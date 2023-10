Windows 12: posibles requisitos, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

El sucesor de Windows 11 se llama Windows 12, al menos según las últimas filtraciones que han ido apareciendo hasta ahora y que, francamente, resultan bastante creíbles. La verdad es que ha llovido mucho desde que empezamos a leer por primera vez cosas sobre ese nuevo sistema operativo, y a día de hoy se han acumulado una cantidad tan grande de rumores que es necesario poner un poco de orden para descubrir qué es lo que realmente sabemos, o creemos saber, de Windows 12.

Precisamente por eso he decidido dar forma a este artículo, en el que he filtrado muchas informaciones y rumores para compartir con vosotros solo aquellos que resultan más creíbles y que, por tanto, tienen un valor real. Es necesario que tengáis en cuenta que la propia Microsoft también ha dejado caer algunas cosas sobre Windows 12, y que estas han sido tenidas en cuenta a la hora de dar mayor o menor credibilidad a rumores y filtraciones.

Por otro lado también es importante que tengáis en cuenta, antes de empezar, que Windows 12 no va a suponer el final de Windows 11, de hecho ni siquiera marcará el cese del ciclo de vida de Windows 10. Todo parece indicar que Microsoft va a poner en el mercado su nuevo sistema operativo en un momento en el que tendrá que coexistir con esos dos, algo que a simple vista puede parecer una mala idea pero que, como vamos a ver más adelante en este mismo artículo, tiene sentido.

Windows 12 será una gran apuesta por la IA

En esa dirección apuntan numerosos rumores e informaciones, pero también los propios movimientos que ha realizado Microsoft con Copilot. Todavía hay muchas cuestiones en el aire sobre este tema, pero podemos dar por sentado que la IA tendrá un papel fundamental en Windows 12, y que gracias a ella el sistema operativo ofrecerá mejoras significativas frente a Windows 11, entre las que podemos destacar algunos ejemplos interesantes:

Gestión avanzada e inteligente de los recursos disponibles y su asignación a tareas específicas.

disponibles y su asignación a tareas específicas. Mejor rendimiento gracias a esa distribución inteligente de recursos y de las cargas de trabajo en tiempo real.

de recursos y de las cargas de trabajo en tiempo real. Protección y seguridad inteligente en Microsoft Defender , lo que podría suponer el final de las soluciones de seguridad de terceros, al menos en el mercado de consumo general, y convertiría a Windows 12 en el sistema operativo de consumo más seguro del mundo.

, lo que podría suponer el final de las soluciones de seguridad de terceros, al menos en el mercado de consumo general, y convertiría a Windows 12 en el sistema operativo de consumo más seguro del mundo. Cierre inteligente de aplicaciones y procesos en segundo plano que lleven mucho tiempo abiertos y que no hayan sido utilizados.

que lleven mucho tiempo abiertos y que no hayan sido utilizados. La inteligencia artificial podría mejorar el solucionador de problemas de Windows 12 y hacerlo mucho más efectivo.

de Windows 12 y hacerlo mucho más efectivo. Mejora de la eficiencia y reducción del consumo de energía gracias a una gestión avanzada del rendimiento en tiempo real, algo que sería especialmente útil en ordenadores portátiles.

Requisitos de Windows 12: el precio a pagar por la IA

Implementar la IA en Windows 12 podría suponer una auténtica revolución en el mundo de los sistemas operativos, y como os he dicho en el apartado anterior podría convertir a dicho sistema operativo en uno de los más avanzados, eficientes y seguros del mundo. Sin embargo, esto no nos saldrá gratis, ya que tendrá un coste importante a nivel de requisitos.

Se rumorea que Microsoft podría establecer dos niveles de requisitos en Windows 12, uno básico muy asequible para acelerar la adopción de dicho sistema operativo que, sin embargo, no permitiría al usuario acceder a funciones avanzadas de IA, y otro nivel de requisitos más alto que sí daría acceso a dichas funciones.

La verdad es que tiene sentido y me parece bastante creíble, así que no podemos descartar esta información. No obstante, debemos tener en cuenta que no hay nada confirmado, y que al final Microsoft tiene carta blanca para hacer lo que estime conveniente en este sentido. También se ha venido rumoreando que esas funciones de IA las podría ofrecer como servicio y que en este caso se ejecutarían en sus propios servidores, de manera que no necesitarían de un hardware muy potente a nivel local.

Posibles requisitos de Windows 12

CPU de 64 bits basada en la arquitectura AMD Zen+ (Ryzen 2000), Intel Coffe Lake (Core Gen8) o superior.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

Chip TPM 2.0.

Este sería el nivel básico al que han venido apuntando la mayoría de las filtraciones, y se correspondería con el mínimo necesario para ejecutar Windows 12 con un rendimiento mínimamente aceptable. Si se cumple esa hipotética separación en dos niveles de requisitos lo más probable sería que, para poder acceder a esas funciones avanzadas por IA en local, necesitemos un procesador con hardware especializado en este tipo de cargas de trabajo, es decir, con una NPU (unidad de procesamiento neural).

AMD ya ha incorporado la aceleración de IA en sus APUs serie Ryzen 7040, es decir, aquellas basadas en la arquitectura Zen 4 y configuradas con GPUs Radeon 780M y 760M basadas en RDNA 3. Las APUs basadas en Zen 3 y anteriores no ofrecen esta característica. En el caso de Intel los primeros procesadores que integrarán una NPU serán los Meteor Lake, como ya os hemos contado anteriormente.

Puede que Microsoft permite utilizar aceleración por IA en Windows 12 partiendo de otro tipo de hardware especializado en IA, como por ejemplo los núcleos tensor de las tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20 y superiores, los núcleos para IA de las Radeon RX 7000 y de las matrices XMX que utilizan las tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist.

