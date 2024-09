Intel Arrow Lake-S, especificaciones, modelos, posible rendimiento, lanzamiento y todo lo que sabemos

Intel Arrow Lake-S será la próxima generación de procesadores de alto rendimiento de Intel para escritorio, y promete ser un gran cambio frente a Raptor Lake-S. Todavía no tenemos información oficial por parte de Intel, pero como de costumbre se han ido produciendo una gran cantidad de filtraciones que nos han dejado mucha información interesante.

Como hay una gran cantidad de información, y como no toda es igual de fiable, he querido hacer un trabajo de investigación para dar forma a este artículo, donde he seleccionado únicamente las informaciones más interesantes y más creíbles que tenemos hasta ahora sobre los procesadores Intel Arrow Lake-S.

Aunque no hay nada confirmado podemos dar dos cosas por seguro. La primera es que esta nueva generación competirá con los procesadores Zen 5 de AMD, y lo hará con un planteamiento muy distinto que será consecuencia de esos cambios que os he comentado anteriormente, y que vamos a ver más a fondo en este artículo.

Arquitecturas y proceso de fabricación de Intel Arrow Lake-S

Empezamos a lo grande, porque vamos a ver dos de las claves más importantes de esta nueva generación de procesadores. Hasta hace nada todo parecía indicar que el gigante del chip iba a utilizar el nodo Intel 20A en los Intel Arrow Lake-S, pero la propia compañía confirmó ayer que ha decidido pasar de ese nodo, y que aprovechará todos los logros y descubrimientos conseguidos para aplicarlos al nodo Intel 18A.

Esto quiere decir que los procesadores Intel Arrow Lake-S utilizarán un nodo «externalizado», lo que me lleva a pensar que estarán basados casi con total seguridad en el nodo de 3 nm de TSMC. Dicho nodo está totalmente maduro, tiene una buena tasa de éxito por oblea, y debería permitir a Intel conseguir unos buenos valores en relación rendimiento, consumo y costes de producción. No cabe esperar ningún tipo de problema.

En cuanto a la arquitectura, Intel Arrow Lake-S volverá a utilizar el diseño híbrido que debutó con Alder Lake-S, lo que significa que tendrá dos tipos de núcleos basados en arquitecturas diferentes:

Núcleos de alto rendimiento (P) basados en Lion Cove, que prometen una mejora del IPC de hasta un 18% y un 14% de media frente a Redwood Cove, que es la arquitectura de los núcleos P de Meteor Lake.

de media frente a Redwood Cove, que es la arquitectura de los núcleos P de Meteor Lake. Núcleos de alta eficiencia (E) basados en Skymont, que tienen un rendimiento parecido a los núcleos Raptor Cove, y mejoran el IPC hasta en un 68% frente a Cresmont, la arquitectura de los núcleos E de Meteor Lake.

Ambas arquitecturas son las mismas que Intel utilizará en Lunar Lake, una familia de procesadores que está pensada para integrarse en portátiles ultraligeros donde el consumo y la autonomía son lo más importante. Intel Arrow Lake-S dará prioridad al rendimiento, y por tanto tendrá más núcleos y funcionará a velocidades más elevadas.

Los procesadores Intel Arrow Lake-S no tendrán HyperThreading en los núcleos P, lo que significa que cada núcleo no podrá trabajar con un proceso y un subproceso. Esto afectará negativamente al rendimiento en multihilo, pero esta generación lo compensará con ese enorme aumento del IPC en los núcleos E.

Series y gamas de procesadores

En total Intel lanzará cuatro versiones diferentes dentro de su línea Core Ultra 200, como ha venido haciendo en generaciones anteriores. No habrán cambios en este sentido, lo que significa que los Intel Arrow Lake-S se dividirán en:

Serie K: que indica que el multiplicador está desbloqueado y que soportan overclock.

Serie F: se refiere a que la GPU integrada no funciona. Será más económica que la serie con iGPU activada.

