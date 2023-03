Durante los últimos meses hemos visto numerosas informaciones que sugieren que Sony podría lanzar PS6 entre finales de 2027 y mediados o finales de 2028, fechas que tienen bastante sentido ya que dejarían a PS5 con un ciclo de vida individual de 8 años, aunque su ciclo de vida total sería mayor ya que debería coexistir con PS6 durante un mínimo de dos años.

También hemos visto informaciones que dan casi por sentado que Sony pasará de PS5 Pro, y que centrará todos sus esfuerzos en el desarrollo y el lanzamiento de PS6, una consola que será un modelo de nueva generación y que supondrá una evolución realmente importante frente al modelo actual, cosa que no sería posible con PS5 Pro por una cuestión de costes y de compatibilidad.

Aunque todavía no hay nada confirmado de forma oficial, nuevos rumores de fuentes dentro de la industria han reafirmado todo lo que os acabamos de contar, ya que reiteran que Sony lanzará PS6 en 2028 y que no habrá una PS5 Pro. También indican que Mark Cerny ha sido elegido para ocuparse del hardware de esa nueva consola, lo que significa que Sony estaría contenta con el trabajo que hizo con PS5.

¿Tiene sentido todo esto? Es una pregunta que ya he me hecho en más de una ocasión, y mantengo mi postura, sí que tiene sentido porque PS5 tiene un hardware más equilibrado que PS4, y por tanto debería envejecer mejor que dicha consola. Con todo, esto no quiere decir que no vaya a dar signos de agotamiento, de hecho ocurre todo lo contrario, ya los hemos visto en algunos títulos y ha quedado claro que el trazado de rayos queda muy grande a la generación actual de consolas.

Por otro lado hay que tener en cuenta que PS5 está empezando a vivir ahora una segunda juventud, sus ventas se están disparando, su disponibilidad es cada vez mayor y Sony no ha tenido que bajar el precio de la consola para que el interés hacia ella sea enorme. Curiosamente ha ocurrido todo lo contrario, ha subido el precio en 50 euros y no ha tenido el menor problema.

Sony podría cubrir ese margen de cinco años hasta la llegada de PS6 con un nuevo modelo más económico de PS5, y podría encarar la recta final con otras bajadas de precio que harían que dicha consola siguiera siendo interesante a pesar de que ya estaría en el ocaso de su ciclo de vida útil.

Será interesante ver qué hardware decide montar Cerny en esa PS6. Dado que todavía estamos a unos cuantos años de distancia es difícil hacer una estimación, pero lo más lógico sería un sistema con 32 GB de memoria unificada, una gráfica Radeon RDNA5 y un procesador basado en la arquitectura Zen 5 o Zen 6. ¿Tendrá dicho procesador más de 8 núcleos y 16 hilos? Puede, aunque me inclino más a pensar en un incremento de IPC y de frecuencias que en una mayor paralelización.