Apple ya ha aprobado la tienda de Epic Games para iOS

Desde que la UE anunciara los seis gatekeepers que deberán someterse a normas específicas en la aplicación de la DMA, Epic Games ha sido una de las compañías que más se han frotado las manos pensando en las consecuencias de que Apple se haya visto obligada a levantar parte de las limitaciones que, hasta ahora, convertían a iOS en un jardín vallado. Y es que, aunque han sido varios los conflictos que ha tenido Apple con otras tecnológicas por dichas limitaciones, el ejemplo más claro y sonado lo encontramos en el juicio que ha enfrentado a ambas compañías durante años.

Así, a principios de este 2024 tuvimos la confirmación de que Epic Games ya estaba trabajando para llevar su propia tienda de apps a iOS, algo que los creadores de Fortnite volvieron a confirmar pocas semanas después. Ahora bien, Apple todavía se reservaba una sorpresa que se hizo pública a principios de marzo, momento en el que supimos que, en base a unos argumentos francamente cuestionables, los de Cupertino habían decidido cancelar la cuenta de desarrollador de Epic Games, algo imprescindible para poder publicar su tienda y, de este modo, hacer que Fortnite vuelva a los iPhone.

Apple se ha pasado de frenada en más de una ocasión con sus contramedidas en la adaptación de iOS a la DMA, y este fue un nuevo caso en este sentido. Y tanto es así que, después de que Epic Games lo denunciara públicamente, en Cupertino se vieron obligados a dar marcha atrás, rehabilitando la cuenta de desarrollo cancelada previamente. La excusa para este cambio de decisión fue que Epic se había comprometido a cumplir con las condiciones marcadas por Apple pero, como ya te contamos en aquel momento, Epic ya lo había hecho previamente.

Update: Apple has informed us that our previously rejected Epic Games Store notarization submission has now been accepted. https://t.co/tl5LY1aQD6

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 5, 2024