Serie T: indica que son modelos con un menor consumo, pero a cambio funcionan a velocidades más bajas y rinden menos.

Serie no K: los modelos que no llevan esa letra tienen el multiplicador bloqueado, lo que significa que no soportan overclock.

Dentro de esas diferentes series Intel lanzará un total de cuatro gamas con las que cubrirá la gama alta, la gama media-alta, la gama media y la gama baja. He podido conseguir bastante información, pero tened en cuenta que todavía hay algunas cosas que están un poco en el aire, como los Core Ultra 3.

La gama alta estará formada por los Core Ultra 9, que tendrán 8 núcleos P y 16 núcleos E, lo que arroja un total de 24 núcleos.

La gama media-alta la ocuparán los Core Ultra 7, que tendrán 8 núcleos P y 12 núcleos E, lo que nos deja un total de 20 núcleos.

La gama media se reserva a los Core Ultra 5, que tendrán hasta 6 núcleos P y 8 núcleos E, un total de 14 núcleos.

La gama baja estará formada por los Core Ultra 3, que tendrán 4 núcleos P y 4 núcleos E, un total de 8 núcleos.

Modelos y posibles especificaciones

Dentro de la serie K llegarán un total de tres modelos, que estarán acompañados además por otros tres modelos más identificados como KF, así que veremos seis en total. Como os he dicho anteriormente, la K indica que tienen el multiplicador desbloqueado, y la F que su GPU integrada no funciona. Esta será la única diferencia entre ambos, la funcionalidad de su GPU integrada, porque el resto de sus especificaciones serán idénticas.

Core Ultra 9 285K, gama alta con 8 núcleos P, 16 núcleos E y 24 hilos en total a 3,7 GHz y 3,2 GHz respectivamente. Escalarán a 5,4 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,7 GHz gracias a la tecnología Thermal Velocity Boost. La versión F vendrá con iGPU desactivada.

gama alta con 8 núcleos P, 16 núcleos E y 24 hilos en total a 3,7 GHz y 3,2 GHz respectivamente. Escalarán a 5,4 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,7 GHz gracias a la tecnología Thermal Velocity Boost. La versión F vendrá con iGPU desactivada. Core Ultra 7 265K , gama media-alta con 8 núcleos P, 12 núcleos E y 20 hilos en total a 3,9 GHz y 3,3 GHz respectivamente. Escalarán a 5,2 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,5 GHz gracias al modo turbo. La versión F vendrá con iGPU desactivada.

, gama media-alta con 8 núcleos P, 12 núcleos E y 20 hilos en total a 3,9 GHz y 3,3 GHz respectivamente. Escalarán a 5,2 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,5 GHz gracias al modo turbo. La versión F vendrá con iGPU desactivada. Core Ultra 5 245K, gama media con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 14 hilos en total a 4,2 GHz y 3,6 GHz respectivamente. Escalarán a 5 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,2 GHz gracias al modo turbo. La versión F vendrá con iGPU desactivada.

Todos los procesadores serie K y KF tendrán un TDP de 125 vatios.

La línea de procesadores Intel Arrow Lake-S no K será mucho más amplia y variada, ya que en ella encontraremos variantes T, que indica un menor consumo y frecuencias más bajas, y versiones F. No habrán versiones TF, estas nunca han existido en el catálogo de Intel.

Os dejo un resumen de los modelos que espero ver dentro de esa serie no K, y las posibles variantes T y F en cada uno de ellos.

Core Ultra 9 285 , con 8 núcleos P, 16 núcleos E y 24 hilos en total a 2,5 GHz y 1,9 GHz respectivamente. Escalarán a 5,3 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,6 GHz gracias a la tecnología Thermal Velocity Boost. Tendrá una versión F con iGPU desactivada y otra versión T con TDP de 35 vatios que funcionará a menor frecuencia.

