AceMagic X1, análisis: diseñado para la oficina

El AceMagic X1 es un portátil muy interesante por dos grandes razones. La primera es evidente, ya os habréis dado cuenta por la imagen de portada de que estamos ante un equipo que viene configurado con dos pantallas, pero lo mejor de este equipo es que ha llegado al mercado con un precio muy competitivo.

Cuando hablamos de equipos de este tipo lo normal es que su precio supere ampliamente los 1.000 euros, dependiendo de la configuración que vayamos a escoger. El AceMagic X1 tiene un precio recomendado de 1.399 euros, pero se puede comprar en oferta por 849 euros utilizando el código de descuento «ACEX1MB50» sin comillas.

No sé cuánto tiempo estará vigente esta oferta, pero por ese precio es un portátil muy recomendable, sobre todo para profesionales y estudiantes, ya que por su tamaño y por configuración de hardware está pensado para dar lo mejor de sí en tareas de ofimática, productividad, multimedia y tareas de edición ligeras.

Solo está disponible en una configuración, pero los componentes elegidos están perfectamente armonizados, y son más que suficiente para asegurar una larga vida útil, así que en este sentido no tenéis nada de lo que preocuparos.

Análisis externo

El AceMagic X1 está fabricado en metal y plástico, tiene una buena calidad de construcción en general y una solidez por encima de la gama media tanto en el chasis como en la tapa (parte superior de la pantalla). No he notado ninguna debilidad estructural importante ni en el chasis ni en la zona del teclado.

Este portátil tiene dos pantallas, una integrada de forma tradicional y otra que está sujeta mediante bisagras en el lateral izquierdo de la pantalla principal. Tener dos pantallas es una gran ventaja, sobre todo de cara a mejorar nuestra productividad, ya que podemos utilizarla tanto como segunda pantalla extendida en el lateral como pantalla trasera, esto es especialmente útil para hacer presentaciones y para compartir información y contenidos con nuestros amigos y compañeros de trabajo.

Es muy fácil mover y colocar la segunda pantalla. En la parte trasera queda sujeta mediante una zona imantada, y se mantiene totalmente estable. Sin embargo, cuando la tenemos extendida en el lateral se mantiene flotando y la capacidad de sujeción de la bisagra es un poco endeble. Esto se podría haber mejorado haciendo que las bisagras fuesen un poco más duras, aunque costase un poco más abrir y cerrar la pantalla.

No es grave, a pesar de esto la pantalla queda perfectamente sujeta y orientada, pero si movemos el portátil lo más mínimo la pantalla también se moverá, y tendremos que volver a orientarla. Ambas pantallas son simétricas en tamaño y en resolución, lo que significa que son de 14 pulgadas y que tienen resolución 1080p. Su tasa de refresco es de 60 Hz.

Los bordes de pantalla son más grandes de lo que estoy acostumbrado a ver en otros equipos similares, pero está claro que esto es consecuencia de ese diseño con doble pantalla, así que tenemos que ser comprensivos en este caso. Lo mismo ocurre con el peso y el tamaño del AceMagic X1, es un equipo compacto porque es un modelo de 14 pulgadas, pero al tener una configuración con dos pantallas su grosor y su peso aumenta con respecto al de otros modelos limitados a una pantalla.

Es lógico, no se puede tener todo. El AceMagic X1 tiene un peso de 1,8 kilogramos, una cifra bastante razonable teniendo en cuenta que viene con dos pantallas, y tiene unas medidas de 322 x 222 x 21 mm. Su grosor supera ligeramente a mi dedo pulgar, como habréis visto en la imagen de referencia que he incluido en el análisis, y buena parte de ese grosor se debe a la pantalla secundaria.

En la parte superior de la pantalla tenemos una cámara con resolución HD sin ningún tipo de obturador físico. También cuenta con micrófonos integrados, así que no tendremos que añadir nada para poder realizar videollamadas. La calidad de ambos componentes es bastante mediocre, pero funcionan y siempre es mejor tenerlos que no tenerlos.

Saltando al teclado nos encontramos con una distribución de teclas bastante buena. Estas tienen un tamaño generoso, y tanto el recorrido como el feedback por pulsación rayan a nivel muy bueno. Lo mismo puedo decir de la almohadilla táctil, que está situada en posición central y combina un deslizamiento muy suave con unos clics perfectamente marcados.

El teclado no tiene disposición en español, pero el equipo incluye plantillas de membrana gomosa con un tacto muy suave que podemos colocar de manera muy sencilla encima del mismo para convertirlo en un teclado en español. Funciona, y la experiencia de uso que ofrece es buena, pero me gusta más el tacto y las sensaciones del teclado al escribir sin dicha membrana.

En la parte superior del teclado tenemos cuatro botones para controlar el uso de las dos pantallas, algo que se agradece ya que simplifica mucho la experiencia de uso, y también podemos ver un botón de encendido que integra además un lector de huellas dactilares. Este añade un componente de seguridad biométrica.

