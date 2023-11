RDNA 4 apunta a rendir más que la Radeon RX 7900 XT, según un rumor

RDNA 4 apunta a ser una arquitectura que no será implementada en las gráficas Radeon de gama alta de próxima generación, sin embargo, los últimos rumores señalan que igualmente podría representar un salto cualitativo notable en comparación con RDNA 3, hasta el extremo de poder superar a la RX 7900 XT según cuenta el canal de YouTube Moore’s Law Is Dead.

Moore’s Law Is Dead dice, literalmente, que RDNA 4 “está actualmente proyectada para batir a la RX 7900 XT”, aunque probablemente no logre superar a la RTX 4080 SUPER y su precio en una gráfica de gama media se situaría entre los 400 y los 600 dólares. Viendo el rango de precios, es probable que el canal de YouTube se esté refiriendo a las series 700 y 800 de Radeon, las presuntas RX 8700 y RX 8800 en este caso, porque encontrarse la serie 600 a esos precios no sería óptimo en términos comerciales al menos que no se pase de los 400, y posiblemente para muchos eso ya sea caro.

Profundizando en algunos datos expuestos por Moore’s Law Is Dead, la presunta gráfica de gama media que implementaría RDNA 4 podría rendir entre un 6 y un 9 por ciento más que la RTX 4080, con la posibilidad de que se quede a la par de la RX 7900 XTX. De ser ciertos estos datos, RDNA 4 abarcaría gráficas que van desde la gama de perfil bajo hasta la media alta o al menos modelos para 1440p, mientras que las GPU de gama más alta emplearían otra arquitectura.

Aunque la no presencia de RDNA 4 en la gama alta puede sonar a un fracaso por parte de AMD, hay que recordar que no es la primera vez que el gigante rojo adopta una política como esa, ya que a mediados de la década pasada se pudo ver a la arquitectura Polaris empleada por las gamas media y baja y a Vega implementada en los modelos Vega 56 y Vega 64.

Una vez más y como suele ser habitual con los rumores, lo mejor es tomarse la información con cautela, porque en los últimos tiempos nos hemos llevado bastantes decepciones con unas gráficas que al final no terminan de cumplir con las expectativas generadas, sobre todo en una gama media de última generación que prácticamente ha nacido muerta y sin apenas recorrido para hacer lo que se supone: ejecutar videojuegos triple A en ultra y a 1080p, sobre todo en Radeon, que a nivel de tecnologías sigue sin estar a la altura de NVIDIA.