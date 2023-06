Mobvoi TicWatch Pro 5, ¿el mejor reloj inteligente bajo Wear OS?

TicWatch Pro 5 es el reloj inteligente más avanzado de Mobvoi y de los mejores wearables disponibles con el sistema operativo Wear OS de Google. Un tope de gama que agradará a cualquier usuario porque tiene mimbres para distinguirse en su categoría, por rendimiento, calidad de construcción, doble pantalla o autonomía.

Mobvoi anunció el lanzamiento del TicWatch Pro 5 a finales de mayo con unos meses de retraso sobre lo previsto. Creado en colaboración con Google y Qualcomm, ya valorábamos en su presentación la necesidad de estas alianzas para competir mejor contra los Apple Watch que siguen siendo la referencia del sector. Si Google ha dado un paso hacia delante con el sistema operativo e irá más allá con el lanzamiento del Wear OS 4, Qualcomm ha creado un chipset dedicado para wearables que precisamente estrena este modelo.

Mobvoi pone todo lo demás y teniendo en cuenta el buen trabajo de este fabricante con modelos anteriores teníamos ganas de ver hasta dónde ha podido llegar. ¿La espera ha merecido la pena? ¿Es el mejor smartwatch actual más allá de los Watch de Apple? ¿Mantendrá el tipo ante los próximos lanzamientos de otros Wear OS como el Galaxy Watch 6 de Samsung? Intentaremos responder a esas y otras preguntas en este análisis.

TicWatch Pro 5, características

Nada más sacarlo de la caja verás que es un reloj de generoso tamaño. Sus 48 mm apuntan a encajar mejor en muñecas de tamaño medio para arriba y más de uno opinará eso de que «es un reloj para hombres»… Realmente puede usarlo cualquiera y para la ocasión mi pareja (mujer) lo ha lucido en varias pruebas de la misma manera que yo mismo. Personalmente me encantan los relojes grandotes con gran pantalla y para deporte uso un pulsómetro dedicado de Garmin que es casi más grande.

Sí conviene realizar una apreciación para empezar y es que Mobvoi comercializa este modelo en una sola versión y no hay opción de optar por uno más pequeño. Quizá con una segunda variante de 40-42 mm hubiera podido llegar a un mayor número de clientes que prefieran tamaños más contenidos.

La apreciación de reloj grandote y para hombres quizá se sostiene por un diseño sobrio que veremos en profundidad más abajo. Aquí los gustos influyen y por mi parte prefiero siempre materiales premium, acabados de calidad, elegancia y resistencia, que tanto colorido y diseño «espectacular» que muchas veces no te deja ver lo que hay más allá. El nuevo reloj de Mobvoi usa aluminio y acero, promete una resistencia de grado militar y contra el agua. Detalles como la corona giratoria son todo un acierto y facilitan la navegación más allá del uso de la pantalla táctil.

Y hablando de pantalla con este reloj hay que usar el plural. Mobvoi ha venido duplicando las capas de la pantalla en sus relojes inteligentes y repite estrategia con este modelo. El objetivo no es otro que aumentar la autonomía de uso del dispositivo y lo consigue con una nota excelente al montar un panel ULP de ultra bajo consumo sobre el principal OLED multitáctil. La pantalla también está protegida con Gorilla Glass.

Su motor de hardware es de última generación y de hecho es el primer smartwatch que instala el Snapdragon Wear W5+, el chipset más avanzado de Qualcomm para wearables. Suficiente en memoria y almacenamiento (2 GB + 32 GB), su rendimiento es notable en todo tipo de tareas.

Todo wearable que como este se enfoque a la actividad deportiva y seguimiento de la salud debe contar con los sensores oportunos y éste es bien completo con un conjunto que ofrece frecuencia cardíaca, SpO2 o temperatura de la piel, además de GPS múltiple, acelerómetro, giroscopio, brújula y barómetro.

Para terminar la introducción de características principales señalar que el reloj funciona con el sistema operativo Wear OS. Ya hemos hablado en otras ocasiones que en nuestra opinión es la mejor plataforma que puede usarse para competir con Apple, una vez que Google se ha comprometido seriamente a su desarrollo de la misma manera que hace con Android. Samsung ha seguido ese camino con las últimas generaciones de relojes.

