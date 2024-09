Según los datos de Steam el 56,11% de los jugadores utiliza una pantalla con resolución 1080p. Solo un 19,84% juega en 1440p, y apenas un 3,93% juega en 2160 (4K). Esto quiere decir que 1080p es la resolución más popular si hablamos de gaming, y en este artículo voy a compartir con vosotros una selección de las mejores tarjetas gráficas para jugar en 1080p en relación precio-prestaciones.

Ese criterio es el más acertado a la hora de elegir una tarjeta gráfica, sobre todo cuando tenemos un presupuesto ajustado, porque el rendimiento por euro invertido no suele aumentar de manera proporcional con el precio, lo que significa que una tarjeta gráfica puede costar casi el doble que otra y rendir solo entre un 30% o un 40% más.

¿Por qué es tan popular la resolución 1080p?

Mantiene una gran popularidad porque para jugar bien en 1080p no es necesario gastar mucho dinero, y porque esta resolución sigue ofreciendo una buena calidad de imagen en monitores con un tamaño de pantalla de hasta 24 pulgadas. En total, esta resolución pone en pantalla poco más de 2 millones de píxeles, mientras que en 1440p y en 2160p tendríamos 3,68 millones de píxeles y 8,29 millones de píxeles.

Al jugar en 1080p el nivel de exigencia es mucho más bajo que en otras resoluciones superiores porque se manejan una menor cantidad de píxeles. Por eso es más barato montar un PC para jugar a de forma óptima a esta resolución. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a esta resolución también hay mayor riesgo de tener un cuello de botella, y que ciertas tarjetas gráficas son tan potentes que se verán limitadas al jugar a esta resolución.

Esto dependerá de las exigencias de cada juego en concreto, y también influirá la configuración gráfica. Por ejemplo, Alan Wake 2 es muy exigente, y cuando se activa el trazado de trayectorias no tiene cuello de botella en 1080p ni siquiera con una GeForce RTX 4090. Sin embargo otros juegos no tan exigentes sí que tendrían cuello de botella con esa tarjeta gráfica a esa resolución, como por ejemplo Cyberpunk 2077 sin trazado de rayos, Death Stranding, Red Dead Redemption 2 o Shadow of the Tomb Raider.

Fijaos en la gráfica adjunta, la diferencia de rendimiento al pasar de 720p a 1080p con una GeForce RTX 4090 en Death Stranding es nula, y el impacto en el rendimiento al pasar a 1440p e incluso a 4K también es muy bajo. Esto quiere decir que la GeForce RTX 4090 es tan potente que sufre un cuello de botella cuando se mueve por debajo de 4K en este juego. No es culpa del procesador, porque como podéis ver en esta prueba utilicé un Ryzen 7 7800X3D, que es la mejor CPU para juegos que existe ahora mismo.

Con esto quiero que saquéis en claro algo muy importante, y es que en general no vale la pena comprar una tarjeta gráfica de gama alta para jugar en 1080p. Puede que alguno piense que no es mala idea invertir más dinero para tener una tarjeta gráfica más potente y así disfrutar de una mayor vida útil, pero este razonamiento tiene varios problemas:

Puede que nunca llegues a aprovechar de verdad su potencial.

Cuando empieces a necesitar de verdad toda su potencia ya habrá llegado al mercado una nueva generación de tarjetas gráficas, que serán más eficientes, más potentes y tendrán un precio más bajo que el que tú pagaste por tu tarjeta gráfica.

El valor de tu tarjeta gráfica caerá de una manera mucho más marcada que el de otros modelos inferiores.

Una tarjeta gráfica de gama alta necesita de una CPU mucho más potente y cara para poder desarrollar un mayor rendimiento.

¿Y qué pasa si quiero jugar con tasas muy altas de refresco y de FPS?

Este es el único caso en el que sí que tendría sentido comprar una tarjeta gráfica de gama alta, siempre y cuando tengamos un procesador potente para poder acompañarla, pero también hay un límite del que no vale la pena pasar porque como os dije anteriormente acabaremos teniendo cuello de botella a esa resolución con las tarjetas gráficas más potentes del mercado.

Si contamos como mínimo con un Ryzen 5 7600, un Ryzen 7 5700X3D o un Intel Core i5-12600K tendría sentido llegar como mucho a una GeForce RTX 4070 SUPER, pero esto dependería mucho de los juegos que vayamos a utilizar, porque no todos tienen el mismo nivel de exigencia y no todos ofrecerán una mejora en la tasa de fotogramas por segundo que realmente marque al diferencia al ejecutarlos con una tarjeta gráfica tan potente.

