Qué pasa con Windows 12: todo lo que sabemos hasta el momento

Windows 12 es el nombre con el que se conoce al próximo sistema operativo de Microsoft, aunque es importante tener en cuenta que el gigante de Redmond no ha confirmado este nombre, y que además tampoco ha dicho de forma explícita en ningún momento que esté trabajando en él, o que tenga previsto lanzarlo a corto, medio o largo plazo.

Teníamos muchos indicios de que Windows 12 podía llegar este mismo año, concretamente a finales de 2024. Todo tenía sentido, por un lado encajaba con las informaciones que habían dado gigantes como Intel, quien dejó caer que a finales de este año iba a llegar una importante renovación de Windows, y por otro lado era lo más lógico ante la oleada de hardware especializado en IA que estamos viviendo.

Sin embargo, al final Microsoft decidió tomar un camino totalmente distinto del que esperábamos, y optó por anunciar una importante actualización para Windows 11. A finales de este año no llegará Windows 12, lo que veremos será la actualización 24H2, que estará caracterizada por una fuerte apuesta por la IA y supondrá una evolución muy marcada de dicho sistema operativo.

La actualización 24H2 trae algunas de las claves que esperábamos ver en Windows 12, y sin duda la más importante es esa apuesta por la IA. Ya os adelanté en su momento algunas de las novedades más interesantes que traerá esta actualización, entre ellas podemos destacar el soporte de DirectSR, que permitirá utilizar un reescalado inteligente para mejorar el rendimiento, y la integración total de Copilot en el sistema operativo.

¿Qué pasa entonces con Windows 12, no habrá un nuevo Windows?

Pues que ahora mismo queda en el limbo, es decir, como Microsoft nunca llegó a anunciarlo oficialmente no podemos decir que haya sido cancelado. No obstante, viendo lo que hizo la compañía con Windows 10 y Windows 11 está claro que lo más probable es que acabemos viendo un nuevo Windows tarde o temprano.

Este no tiene por qué llamarse necesariamente Windows 12, Microsoft podría optar por utilizar una nomenclatura totalmente distinta, o incluso por eliminar completamente los números y hacer una especie de reinicio donde esos números solo se emplearían a nivel interno para identificar versiones y actualizaciones. En resumen sí, habrá un nuevo Windows, pero su nombre todavía no ha sido confirmado.

¿Cuándo lanzará Microsoft ese nuevo Windows?

Repito que no hay nada confirmado, pero estoy bastante seguro de que tendremos que esperar como mínimo a que finalice el soporte oficial de Windows 10, un evento muy importante que está previsto para octubre de 2025. A partir de esa fecha dicho sistema operativo quedará totalmente abandonado, y dejará de recibir parches de seguridad y de correcciones de errores.

Puede que Microsoft decida ofrecer soporte extendido de Windows 10, pero este estará limitado a ciertos clientes y condiciones, y será de pago, así que en realidad el ciclo de vida útil de este sistema operativo se cerrará en octubre del año que viene a nivel general, y de forma totalmente oficial, cosa que ya ocurrió anteriormente con otros sistemas operativos como Windows 7.

¿Por qué no lanzará Microsoft Windows 12 este año?

Porque no le interesa, y porque sería contraproducente. Ahora mismo Microsoft tiene en el mercado dos sistemas operativos, Windows 10 y Windows 11. El primero sigue teniendo más cuota que el segundo, que no ha terminado de cuajar y está teniendo una aceptación más baja que la que tuvo Windows 10 en su momento frente al célebre y querido Windows 7.

Salta a la vista que este no es el mejor escenario para lanzar un tercer sistema operativo. Microsoft lo sabe, y por eso esperará como mínimo al final de Windows 10, para aprovechar esa base de usuarios que se quedarán buscando una alternativa a Windows 10 y que no quieren actualizar a Windows 11. Es un plan redondo, ya que Windows 12 sería esa alternativa que necesitan, y esta estrategia podría darle a este sistema operativo un arranque bastante sólido.

¿Se podrá actualizar a Windows 12 gratis?

Aunque no está confirmado tenemos motivos de sobra para pensar que sí. La actualización a Windows 10 fue gratuita desde Windows 7 y Windows 8.1, y la actualización a Windows 11 también se ha venido ofreciendo de forma gratuita, así que no tenemos motivos para pensar que Microsoft vaya a hacer algo distinto con Windows 12.

Por otra parte hay que recordar que a Microsoft ya le cuesta convencer a buena parte de sus usuarios para que actualice regalando su nuevo sistema operativo, así que imaginad lo que ocurriría si no recurriera a esa promoción. Los de Redmond siempre tienen como objetivo acelerar la adopción de su nuevo sistema operativo, y lo que importan son los números de nuevos usuarios, más que las ventas totales, porque Microsoft hace tiempo que dejó de depender de los ingresos directos por la venta de Windows.

¿Mantendrá el mismo modelo de actualizaciones anuales?

También tenemos motivos de sobra para pensar que así será. Microsoft pasó de un modelo semestral a uno anual porque los plazos de desarrollo de actualizaciones de gran calado en seis meses eran una auténtica locura. Esto se dejó notar en muchos aspectos, aunque sin duda el más controvertido y polémico fue la baja calidad de dichas actualizaciones y los problemas con los que llegaban al usuario final.

Pasar a un modelo de actualizaciones anuales dio más tiempo a Microsoft para pulir mejor estas actualizaciones, y también para introducir mejoras más importantes que las hagan más interesantes. Al final no se ha logrado superar del todo el problema de los errores que pasan inadvertidos y se cuelan en las versiones finales de esas actualizaciones, pero está claro que este modelo funciona mejor que el anterior, así que será el que veremos en Windows 12.

