

Señalar que Signal es un desarrollo Open Source y sin ánimo de lucro. Totalmente gratuito, este servicio de mensajería ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y vídeo con cifrado de extremo a extremo, así como transferencias seguras de archivos y fotos. Con funciones similares a Telegram y WhatsApp y una interfaz muy sencilla de usar.

Promocionado por Edward Snowden, Jack Dorsey o el tecnólogo Bruce Schneier, se trata de una una de las mejores alternativas que puedes usar en mensajería instantánea. El proyecto no depende de ninguna gran tecnológica y se mantiene con donaciones voluntarias. Funciona bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, ampliamente reconocido como el protocolo de mensajería más seguro entre los disponibles y su sistema de cifrado interno es usado por otros como WhatsApp.

Y de la inteligencia artificial qué decirte que no sepas. La industria mundial se ha embarcado en una auténtica locura donde si no tienes IA estás fuera de juego. Aquí hay de todo, como en botica. Hay funciones útiles e interesantes en medio de otras que no valen absolutamente para nada. Y eso no es lo peor. Hay proyectos de IA esperanzadores (como los de medicina en la búsqueda de curas para enfermedades), pero las posibilidades maliciosas de la IA siguen dando mucho miedo. Más que pausar y pensar como vienen pidiendo los expertos, la huida es hacia delante y veremos donde nos conduce.