Precio de PS5 Pro filtrado antes de su presentación

Al final los rumores se han confirmado. La semana pasada os dije que PS5 Pro podía ser presentada el martes día 10 de septiembre o el miércoles día 11 de septiembre, y Sony ha decidido hacerlo hoy. La presentación de esta consola se producirá esta tarde a partir de las 17:00, hora española.

Sony no ha hecho referencia directa a PS5 Pro, pero se trata de una presentación técnica de la mano de Mark Cerny, que es el ingeniero jefe responsable del hardware de PS4, PS4 Pro y de PS5, así que está bastante claro lo que nos espera en dicha presentación, todos los detalles sobre el hardware y los avances técnicos más importantes de esta nueva consola.

Tom Henderson, uno de los insiders más fiables y que más información y datos de valor aportó durante toda la fase de rumores sobre PS5 Pro que hemos vivido, ha comentado que el desarrollo de PS5 Pro fue bastante sencillo para Sony. Dicha consola se completó en un ciclo de solo 19 meses desde la fase de concepción inicial hasta la de prototipo y modelo final, y sin ningún tipo de incidente.

Otro insider menos conocido ha filtrado el precio que tendrá PS5 Pro. Este insider se ha ganado una alta credibilidad porque fue quien dijo que la consola sería presentada hoy, y como vemos acertó de pleno. También ha aportado más información sobre algunas novedades importantes que traerá esta consola, y a las que no se había hecho referencia anteriormente, así que vamos a verlas:

Este mismo insider ha dicho que PS5 Pro estará disponible en dos versiones, una con unidad óptica y otra sin unidad óptica. La primera tendrá un precio de 499,99 libras y la segunda costará 589,99 libras. Al cambio estos precios podrían convertirse en 569,99 euros y 669,99 euros, cifras que encajan con los rangos de precio que habíamos visto en rumores anteriores, donde os comentaba que esta consola podría costar entre 600 y 700 euros.

Si esto se confirma el precio de PS5 Pro será muy elevado, y se convertirá en una de las consolas más caras de la historia. Con todo hay una buena noticia, y es que esto va a hacer que baje el precio de la versión estándar, ya que tiene un precio de 549,99 euros, y si se mantuviese se acabaría pisando con la versión Pro sin unidad óptica. Esta debería caer por debajo de los 500 euros, lo que la colocaría en una posición mucho más asequible.

Para saber más sobre las posibles especificaciones de PS5 Pro haz clic en este enlace. Encontrarás un resumen completo con sus características clave tanto a nivel de hardware como de potencia, y también detalles sobre las nuevas tecnologías que incluirá.

From prototyping to release, Mark Cerny and the PlayStation hardware team took 19 months in total, and they never missed a single deadline. Impressive stuff.

