10 trucos para mejorar las velocidades de descargas en BitTorrent

¿Las descargas en BitTorrent no son tan rápidas como te gustaría? Aunque a comienzos de siglo se calculó que un tercio de todo el tráfico de Internet pasaba por la red BitTorrent, hoy la historia ha cambiado mucho y los servicios en streaming y la presión de la industria contra la piratería han rebajado el uso de estas redes de intercambio de archivos punto a punto o P2P.

Sin embargo, son todavía millones de usuarios los que las usan a diario por su enorme capacidad de distribución de archivos de gran tamaño y como gran alternativa a las descargas directas. Ya sea que estés descargando películas de dominio público, sistemas operativos Linux o cualquier otro contenido distribuido legalmente en estas redes (te puede sorprender todo el contenido gratuito y libre de derechos de autor que existe en estas redes) cualquier usuario buscará que la descarga se reproduzca lo más rápido posible.

Cómo mejorar las descargas en BitTorrent

Hay algunos trucos, técnicas o consejos a adoptar, desde las básicas a las avanzadas, que un usuario puede utilizar para mejorar el rendimiento cuando usa este tipo de redes. La mejora de su experiencia y también la de terceros porque una parte importante de ella radica en la generosidad de los mismos usuarios a la hora de «compartir» y no solo «chupar» del resto. Te hablamos de ello cuando te explicamos los fundamentos y funcionamientos de BitTorrent. Hoy vamos a revisar algunas cuestiones más prácticas que nos proponen desde makeuseof.

1.- Revisa tu conexión a Internet

Tu proveedor de servicios de Internet (ISP) y la tarifa que tienes contratada determina el rendimiento de tu conexión. Y no hay milagros. Tampoco en las descargas de torrent. La mayoría de las operadoras tienen anchos de banda específicos para cargas y descargas, con límites máximos establecidos para permitir la solidez de su red o para obligar al usuario a contratar un servicio mejor y más caro.

Como tal, la velocidad de descarga de torrent no excederá -obviamente- el límite que tengas contratado. Para averiguar el límite real y poder configurar el cliente que uses, puedes realizar una comprobación previa de las velocidades con algunos de los servicios de prueba. Uno de los mejores es el de speedtest.net.

2.- Elige el cliente adecuado

Hay muchas aplicaciones que pueden trabajar con estos archivos en las plataformas principales, Windows, macOS, Linux, Android o iOS. Pero no todas obtienen el mismo rendimiento, incluso sobre el mismo equipo y conexión.

Entre los que más nos gustan podemos destacar a qBittorrent (gratuito, sin adware y de código abierto basado en libtorrent); Deluge (aplicación de código abierto, gratuito y sin publicidad) que utiliza libtorrent como backend; Transmissión-Qt Win (para algunos el mejor cliente BitTorrent para OS X y Linux) y quizá el más conocido, un uTorrent que funciona muy bien, pero que bajó su popularidad tras la compra por BitTorrent, Inc.

3.- Mantén actualizado tu cliente BitTorrent

Como cualquier aplicación, los clientes para esta red P2P mejoran con cada actualización y solucionan fallos que pueden estar penalizando la velocidad de las descargas en BitTorrent. Procura actualizarlo cada vez que una nueva versión esté disponible. Además, es habitual que incluyan parches de seguridad contra vulnerabilidades conocidas.

4.- Selecciona Torrent populares

En esta red, las «Semillas» (Seeds) son clave para obtener el mejor rendimiento y una distribución efectiva del archivo, ya que se refiere a los usuarios que poseen el archivo completo y están «sembrando». También son importantes los «Puntos» (Peers), los usuarios que están conectados a la red en ese momento.

Unos y otros son clave en el rendimiento por lo que te recomendamos que selecciones los torrentes más populares, que suelen ser las que cuentan con el mayor número de seeds y peers. Puedes verlo en cualquier aplicación. Descarta los que no tengan el archivo completo, porque es probable que nunca llegues a completarlo.