Un buen ejemplo lo tenemos en Counter Strike 2, un título que no es capaz de aprovechar una GeForce RTX 4070 SUPER en 1080p ni siquiera en calidad ultra. Dicha tarjeta gráfica quedará infrautilizada (por debajo del 70% de tasa de uso), y el juego se moverá con medias de entre 180 y 200 fotogramas por segundo, un nivel de rendimiento muy parecido al que tendríamos con una GeForce RTX 4060.

Aunque he centrado el ejemplo en Counter Strike 2, la verdad es que este se puede extrapolar a muchos otros juegos del mundo del deporte electrónico, como Valorant y League of Legends, que son títulos muy poco exigentes que funcionan bien incluso en configuraciones modestas, y que en 1080p no necesitan más que una tarjeta gráfica de gama media económica para funcionar con tasas muy altas de fotogramas por segundo.

Cuáles son las mejores tarjetas gráficas precio-rendimiento para 1080p

Depende de tus objetivos. Si quieres jugar bien en dicha resolución con calidades máximas o muy altas en rasterización no tendrás que gastar mucho dinero, ya que no saldrás de la gama media, pero si quieres jugar con trazado de rayos activado y mantener una fluidez total tendrás que invertir más dinero e irte al nivel de entrada a la gama alta.

Por esta razón he dividido la guía en dos partes, una centrada en elegir las mejores tarjetas gráficas para 1080p bajo rasterización y otra donde estarán los mejores modelos para trazado de rayos bajo esa misma resolución.

Tened en cuenta también todo lo que os he dicho anteriormente sobre la importancia del procesador cuando utilizamos una tarjeta gráfica más potente. Si tenéis dudas sobre este tema os animo a revisar la guía dedicada a qué procesador necesito para cada tarjeta gráfica.

Mejores tarjetas gráficas para jugar en 1080p bajo rasterización

Podemos jugar bien en 1080p sin trazado de rayos a partir de una inversión de tan solo 200 euros. No necesitamos ir más allá, y si estamos dispuestos a bajar un poco la calidad gráfica y a utilizar reescalado y generación de fotogramas tendremos una experiencia óptima, propia de tarjetas gráficas mucho más caras.

Radeon RX 6600

Esta tarjeta gráfica se mantiene como la mejor que podemos encontrar ahora mismo por menos de 200 euros para jugar en 1080p. Rinde un 24% menos en 1080p que una GeForce RTX 4060, pero cuesta un 52,63% menos, lo que le permite ofrecer una mejor relación rendimiento-precio. Si no puedes permitirte pagar más de 200 euros tenlo claro, esta tarjeta gráfica es tu mejor opción.

Especificaciones

Núcleo Navi 23 XL en 7 nm.

Arquitectura RDNA 2.

1.792 shaders a 2.044 MHz-2.491 MHz, modo normal y turbo.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 14 Gbps (224 GB/s de ancho de banda).

Potencia en FP32: 8,92 TFLOPs.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TBP de 132 vatios.

Ventajas

Buen rendimiento en 1080p en general.

Arquitectura moderna, sin problemas en juegos como Alan Wake 2.

8 GB de memoria gráfica.

Compatible con AMD FSR 3.

Muy buen precio.

Desventajas

Mal rendimiento con trazado de rayos.

En algunos juegos tendremos que bajar el nivel de calidad gráfica.

En ciertos títulos pierde por casi un 50% frente a la GeForce RTX 4060.

GeForce RTX 4060

Para mí es la mejor tarjeta gráfica que podemos comprar ahora mismo por menos de 300 euros para 1080p, ya que ofrece una excelente relación entre rendimiento, consumo, potencia en trazado de rayos, tecnologías avanzadas y precio. En juegos como Black Myth Wukong y Star Wars Outlaws iguala o supera a tarjetas graficas de AMD más caras, y esto no ha hecho más que mejorar su valor.

Especificaciones

Núcleo gráfico AD107 en 5 nm.

3.072 shaders a 1,83 GHz-2,46 GHz, modo normal y turbo.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de cuarta generación.

24 núcleos RT de tercera generación.

Bus de memoria de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 17 Gbps con un ancho de banda de 272 GB/s.

