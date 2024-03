Microsoft Edge vuelve al mal camino

Hace ya bastante tiempo que pienso que Microsoft Edge es un buen navegador. Rico en funciones, con un buen rendimiento, miembro de la ya casi omnipresente familia Chromium, un diseño atractivo y que Microsoft se preocupa de manera frecuente por mejorar… la lista de razones para optar por este navegador es extensa, tanto que cuesta entender que los de Redmond hagan, al tiempo, cosas tan bien y otras cosas tan rematadamente mal.

El mercado de los navegadores web es, ya lo sabes, una pelea encarnizada, protagonizada especialmente por Google, Microsoft y Apple. La primera, como ya sabes, goza de una holgada primera posición con Chrome, que según los datos más recientes (febrero de 2024) tiene una cuota de mercado en escritorio del 65,38%. Microsoft Edge y Safari, de Apple, compiten encarnizadamente por la segunda posición, puesto que el navegador de Microsoft lleva ocupando desde diciembre del año pasado.

Así, es comprensible que las tecnológicas hagan todo lo que está en su mano para reforzar su posición. Bueno, todo lo que está en su mano dentro de la legalidad y, a ser posible, también del respeto al usuario. Y desgraciadamente este es un punto en el que Microsoft se excede en ocasiones. Ya lo hemos visto en el pasado con los iconos en el escritorio de Windows, las funciones integradas en el sistema operativo, los mensajes disuasorios de descarga de Chrome en Bing y más acciones en este sentido. Y siempre que se de un nuevo caso en este sentido, deseo fervientemente que sea el último.

Parece, sin embargo, que en Redmond no se resisten a ir un poco más allá de lo que resulta recomendable pues, según podemos leer en The Verge, Microsoft ha vuelto a mostrar mensajes intrusivos en Chrome, incentivando el uso de Edge. En este caso, el mensaje que se muestra apela a que la experiencia de uso de Copilot será mejor, ya que se basará en GPT-4 y además, permitirá mantener conversaciones más extensas con el chatbot. Un portavoz de Microsoft afirma, eso sí, que este mensaje se muestra una única vez, es decir, que al menos no es persistente.

El problema es que, al ver su evolución, resulta innegable que el crecimiento de la cuota de usuario de Microsoft Edge no es rápido, pero es orgánico y sostenido en el tiempo. Sin embargo, este tipo de acciones tienen lecturas muy negativas, como que sus propios responsables no confían tanto en su navegador como para no tener que recurrir a técnicas intrusivas, en este caso al nivel de los popups de los sitios de malware, y además generan una imagen negativa en muchos usuarios, que se sienten molestos, y con razón, por este tipo de acciones.