, con 8 núcleos P, 16 núcleos E y 24 hilos en total a 2,5 GHz y 1,9 GHz respectivamente. Escalarán a 5,3 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,6 GHz gracias a la tecnología Thermal Velocity Boost. Tendrá una versión F con iGPU desactivada y otra versión T con TDP de 35 vatios que funcionará a menor frecuencia. Core Ultra 7 265 , con 8 núcleos P, 12 núcleos E y 20 hilos en total a 2,4 GHz y 1,8 GHz respectivamente. Escalarán a 5,1 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,3 GHz gracias al modo turbo. Tendrá una versión F con iGPU desactivada, y una versión T con TDP de 35 vatios a menor frecuencia.

, con 8 núcleos P, 12 núcleos E y 20 hilos en total a 2,4 GHz y 1,8 GHz respectivamente. Escalarán a 5,1 GHz y 4,6 GHz, y hasta 5,3 GHz gracias al modo turbo. Tendrá una versión F con iGPU desactivada, y una versión T con TDP de 35 vatios a menor frecuencia. Core Ultra 5 245, con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 14 hilos en total funcionando a una velocidad base de 3,4 GHz-2,9 GHz, respectivamente, y escalarán a 5,1 GHz-4,5 GHz. Debería tener una versión F con iGPU desactivada.

con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 14 hilos en total funcionando a una velocidad base de 3,4 GHz-2,9 GHz, respectivamente, y escalarán a 5,1 GHz-4,5 GHz. Debería tener una versión F con iGPU desactivada. Core Ultra 5 235 , con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 14 hilos en total funcionando a una velocidad base de 3,4 GHz-2,9 GHz, respectivamente, y escalarán a 5 GHz-4,4 GHz en modo turbo. También debería tener una versión F con iGPU desactivada.

, con 6 núcleos P, 8 núcleos E y 14 hilos en total funcionando a una velocidad base de 3,4 GHz-2,9 GHz, respectivamente, y escalarán a 5 GHz-4,4 GHz en modo turbo. También debería tener una versión F con iGPU desactivada. Core Ultra 5 225, con 6 núcleos P, 4 núcleos E y 10 hilos en total a 3,3 GHz y 2,7 GHz respectivamente. Escalarán a 4,9 GHz y 4,4 GHz gracias al modo turbo. Tendrá una versión F con iGPU desactivada.

con 6 núcleos P, 4 núcleos E y 10 hilos en total a 3,3 GHz y 2,7 GHz respectivamente. Escalarán a 4,9 GHz y 4,4 GHz gracias al modo turbo. Tendrá una versión F con iGPU desactivada. Core Ultra 3 205, con 4 núcleos P y 4 núcleos E y 8 hilos en total a 3,9 GHz-3,3 GHz, que escalarán a 4,8 GHz y 4,2 GHz en modo turbo. Podría tener también una versión F con la iGPU desactivada.

Todos los procesadores no K tendrán un TDP base de 65 vatios, excepto los Core Ultra 3 y los modelos T, que tendrán un TDP base inferior.

Posible rendimiento de los Intel Arrow Lake-S

De todo lo que os he ido contando hasta ahora podemos sacar en claro cosas muy importantes. La primera es que la eliminación de la tecnología HyperThreading va a perjudicar al rendimiento en multihilo de esta generación, y lo mismo ocurrirá con la reducción de los picos máximos de frecuencia de los núcleos P, que como vemos tocarán techo en los 5,7 GHz. A efectos comparativos, el Intel Core i9-14900K podía llegar a los 6 GHz de pico.

Para compensar esos cambios tenemos las mejoras que Intel ha introducido en términos de IPC tanto en los núcleos P como en los núcleos E. La diferencia de hasta un 18% de IPC en los núcleos P será clave para superar en monohilo el rendimiento de los Intel Raptor Lake-S Refresh, incluso a pesar de esa diferencia en las velocidad des de trabajo, y obviamente también ayudará a impulsar el rendimiento en multihilo.

