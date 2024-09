Nuevo posible diseño de la PS5 Pro

Si nos paramos a analizar la situación actual de PS5 Pro, lo cierto es que resulta bastante sorprendente, y es que el volumen de información que se ha producido sobre la todavía inédita consola de Sony es enorme, pero de momento la tecnológica japonesa no ha dicho ni mu sobre ella. No soy un experto en la materia, pero apuesta a que este caso (y no es el único en relación con la consola de Sony, claro) es digno de estudio en escuelas de marketing y comunicación.

Cada filtración, rumor y suposición, alimenta el hype que rodea a la mid-gen tope de gama de la generación actual, más aún si tenemos en cuenta que Microsoft se ha retirado de la competición (en esta generación, ya sabes), renunciando a lanzar un modelo Pro de Xbox Series. Aunque, en verdad, es posible que se estén arrepintiendo un poco de haber tomado dicha decisión, después de ver como las ventas de su actual generación se han disparado en Japón, prácticamente desde que Sony anunció la subida de precio de PlayStation 5 en Japón, una medida que podría extenderse a otros mercados.

Hay consenso en la valoración de que Sony presentará PS5 Pro en el Tokyo Game Show 2024, que abrirá sus puertas el 26 de este mismo mes. Y, claro, ante la inminencia de su puesta de largo en sociedad, tanto los análisis como las informaciones no oficiales han entrado en velocidad absurda (referencia que solo entenderán quienes hayan visto La Loca Guerra de las Galaxias), es decir, que se suceden a una velocidad pasmosa. Por ejemplo, hace solo unos días vimos un render que apuntaba a que la consola no contará con unidad óptica.

