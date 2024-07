La Comisión Europea investiga a Twitter por los verificados

Ya ha pasado algo más de un año y medio desde que, después de un culebrón de verano, Elon Musk finalmente comprara Twitter. Y aunque aquello parecía el fin del disparate que había protagonizado el multimillonario desde que meses antes presentara su oferta de compra, lo cierto es que el disparate tan solo acababa de empezar. Y es que, desde entonces, la red social no ha hecho más que degradarse en múltiples sentidos, convirtiéndose en una pequeña sombra de lo que fue en sus inicios. Esto no es solo culpa de Musk, claro, pero sí que es cierto que no solo no ha hecho por evitarlo, sino que lo ha intensificado con muchas de sus decisiones.

Nada más hacerse con su control, tuvimos noticia de sus planes más inmediatos. Por una parte, acometer un brutal proceso de despidos, que se le fue tanto de las manos que posteriormente tuvo que recontratar a personas a las que había despedido, e intentar mejorar la monetización de la red social a través de su programa Twitter Blue, para lo que tuvo la «genial» idea de cambiar el sistema de verificación, que hasta el momento se aplicaba gratuitamente a cuentas relevantes en determinados ámbitos, para convertirlo en algo que podría obtener cualquier persona dispuesta a pagar una cuota mensual.

Según Musk, esto iba a suponer una gran mejora cualitativa de Twitter, pero lo cierto es que en realidad se tradujo en un esperpento bochornoso, con suplantaciones de identidad por doquier. Y aunque desde entonces han intentado introducir algunas mejoras, la cruda realidad es que el sistema de verificación sigue siendo, a día de hoy, francamente mejorable. Claro que implantar esas mejoras posiblemente se traduciría en una disminución del número de suscriptores, y a estas alturas todos sabemos cuál es la prioridad absoluta de Musk.

Parece, sin embargo, que algunos reguladores no ven con buenos ojos este cambio y, en consecuencia, han decidido tomar medidas. Así, según leemos en un comunicado oficial, la Comisión Europea ha comunicado a Twitter sus conclusiones preliminares sobre el «nuevo» verificado, así como sobre su falta de transparencia en relación con su rol de plataforma publicitaria y las limitaciones al acceso a los datos por parte de investigadores. Esto es lo que afirma el organismo europeo:

Back in the day, #BlueChecks used to mean trustworthy sources of information✔️🐦

Now with X, our preliminary view is that:

❌They deceive users

❌They infrige #DSA

X has now the right of defence —but if our view is confirmed we will impose fines & require significant changes. pic.twitter.com/M9tGA5pYQr

— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 12, 2024