No quiero cerrar este apartado sin recordaros que Windows 12 mantendrá la interfaz y el lenguaje de diseño de Windows 11 mantendrá la interfaz y el lenguaje de diseño de Windows 11, al menos a nivel general, y que adoptará un nuevo modelo centrado alrededor de lo que se conoce como Core PC para mejorar el rendimiento y convertirlo en un sistema operativo más versátil, flexible y mejor optimizado.

Esto quiere decir que Windows 12 tendrá un núcleo duro inmutable y común a todas sus versiones, ese Core PC, y que sobre este se podrán añadir diferentes capas de personalización y funciones que aumentarán su nivel de prestaciones, pero que al mismo tiempo también harán que sea más exigente a nivel de hardware. Gracias a esto será más fácil adaptarlo y configurarlo para que funcione fácilmente en una gran cantidad de dispositivos.

Precio de Windows 12: ¿más caro pero con actualizaciones gratis desde Windows 11?

Debido a las grandes novedades que incorporará Windows 12, entre las que destaca por encima de todas esa apuesta por la inteligencia artificial, se ha empezado a especular con una importante subida de precio frente a Windows 11. Tampoco tenemos nada confirmado, pero podríamos colocarlo entre los 150 y 199 euros sin miedo a equivocarnos.

Es evidente que un precio tan alto freanía a muchos usuarios, incluso a pesar de todo el valor que Windows 12 podría crear gracias a la inteligencia artificial. Esto no sería bueno para Microsoft, porque ralentizaría enormemente el ritmo de adopción de su nuevo sistema operativo, y podría hacer que Windows 10 o Windows 11 se acabaran convirtiendo en nuevos «casos Windows XP».

Para evitarlo Microsoft tendría dos importantes ases bajo la manga, y estos serían las actualizaciones gratuitas. He dicho dos ases por que esa estrategia se podría ofrecer de dos maneras, limitando las actualizaciones gratuitas a Windows 12 desde Windows 11, o ampliando también a los usuarios de Windows 10.

Viendo la tasa de adopción que tiene ahora mismo Windows 11 y la que posee Windows 10 creo que está bastante claro que lo ideal para acelerar la adopción de Windows 12 sería ofrecer actualizaciones gratuitas desde ambos sistemas operativos. Esto último también es lo que más sentido tiene si lo comparamos con la estrategia que ha venido adoptando Microsoft, ya que hasta hace relativamente poco ha seguido permitiendo a los usuarios actualizar a Windows 11 gratis con claves de Windows 8 y Windows 7.

También cabe la posibilidad de que Microsoft opte por «vivir al límite» y que decida no ofrecer ninguna posibilidad de actualizar gratis a Windows 12, pero francamente me parece que sería casi como «dispararse en el pie» si realmente quieren que Windwos 12 tenga un grado de adopción verdaderamente rápido.

Windows 12 con cuotas mensuales, ¿tendría sentido?

Hace poco saltó una filtración que decía que Windows 12 podría convertirse en el primer sistema operativo basado en un modelo de cuotas mensuales. Sé que a priori puede parecer bastante extraño, pero la verdad es que esto podría tener sentido bajo dos planteamientos distintos que os voy a explicar ahora mismo, ya que es un tema bastante interesante que merece un espacio propio en este artículo.

El primero sería que Microsoft limitase el acceso a actualizaciones importantes que introducen nuevas funciones y mejoras clave bajo ese modelo de cuotas mensuales. Con este planteamiento, los usuarios que no paguen esas cuotas mensuales solo podrían disfrutar de un Windows 12 básico limitado a actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y pequeñas mejoras.

Si pagan esas cuotas mensuales recibirían actualizaciones que introducirán nuevas funciones y grandes mejoras que, al final, mantendrán Windows 12 mucho más fresco, y que harán que este ofrezca una experiencia de uso superior. Para que nos entendamos mejor, básicamente sería como ofrecer el modelo actual de actualizaciones anuales bajo un muro de pago, aunque obviamente este debería adoptar ciclos de lanzamiento más cortos para que resulte rentable.

El segundo estaría relacionado con lo que os he contado sobre la IA en Windows 12 y la necesidad de contar con hardware especializado para poder aprovecharla. Microsoft podría derivar esa carga de trabajo a sus servidores y hacer que incluso aquellos equipos que no cuentan con hardware especializado en IA puedan disfrutar de esas funciones sin ningún tipo de problema de rendimiento, todo a cambio de una cuota mensual. Si en algún momento dejamos de pagar esa cuota mensual Windows 12 seguirá funcionando, pero perderíamos el acceso a las funciones exclusivas basadas en IA.

Posible fecha de lanzamiento de Windows 12

Compañías del calibre de Intel y Microsoft han dejado caer en más de una ocasión que Windwos 12 llegará al mercado en algún momento de 2024, probablemente a finales de dicho año. Esto quiere decir que ahora mismo estaríamos a tan solo un año de distancia del lanzamiento de dicho sistema operativo, y que cuando llegue al mercado tendrá que coexistir con Windows 10 y Windows 11.

Esa fecha casa perfectamente con la oleada de nuevos productos y con el auge de la IA que se espera en el mercado de consumo general para 2024, pero al no estar confirmada oficialmente por Microsoft no podemos darle una validez absoluta, así que tenedlo en cuenta. A título personal ya os he dado mi opinión, me inclino a pensar que este nuevo sistema operativo llegará al mercado entre octubre y noviembre de 2024.

Con este tipo de lanzamientos tan importantes siempre corremos el riesgo de que se produzcan retrasos, pero teniendo en cuenta lo importante que será la IA en el sector PC de consumo general estoy convencido de que Microsoft tomará las medidas que estime necesarias para garantizar que Windows 12 acaba llegando en el momento adecuado.