15,11 TFLOPs de potencia en FP32.

24 MB de caché L2 (453 GB/s efectivos).

TGP de 115 vatios.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

Ventajas

Muy buen rendimiento en 1080p.

Arquitectura de última generación.

Bajo consumo, muy buen rendimiento por vatio consumido.

8 GB de memoria gráfica.

Compatible con NVIDIA DLSS 3.5.

Precio mejor ajustado tras las últimas rebajas y ofertas.

Aguanta bien el tipo con trazado de rayos activado en 1080p.

Desventajas

No puede con todos los juegos en ultra a 60 FPS sin recurrir a DLSS 3.

El trazado de rayos y DLSS 3 disparan el consumo de memoria gráfica, lo que en algunos juegos puede obligarnos a bajar un poco la calidad de las texturas.

Mejores tarjetas gráficas para jugar en 1080p con trazado de rayos

Con una GeForce RTX 4060 ya podemos disfrutar de una experiencia bastante buena en 1080p con trazado de rayos en juegos de última generación si recurrimos a DLSS 3, que incluye reescalado inteligente y generación de fotogramas. Con juegos de la generación anterior esta tarjeta gráfica va mucho más suelta al activar el trazado de rayos.

Sin embargo, para tener una experiencia totalmente óptima sin tener que hacer ningún sacrificio en los juegos más exigentes tendremos que invertir más dinero. Las tarjetas gráficas Radeon RX 7000 de AMD rinden mucho peor en trazado de rayos que las GeForce RTX 40 de NVIDIA, y por eso no son una opción a tener en cuenta si nuestro objetivo es jugar con dicha tecnología activada.

GeForce RTX 4060 Ti

Una de las mejores tarjetas gráficas más equilibradas en relación precio-rendimiento para jugar en 1080p con trazado de rayos activo, ya que mejora entre un 20% y un 25% el rendimiento de la GeForce RTX 4060 trabajando con dicha tecnología activada, y se puede encontrar por menos de 390 euros. En Alan Wake 2 esta tarjeta gráfica supera el rendimiento de la Radeon RX 7800 XT en 1080p con trazado de rayos activo.

Especificaciones

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm.

4.352 shaders a 2.310 MHz-2.535 MHz, modo normal y turbo.

136 unidades de texturizado.

136 núcleos tensor de cuarta generación.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 18 Gbps (288 GB/s de ancho de banda).

22 TFLOPs de potencia en FP32.

32 MB de caché L2 (554 GB/s efectivos).

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x8.

TGP de 160 vatios.

Ventajas

Arquitectura de última generación.

Bajo consumo, muy buen rendimiento por vatio consumido.

Compatible con NVIDIA DLSS 3.5.

Precio mejor ajustado tras las últimas rebajas y ofertas.

Supera a modelos rivales mucho más caros con trazado de rayos activo.

Desventajas

El trazado de rayos y DLSS 3 disparan el consumo de memoria gráfica, lo que en algunos juegos puede obligarnos a bajar un poco la calidad de las texturas.

GeForce RTX 4070 SUPER

Si queremos disfrutar de una experiencia perfecta con trazado de rayos, o incluso con trazado de trayectorias en 1080p, la GeForce RTX 4070 SUPER es la mejor opción que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Se puede comprar desde 589,95 euros, y en Alan Wake 2 es capaz de superar a la Radeon RX 7900 XTX en trazado de rayos con resolución 1080p.

Especificaciones

GPU AD104 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

7.168 shaders a 1.980 MHz-2.475MHz, modo normal y turbo.

224 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

224 núcleos tensor de cuarta generación.

56 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 48 MB.

Ancho de banda de 504,2 GB/s.

Potencia en FP32: 35,48 TFLOPs.

TGP: 225 vatios.

Ventajas

Excelente rendimiento con trazado de rayos en 1080p, más de 60 FPS en juegos exigentes sin recurrir a NVIDIA DLSS 3.5.

Aguanta muy bien el tipo con trazado de rayos en 1440p.

Arquitectura de última generación.

Buen rendimiento por vatio consumido.

Compatible con NVIDIA DLSS 3.5.

Precio mejor ajustado tras las últimas rebajas y ofertas.

Supera a modelos rivales mucho más caros con trazado de rayos activo.

12 GB de memoria gráfica.

Desventajas

Es una inversión muy grande para jugar en 1080p, pero comprensible por lo exigente que resulta el trazado de rayos.

