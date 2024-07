Xbox Europa apenas recibe fondos parte de Microsoft

Hace poco más de una semana os contamos que Xbox Series X y Series S estaban en peligro porque sus ventas han alcanzado niveles muy bajos, y esta realidad ha llevado a Microsoft a replantearse su estrategia en diferentes mercados adoptando medidas que supondrán una reducción del stock de ambas consolas.

Hoy también hemos podido descubrir que el gigante de Redmond destina muy pocos fondos a Xbox Europa para financiar campañas de promoción y marketing de ambas consolas. No se trata de un rumor, sino de una información oficial ya que procede de Michael Flatt, que es el director de marketing de Xbox EMEA.

Según Flatt se encuentran en una posición un tanto injusta, porque tienen menos fondos que su rival (PS5 de Sony), y esto les impide competir de una manera equilibrada y les obliga a trabajar mucho más duro para intentar conseguir los mejores resultados. El equipo de marketing de PlayStation 5 está «bendecido» con unos fondos que ellos no disfrutan, y es lógico teniendo en cuenta la enorme diferencia en ventas que existe en Europa a favor de la consola de Sony.

Pero esto no es todo, no solo tienen que intentar competir con Sony a pesar de disponer de unos fondos mucho más bajos, sino que además tienen que trabajar para intentar mantener los ya escasos fondos que reciben, porque estos podrían acabar siendo destinados a cubrir otros frentes. Es curioso que Microsoft, una compañía valorada en más de 3 billones de dólares, adopte este tipo de medidas, pero al mismo tiempo es comprensible, os cuento por qué.

Malas ventas y falta de interés hacia Xbox en Europa

Ese es el motivo fundamental, la raíz de todo el problema. Microsoft se ha dado cuenta de que las ventas de sus consolas en Europa no solo no son buenas, sino que además no hay apenas interés real en ellas, y esto hace que las ventas sean cada vez más bajas en proporción con las que consigue PS5.

El gigante de Redmond debe pensar que, con la situación actual, no tiene ningún sentido invertir dinero en campañas de marketing en un mercado donde la derrota frente a PS5 ha sido tan evidente, y donde el interés de los consumidores hacia Xbox es mínimo. Para Microsoft esto debe ser como tirar el dinero, y la verdad es que no le falta razón.

Podemos preguntarnos si habría cambiado en algo que Xbox Europa hubiera tenido, desde el principio, un mayor presupuesto para promocionar las consolas de nueva generación de Microsoft, y la verdad es que no lo creo. El gigante de Redmond arrastraba una dolorosa derrota con Xbox One y las malas decisiones tomadas con aquella consola cuando lanzó los modelos de la generación actual.

Se vio lastrada por todo aquello, mientras que PS5 se vio impulsada por el éxito y las buenas decisiones de Sony con PS4. A todo esto debemos unir, además, que Microsoft no supo demostrar que las especificaciones de Xbox Series X realmente le daban alguna ventaja técnica sobre PS5, y que tampoco ha sabido jugar sus cartas con sus juegos exclusivos.

Una lástima tanto potencial desaprovechado, y por desgracia hemos llegado a un punto en el que incluso se están cargando el Game Pass con los últimos cambios que han introducido. Microsoft necesita un giro de 180 grados con la próxima generación que, encima, se verá lastrada también por el fracaso de la generación actual y por esas malas decisiones. Ya sabéis que el usuario no olvida.