5.- Equilibra las velocidades de carga/descarga

Como en toda red de intercambio de archivos P2P, conviene ser todo lo «generoso» que nos sea posible a la hora de ofrecer nuestros archivos al resto de usuarios. El objetivo no es solo moral, sino práctico. Lo ideal sería acercarse a una relación 1:1 en cuanto a descarga/subida pero en la práctica es imposible porque la mayoría de usuarios no cuenta con servicios de acceso a Internet simétricos.

Como norma general, fija la capacidad de subida en el máximo que permita tu conexión sin penalizar el funcionamiento de tu equipo u otros conectados a la red. Una norma no escrita, pero que hay que cumplir es continuar compartiendo los archivos más solicitados aunque tú lo hayas descargado para contribuir en su distribución.

6.- Configura las conexiones

Además de los valores de subida/bajada hay otro grupo importante de apartados a gestionar y son los límites de conexión: máximo de conexiones totales, máximo por torrent y puestos de subida. Establecer un número demasiado alto no significa que vayas a conseguir mayor velocidad de descarga en BitTorrent, porque consumirás un ancho de banda inútil y puedes bloquear tu conexión. Sin embargo, establecerlos demasiado bajos puede conllevar pérdida de semillas y pares, y con ello reducir el rendimiento.

En el equilibrio está la virtud. Haz las pruebas pertinentes y quédate con las que mejor se adapten a tu conexión de Internet y tu PC. Adicionalmente puedes configurar otros parámetros, como la carpeta donde quieres que se almacenen los torrents o que la apertura de archivos .torrent o enlaces magnet se realice automáticamente en la aplicación que uses.

7.- Configura tu firewall

Cualquier cortafuegos moderno debe permitir las conexiones BitTorrent. Si hay algún problema verás alguna ventana emergente o notificación a la que debes reaccionar. Puedes configurar el cliente BitTorrent como una excepción de bloqueo en tu firewall. Para algunas operadoras, puede ser necesario configurar el router para permitir el acceso a estas redes. Generalmente se configura a través de una función denominada «reenvío de puertos». La documentación del cortafuegos y del router debe ofrecer información específica sobre ello.

8.- Usa Ethernet y no Wi-Fi

Una red local cableada es ideal para mejorar la velocidad de descarga en BitTorrent, junto a tu mejor PC que tengas en casa. Una red Ethernet no solo es más rápida que Wi-Fi, sino que tiene mucha menos latencia y es menos susceptible a las interferencias, lo que ofrece una conexión más confiable, estable y siempre activa. En P2P, siempre cable y no conexiones inalámbricas.

9.- Mayor velocidad con VPN

Los ISP utilizan una técnica llamada «modelado del tráfico» para priorizarlo en su red. Esto significa que las operadoras pueden detectar qué datos se están enviando y enrutarlos a su destino en función de la importancia que considere que tienen los datos. Normalmente, los datos de archivos torrent tienen una prioridad muy baja.

Por lo general, los clientes de BitTorrent tienen herramientas para administrar si los datos están cifrados o no. Sin embargo, esto es inadecuado frente a la detección de paquetes del ISP. En este caso, se recomienda usar alguna VPN. Con ella, te aseguras que la configuración del tráfico no limite la velocidad. Hay que comentar que no todas las VPN admiten torrent.

10.- Mejora tu PC

Si bien la velocidad de Internet es el apartado más importante a la hora de mejorar las descargas en BitTorrent y casi cualquier PC podrá conectar a estas redes, el rendimiento general también influye y como en cualquier tarea informática a mayor nivel mejor experiencia. Principalmente un procesador eficiente, más memoria RAM o una SSD como unidad de almacenamiento que debe mover mejor los trozos de archivos que vayas recibiendo.

Nota. Hacemos la advertencia debida como siempre que hablamos de estos temas: El uso de las redes P2P para distribuir contenido es absolutamente lícito, pero compartir sin autorización archivos protegidos con copyright en sus redes es tan ilegal y está penalizado por las leyes como hacerlo por otros medios. Por si lo necesitas, te dejamos acceso a nuestra Guía de BitTorrent y a los 10 sitios Torrent más populares de 2021.