Y hablando del rendimiento en multihilo, en este caso lo que más va a ayudar a compensar la eliminación del HyperThreading va a ser esa enorme mejora del IPC frente a los núcleos Crestmont. Con Skymont tenemos un aumento del IPC de hasta un 68%, un valor que acumulado por el total de núcleos debería ser suficiente también para que el Intel Core Ultra 9 285K supere en multihilo al Core i9-14900K.

Las primeras pruebas de rendimiento filtradas que he visto sugieren que el Intel Core Ultra 9 285K, que será el procesador más potente de esta nueva generación, es un 4% más rápido que el Ryzen 9 9950X en monohilo y un 12% más rápido en multihilo. Tened en cuenta que estos datos de rendimiento se han obtenido en la prueba Geekbech 6, y que los resultados pueden diferir en otras pruebas.

Sobre el rendimiento en juegos todavía no tengo información, pero normalmente un mayor rendimiento en monohilo suele redundar en un mejor rendimiento en juegos. Estoy casi seguro de que los Intel Arrow Lake-S van a rendir mejor en juegos que los Ryzen 9000, pero no van a ser capaces de superar al Ryzen 7 7800X3D.

Todos los procesadores Intel Arrow Lake-S vendrán con una NPU, pero su potencia no estará a la altura de la que incluirán los chips Lunar Lake, ya que solo alcanzará un pico de potencia de 13 TOPs, insuficiente para mover Copilot+ en local, ya que este requiere de una potencia mínima de 40 TOPs.

Consumo y temperaturas: adiós problemas de estabilidad

El gigante del chip ha confirmado que los procesadores Intel Arrow Lake-S no van a tener ningún problema de estabilidad. No es casualidad que el gigante del chip haya hecho estas declaraciones, quieren ahuyentar las sombras que generaron los problemas de estabilidad de los Core Gen 13 y Gen 14. Que hayan reducido los picos de frecuencia máxima de los núcleos P dice mucho en este sentido, y también han afinado voltajes para evitar cualquier riesgo.

Los procesadores Intel Arrow Lake-S también van a tener valores máximos de TDP mejor ajustados bajo el modo turbo y el perfil de rendimiento. Esto, unido al nuevo nodo de 3 nm de TSMC y a los cambios introducidos a nivel de arquitectura debería traducirse en un consumo más bajo y en unas temperaturas mucho más reducidas. Con todo, creo que el Intel Core Ultra 9 285K seguirá alcanzando picos muy elevados cuando funcione a plena carga (más de 90 grados).

Para los procesadores más potentes, los Intel Core Ultra 9 285K y Core Ultra 7 265K, seguirá siendo recomendable montar un kit de refrigeración líquida de 360 mm con tres ventiladores. El Intel Core Ultra 5 245K debería desarrollar su potencial de forma óptima con soluciones de refrigeración mucho más modestas, aunque lo ideal en este caso sería un kit de refrigeración líquida de 240 mm.

Posible fecha de lanzamiento y precio de los procesadores Intel Arrow Lake-S

La fecha de presentación de los Intel Arrow Lake-S esta prevista para el 10 de octubre durante un evento especial celebrado por el gigante del chip, donde nos dará todos los detalles y las claves de esta nueva generación. Sin embargo, parece que su lanzamiento no se producirá hasta el 17 de octubre, fecha a partir de la cual estarán disponibles únicamente los procesadores serie K y KF, así como las placas base con chipsets serie Z790.

Si quieres comprar un procesador Intel Arrow Lake-S serie no K tendrás que esperar hasta el primer trimestre de 2025. Es probable que la presentación de estos modelos esté acompañada de las nuevas placas base con chipsets H870, B860 y H810, y que su lanzamiento se produzca de forma conjunta. No tengo todavía una fecha concreta, pero yo apostaría por una presentación en enero y un lanzamiento poco después.

Imagen de portada generada con IA.