¿Qué mejoras ofrecerá a nivel de IA?

Una integración nativa y total de Copilot en Windows 12 podría ser, sin duda, lo más relevante en este sentido, ya que lo convertiría en un sistema operativo inteligente de casa, y no en una versión adaptada mediante una actualización, que es lo que va a ocurrir en Windows 11 con el lanzamiento del parche 24H2, previsto para finales de este mismo año. Con un sistema operativo diseñado desde cero para utilizar la IA la experiencia de uso podría cambiar drásticamente.

Se me ocurren muchas cosas que podrían ser revolucionarias, como por ejemplo funciones de resolución de errores automatizadas con instrucciones sencillas a Copilot, o incluso la automatización de ciertas tareas que nos acabarían ahorrando mucho tiempo, e incluso la capacidad de esta IA de ir identificando nuestro trabajo y brindarnos apoyo sin que nosotros tengamos que pedírselo, gracias a un proceso previo de aprendizaje y adaptación a nuestras tareas diarias.

¿Tendrá una nueva interfaz de usuario?

No debemos esperar un cambio radical a nivel de interfaz, sino más bien pequeños ajustes que partirán de la misma base que hemos visto en Windows 11, y que se centrarán en pulir y mejorar esa interfaz. Los primeros vídeos con diseños conceptuales de Windows 12 que hemos ido viendo en los últimos meses muestran ideas bastante acertadas de lo que podría ser este sistema operativo en general.

Lo más probable es que Microsoft parta de esa base minimalista que ha caracterizado a Windows 11, y que los cambios más importantes se centren en cosas como la barra de tareas, que podría pasar a ser flotante para conseguir un escritorio más limpio, y también en el menú de inicio, que se acercaría más al formato que vimos en Windows 10 porque el de Windows 11 generó bastante rechazo.

¿Qué requisitos tendrá Windows 12?

Es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo porque hay muchas posibilidades que tienen sentido y que podrían cumplirse perfectamente. Podemos estar convencidos de una cosa, y es que los requisitos de Windows 12 serán, como mínimo, igual de altos que los de Windows 11, es decir, no veremos un paso atrás en este sentido. Por tanto, si puedes mover Windows 11 lo más probable es que también puedas instalar Windows 12.

Esta es mi estimación de los posibles requisitos de Windows 12:

CPU de 64 bits y doble núcleo basada en la arquitectura AMD Zen+ o Intel Coffe Lake.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

Chip TPM o fTPM activado.

Como la IA seguirá avanzando de forma imparable tengo una teoría interesante que además resulta bastante sensata, y es que creo que el gigante de Redmond acabará dando soporte avanzado a hardware especializado en IA, como las NPU que incorporan los procesadores y las APUs más recientes de Intel y AMD, como Meteor Lake y los Ryzen 7040 y Ryzen 8040. Tened en cuenta que esto será opcional, y que no impedirá instalar Windows 12 en un sistema que no tenga una NPU.

¿Es cierto que Windows 12 tendrá cuotas mensuales?

Hace tiempo vimos algunos rumores que apuntaban en esa dirección, pero Microsoft no ha confirmado nada todavía, así que es imposible asegurarlo. Dejando esto claro para que no hayan dudas, hay que reconocer que la idea tiene sentido, sobre todo ahora que hemos visto que Samsung ha movido ficha en este sentido, y ha dicho piensa cobrar por utilizar Galaxy AI.

Galaxy AI ofrece un conjunto de funciones impulsadas por IA que mejoran en gran medida el potencial de sus smartphones Galaxy S24. Microsoft podría adoptar un enfoque similar, es decir, ofrecer funciones avanzadas de IA con Windows 12 que sería exclusivas y limitadas a aquellos que estén dispuestos a pagar una cuota mensual. No pagar esa cuota no impediría utilizar el sistema operativo.

¿Será obligatorio actualizar a Windows 12?

No, no lo será, y no creo que Microsoft vaya a forzar la actualización de la misma manera que lo hizo en su momento con Windows 10, ya que esto solo generaría una importante polémica que, al final, acabaría dando mala imagen a su nuevo sistema operativo. El gigante de Redmond ha aprendido la lección en este sentido, y para actualizar tendremos que tomar esa decisión por nosotros mismos y que «esforzarnos» un poquito.

Con todo, esto no impediría a Microsoft mostrar publicidad animando a los usuarios de Windows 11 a actualizar gratis a su nuevo sistema operativo, algo que ha venido haciendo con Windows 11 en Windows 10, y que seguramente se acabe extendiendo también a Windows 12. Esto también ha generado malestar entre los usuarios, pero es menos agresivo que el modelo que empleó con Windows 10, ya que este acababa dando pie a actualizaciones no deseadas.

¿Cuándo llegará Windows 12 y qué precio tendrá?

No tenemos una fecha exacta, pero a partir de finales del año que viene. Puede que Microsoft opte por lanzar Windows 12 justo poco después del final de soporte de Windows 10, o que incluso decida esperar un tiempo prudencial y que se vaya a la segunda mitad de 2026, aunque esto último lo veo poco probable, sobre todo por el empuje de la IA y los intereses que hay alrededor de esta.

Yo apostaría por finales del año que viene, y sobre el tema del precio no creo que Microsoft se aleje mucho del precio que ha tenido Windows 11, porque como os he dicho anteriormente al final los ingresos del gigante de Redmond no tienen una gran dependencia de las ventas directas de su sistema operativo, sino de sus servicios y de todo lo que rodea a este, y lo que le interesa es mantenerlo como el sistema operativo dominante.

Foto de portada BrenTech.