Además del software de la plataforma, Mobvoi ha creado las suyas propias y el usuario podrá encontrar las principales, si bien en este apartado queda camino por recorrer y el Wear OS 4 que está rematando Google será una buena base para hacerlo.

Mobvoi Ticwatch Pro 5 Pantallas AMOLED de 1,43″ – 466 x 466 píxeles

ULP LCD con retroiluminación a color Chipset Qualcomm Snapdragon Wear W5+ Memoria 2 GB Almacenamiento 32 GB Conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5,2, NFC Sensores Ritmo cardíaco HD PPG, sensor SpO2, temperatura

Acelerómetro, giroscopio, brújula

GPS – Beidou+Glonass+Galileo+QZSS Varios Altavoz

Micrófono

Vibración Batería – Autonomía 628 mAh – Hasta 80 horas Correa Silicona 24 mm Dimensiones 50 x 48 x 12,2 mm – 44 gr (solo reloj) Sistema operativo Google Wear OS 3.5 Precio 359,99 euros

Junto al reloj, Mobvoi entrega un cable para carga de diseño patentado con conexión magnética a ping-pogo y USB Tipo-A en el otro extremo, pero sin adaptador de corriente. La guía de uso rápido en papel en múltiples idiomas describe lo esencial para usar el reloj nada más sacarlo de la caja.

Diseño general

La sobriedad preside el diseño general de un reloj en formato circular, también clásico. Mobvoi lo simplifica aún más comercializándolo como decíamos arriba en un solo tamaño (48 mm) y con acabado en un solo color, negro obsidiana. Un pequeño círculo rojo que adorna el botón principal y que actúa también como corona giratoria es lo único que rompe con los que algunos considerarán monotonía y otros llamarán armonía. Para mi gusto es discreto, sencillo y elegante.

El fabricante combina el acabado brillante del bisel rematado por una pequeña textura con el mate del chasis realizado en aluminio de grado aeroespacial y acero inoxidable. Materiales premium perfectamente rematados visualmente y al tacto. La pantalla está recubierta por una capa Corning Gorilla Glass con revestimiento especial de vidrio resistente a las huellas dactilares. La ligera elevación del bisel ayudará a proteger la pantalla sin necesidad de montar cristal de zafiro que hubiera elevado el precio final.

Si la calidad de construcción y acabados son impecables, hay que valorar también su nivel de robustez. El conjunto ha sido sometido a las pruebas de resistencia de grado militar MIL-STD-810H contra golpes, vibraciones o arena. Está clasificado como resistente al agua hasta 5 ATM, en lo que supone una mejora respecto al IP68 de la anterior versión y permite acometer con garantías actividades de natación incluso en aguas abiertas.

Su tamaño y grado de resistencia quizá influye en su peso de 44 gramos que sin ser excesivo no podemos considerar especialmente ligero. Tampoco su grosor de 12,2 mm, aunque hay que destacar la cantidad de sensores que incluye en su parte posterior, altavoz, micrófono y el puerto de carga. El TicWatch Pro 5 es grande en todas sus dimensiones.

El botón principal ofrece funciones de presión y también de corona giratoria, útil, por ejemplo para navegación por los menús cuando lo usemos con guantes o manos mojadas o simplemente no utilicemos la pantalla multitáctil. Encima de la corona hay otro segundo botón de bajo perfil y acanalado para otras funciones de acción o de encendido/apagado.

El puerto de carga es una solución patentada por Mobvoi y funciona muy bien con sus pines pogo y su sistema de actuación magnético, pero en nuestra opinión, que siempre apostamos por los estándares, echamos en falta una carga inalámbrica Qi que hubiera redondeado sus características.

Finalizar el apartado comentando que la correa entregada por defecto con el reloj es de silicona y tampoco es pequeña con sus 24 mm. Mobvoi vende otras correas en material de silicona (en verde, naranja y azul) o en cuero (negro y azul), con los que se puede poner la gota de color al reloj y personalizarlo a gusto del usuario.

Teniendo en cuenta que los 24 mm se usan bastante en relojes inteligentes, tampoco es difícil encontrar correas de terceros de todo tipo de materiales y acabados. El cambio entre ellas es muy sencillo con el mecanismo rápido habitual en este tipo de producto.

Pantallas

El diseño de doble capa es una gran idea para usar en un reloj inteligente y Mobvoi ya la empleó en generaciones anteriores. A nivel de usuario es como si tuviéramos disponibles dos pantallas distintas según la función a realizar y atendiendo a su objetivo principal: ahorrar batería.

La pantalla principal es una AMOLED que aprovecha las dimensiones del reloj para extenderse hasta 1,43 pulgadas. Su resolución nativa también es elevada, 466 x 466 píxeles para una densidad de 326 ppi, mientras que la frecuencia de actualización es de 60 Hz. Se ve genial en cualquier ambiente, en brillo, contraste y color, con la calidad de imagen habitual de los paneles OLED. Por supuesto, hay una gran cantidad de esferas diferentes a elegir como personalización, muchas de ellas gratuitas.

La segunda de las capas es una LCD de ultra bajo consumo ULP, que es la preferente para la función de siempre activa al mostrar información esencial como la fecha, la hora, el conteo de pasos, notificaciones o el nivel de carga de la batería. Como novedad de esta versión, la corona giratoria del TicWatch Pro 5 puede recorrer varias «tarjetas» que muestran información básica de salud, como la frecuencia cardíaca actual, la quema diaria estimada de calorías y la brújula.

En blanco y negro por defecto, cuando el usuario levanta la mano o gira la muñeca activa la retroiluminación en color que facilita la lectura especialmente al aire libre con mayor luminosidad. El fondo de la retroiluminación se puede personalizar en varios colores a elegir por el usuario y en actividades deportivas va cambiando según el nivel de exigencia de la frecuencia cardíaca, en lo que es un detalle muy útil.

Esta doble pantalla es un diseño bien pensado e implementado, ya que no es necesario usar siempre la espectacular AMOLED y permite obtener una autonomía de uso sensacional para un reloj inteligente. Hay que decir que puede configurarse que cualquiera de ellas actúe por defecto, así como los niveles de retroiluminación y brillo que pueden fijarse manualmente o dejarlo en automático administrado por el sensor de luz.

En nuestro caso hemos mantenido la pantalla ULP por defecto para ahorrar batería ya que acceder al panel AMOLED cuando se requiera es tan simple como pulsar la corona giratoria. Por último, decir que la pantalla táctil responde a la perfección, rápida, suave y sin errores. También se puede manejar la corona circular con respuesta háptica para moverse por los menús si te es más cómodo.

SoC, sensores y conectividad

El TicWatch Pro 5 puede presumir de haber estrenado el Snapdragon W5+ Gen1, el chipset más avanzado de Qualcomm para wearables que es como decir de todo el mercado dejando a un lado los SoC de Apple. Está fabricado en procesos avanzados de 4 nm y cuenta con una CPU de cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,7 GHz, una GPU Adreno A702, el Hexagon DSP V66K y un coprocesador Qualcomm QCC5100 encargado de tareas básicas, que se que se ejecuta siempre en segundo plano y está gestionado por FreeRTOS.

Un chipset avanzado, no cabe duda, y especialmente optimizado para uso en smartwatches con Wear OS. Qualcomm promete duplicar el rendimiento y reducir a la mitad el consumo de energía frente a la anterior versión Snapdragon 4100+ derivadas de diseños para móviles. Aquí no tenemos pruebas benchmark que ofrecerte como hacemos con otros productos, pero podemos asegurarte que su rendimiento es impecable en lo que importa, el uso real.

Lo hemos probado con seguimiento deportivo activo en segundo plano y con todos los sensores activados, control de música simultáneo y desplazamientos por otras aplicaciones sin tener ni un solo bloqueo, fallos del digitalizador o cortes en las animaciones. Las apps se abren rápidamente y se nota una gran soltura en cualquier tarea.

El reloj incorpora una amplia colección de sensores: acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de ritmo cardíaco HD PPG, sensor SpO2, sensor de temperatura corporal, sensor fuera del cuerpo de latencia baja, barómetro, y brújula. Ellos permiten seguir las métricas de latidos del corazón, saturación de oxígeno en sangre, seguimiento del sueño, podómetro y un larguísimo número de actividades deportivas.

El GPS quíntuple con Beidou+Glonass+Galileo+QZSS cumple su función y apoya las actividades donde se requiere localización y aplicaciones que lo usan como Google Maps. Señalar también el motor de vibración, fuerte y efectivo para atender la recepción de notificaciones.

En cuanto a conectividad, Mobvoi solo ofrece una versión Wi-Fi 5 sin la opción de comprar una variante con módem. En todo caso, se pueden realizar directamente llamadas a través del reloj inteligente gracias a los altavoces y micrófonos integrados y una vez conectado a un móvil inteligente que se produce de manera efectiva mediante Bluetooth 5.2.

También cuenta con soporte para comunicación de campo cercano NFC lo que junto a la plataforma de billetera digital Google Wallet permite pagos sin contacto desde el reloj inteligente.

Finalizar este apartado con el sistema de carga patentado con un cable que en su extremo posee un conector magnético que se acopla a los pines pogo del reloj. La carga rápida es efectiva y en apenas 30 minutos carga el 60% de la batería. Hubiera sido un extra adecuado el soporte para carga inalámbrica y también usar un conector USB Tipo-C más moderno que el Tipo-A usado.

Puesta en marcha y experiencia de uso

La puesta en marcha del reloj requiere su encendido desde el botón lateral mencionado, la carga de la batería en su caso y la conexión con el móvil inteligente que se realiza rápidamente mediante Bluetooth. En nuestro caso lo hemos conectado a un Galaxy S21 sin ninguna complicación.

El emparejamiento se realiza descargando e instalando una sola aplicación, la Mobvoi Health disponible gratuitamente en Play Store, desde donde se administra y se configuran parámetros de ajuste general o estéticos como las esferas. Siempre es más cómodo este primer acercamiento desde el móvil que desde el propio reloj, más pequeño.

En cuanto al sistema operativo, el reloj usa una versión bastante ‘pura’ del Wear OS 3.5 a la que Mobvoi no cambia el diseño general si bien añade sus propias aplicaciones. Como su mismo nombre indica y siguiendo la tendencia del mercado, Mobvoi Health está enfocada a la monitorización de la actividad deportiva y el seguimiento de la salud. Y por si quieres más, puede trabajar con plataformas como Google Fit o la más avanzada Strava.

Cuesta un poco acostumbrarse a la interfaz aunque el uso de la pantalla táctil es efectivo. Un movimiento desde la parte superior activa el acceso rápido al Wi-Fi, Bluetooth, pantalla, alarmas, sonido o la herramienta de configuración general, mientras que un toque desde abajo de la pantalla permite ver las notificaciones. Los movimientos a izquierda derecha muestran la agenda, el tiempo, ejercicios, etc, mientras que mantener pulsada la pantalla permite cambiar directamente la esfera usada. Hay muchas disponibles y gratuitas y se pueden personalizar con bastante libertad.

El pequeño botón acanalado permite acceder a las aplicaciones recientes y al grupo de ‘Todas las aplicaciones’. Hay muchas preinstaladas, quizá demasiadas y puedes instalar más desde la tienda de Google. En cuanto a la corona circular, es muy útil para navegar por los menús o desplazarse por las notificaciones con su respuesta háptica, sin tener que usar la pantalla táctil. Presionarlo enciende la pantalla OLED del dispositivo. Decir que las funciones de los botones no se pueden personalizar y cuesta llegar a algunos sitios por la gran cantidad de software instalado. Hay trabajo por hacer este aspecto.

La actividad deportiva y seguimiento de la salud es un apartado preferente de uso en relojes inteligentes y este TicWatch ofrece lo necesario. De manera predeterminada, el Pro 5 hará un seguimiento de los pasos y controlará la frecuencia cardíaca durante todo el día, pero también se puede elegir manualmente verificar la saturación de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria y nivel de estrés con solo un par de toques.

La mayoría de los ejercicios deben iniciarse manualmente desde la aplicación ‘EjercicioTic’ en el reloj. Hay más de 100 entrenamientos disponibles para rastrear, aunque no todos son igual de útiles y algunos son demasiado nicho. Nosotros lo hemos probado en los más usados, andar/correr, bicicleta y natación.

Para evaluar la efectividad del sensor de frecuencia cardiaca lo hemos comparado con un pulsómetro Garmin con banda de pecho que la calcula con total precisión. No podemos esperar los mismos resultados en un sensor de muñeca donde ya sabes que intervienen factores de piel o sudoración, pero la verdad es que por lo general no nos hemos desviado demasiado y el reloj es una buena base de entrenamiento, que no perfecta si lo que buscas son entrenos más profesionales.

El seguimiento del ejercicio es correcto y cada uno de ellos se pueden personalizar bastante una vez que concedas los permisos correspondientes. Hay bastantes parámetros y necesitarás un tiempo para configurar la lista de ejercicios, el modo de rendimiento, los objetivos, notificaciones, etc. Nos ha gustado la función de cambio de color de fondo de la pantalla según la frecuencia cardíaca y una vez vayas pasando de zonas. Puedes configurarlo de varias maneras y al finalizar el ejercicio muestra bastante información de todos los parámetros.

Y en el agua. La clasificación del reloj como resistente al agua hasta 5 ATM es una gran mejora respecto al IP68 que ofrecen -como mucho- la mayoría de wearables y una garantía para poder realizar con seguridad actividades de natación en aguas abiertas. Todavía no tocaban vacaciones y no hemos podido probarlo en el mar, pero tras un par de tardes haciendo largos en piscina el reloj está impoluto.

Dentro del agua se ve perfectamente los datos de la pantalla de ultra bajo consumo y siguen funcionando los sensores como el de frecuencia cardíaca, aunque aquí no hemos podido comparar sus resultados con una banda de pecho y el pulsómetro.

Otra actividad típica a realizar por un wearable es el seguimiento del sueño. Como otros, rastrea cuánto tiempo pasa el usuario en cada etapa del sueño y genera un gráfico que muestra sus patrones cada noche. Los resultados observados han sido mixtos y algunas noches lo ha calificado de manera bastante mejor que lo que registro con otros. Demasiadas etapas de sueño profundo y REM. Es un apartado que debe valorarse con más tiempo de uso.

Autonomía. No podemos finalizar el análisis sin destacar el que es un enorme punto fuerte de este reloj. Si otros, incluso más caros, luchan para mantenerse activos durante apenas una jornada, aquí contamos con la friolera de 80 horas que promete el fabricante. Y te aseguramos que se pueden alcanzar gracias a una batería de gran capacidad, el uso de la pantalla de bajo consumo y el modo Esencial. Entrenando a tope a diario con los sensores activados y con la pantalla OLED no dura tanto, pero teniendo en cuenta la media del sector es un apartado donde sin duda sobresale este modelo de Mobvoi.

Conclusiones

TicWatch Pro 5 es un modelo a tener muy en cuenta a la hora de la compra de un reloj inteligente de gama alta y seguramente en una media de puntuación es el mejor Wear OS que ahora mismo puede adquirirse. A destacar su calidad de construcción y acabados; la efectividad de la doble pantalla; el gran rendimiento del SoC de Qualcomm; la cantidad de sensores y la mejor autonomía del segmento. Su precio está en línea con el nivel premium que ofrece y con ello gana nuestro galardón de producto recomendado.

No es perfecto y es mejor en hardware que en software como suele suceder con muchos dispositivos. A pesar del Wear OS, no incluye el asistente de Google y esto es una carencia para un wearable que se precie. A la interfaz le falta pulido y organización de la gran cantidad de aplicaciones instaladas. En cuanto a la aplicación principal de gestión, es básica y necesita mayor efectividad en el rastreo de algunos ejercicios.

Lo positivo es que mejorar estos apartados es posible, porque la base está ante un nivel de hardware notable y Mobvoi tiene una buena oportunidad para trabajar sobre el próximo Wear OS 4 y comprometerse a actualizar el reloj cuando esté disponible en un tiempo razonable, porque el nuevo sistema operativo va a ser un gran avance para la plataforma de Google.

En cuanto al tamaño, aunque a nosotros nos gusta como está, una segunda variante más pequeña seguramente lo acercaría a un mayor número de usuarios con muñecas más estrechas y que prefieren algo más pequeño y ligero. TicWatch Pro 5 está disponible en la página web de Mobvoi por un precio de venta al público de 349,99 euros. También lo puedes adquirir en minoristas como Amazon.