En cuanto a la conectividad, el AceMagic X1 viene con un puerto USB Type-C para carga, tiene otro USB Type-C a 5 Gbps que permite conectar una pantalla, cuenta con una salida HDMI 2.0 4K a 60 Hz y tiene un USB Type-A a 5 Gbps. La conectividad inalámbrica no desentona, puesto que tenemos soporte de Wi-Fi 6 y de Bluetooth 5.2.

Especificaciones del AceMagic X1

Portátil fabricado en metal y plástico.

Doble pantalla de 14 pulgadas con resolución 1080p y tasa de refresco de 60 Hz.

El fabricante no concreta la tasa de reproducción del color ni otras cosas importantes, como el brillo o el tipo de panel, pero por la experiencia de uso y mi experiencia queda claro que estamos ante dos paneles de «grado IPS« con una tasa de reproducción del color y un brillo aceptables.

con una tasa de reproducción del color y un brillo aceptables. Ángulos de visión de hasta 178 grados, aunque no son perfectos, como veremos más adelante.

Procesador Intel Core i7-1255U con dos núcleos Golden Cove de alto rendimiento a 1,8 GHz-4,7 GHz y ocho núcleos Gracemont de bajo consumo a 1,3 GHz-3,5 GHz. Suma 10 núcleos y 12 hilos, tiene 12 MB de caché L3 y un TDP de 15 vatios.

tiene 12 MB de caché L3 y un TDP de 15 vatios. GPU integrada Intel Iris Xe con 96 unidades de ejecución.

16 GB de memoria DDR4 configurada en doble canal. No ampliable.

SSD PCIe Gen3 x2 con una velocidad de lectura secuencial de hasta 3,5 GB/s.

Altavoces y micrófonos integrados.

Webcam con resolución HD.

Teclado de tipo chiclet sin disposición en español, aunque viene con una plantilla hecha de goma.

Incluye teclas para configurar las dos pantallas de forma fácil y tiene un lector de huellas dactilares.

Almohadilla táctil con un deslizamiento suave y doble clic.

Tiene un puerto USB Type-C para carga, otro USB Type-C a 5 Gbps con salida de imagen, salida HDMI 2.0 4K a 60 Hz y un USB Type-A a 5 Gbps.

Compatible con Wi-Fi 6 y de Bluetooth 5.2.

Peso y medidas: 1,8 kilogramos, 322 x 222 x 21 mm.

Windows 11 preinstalado.

Experiencia de uso

Mi primera impresión nada más sacar de la caja el AceMagic X1 fue positiva. Tiene un diseño sencillo pero adecuado para el perfil de uso al que se dirige, no presenta ninguna estridencia, tiene una buena calidad de construcción y está bien perfilado. Solo tengo un problema en este sentido, y es el que os adelanté anteriormente, la solidez y el ajuste de las bisagras que unen la pantalla secundaria con la principal, que es mejorable.

Cuando colocamos la pantalla secundaria en paralelo se mantiene sujeta sin problema, pero si movemos el portátil lo más mínimo esta también se moverá, y puede que tengamos que volver a ajustarla a la posición que más nos guste. Otra cosa que no me ha gustado es que el teclado no venga con la disposición en español. El AceMagic X1 incluye una plantilla gomosa que cambia la distribución al español, pero también cambia la experiencia al escribir, y a peor.

Es una lástima, porque a pesar de que el AceMagic X1 es un portátil económico para lo que ofrece el teclado tiene un tacto y un recorrido magníficos. Me han gustado muchísimo las sensaciones que transmite al escribir. En mis pruebas me permitió teclear a una velocidad muy alta con una tasa de errores muy baja, y con una comodidad que llevaba tiempo sin experimentar en un equipo de 14 pulgadas.

Al instalar la plantilla para adaptarlo al español esas sensaciones se diluyen. La experiencia sigue siendo buena porque el recorrido por tecla no cambia, pero ya no es lo mismo y la experiencia empeora ligeramente. Puede que a vosotros os guste más el nuevo tacto gomoso de la plantilla, pero en mi caso prefiero utilizar el teclado tal cual, aunque esto me complique un poco el acceso a ciertas funciones secundarias de las teclas. El teclado no tiene, por desgracia, iluminación LED.

La calidad de la webcam es muy pobre, tal y como cabía esperar en un equipo de estas características y rango de precio, y lo mismo puedo decir del micrófono. Con todo, funcionan, y tenerlos supone un valor claro porque nos permiten realizar llamadas y videollamadas sin comprar ningún periférico. La calidad de los altavoces tampoco es nada del otro mundo, pero cumplen y posicionan mejor que la webcam y los micrófonos.

En cuanto al rendimiento, el AceMagic X1 tiene hardware de sobra para mover Windows 11 con total fluidez, y lo mejor es que es un equipo extremadamente silencioso. Incluso al ejecutar pruebas de rendimiento tan exigentes como Cinebench 24 el nivel de ruido de sus dos ventiladores se mantiene en niveles mínimos, y el calor nunca llega a ser un problema.

Esto tiene una explicación, y es que el Intel Core i7-1255U que monta el AceMagic X1 es un chip Alder Lake de bajo consumo que está muy limitado a nivel de consumo y de frecuencias. Su TDP es de solo 15 vatios para CPU y GPU, lo que significa que el modo turbo escala de forma modesta cuando la tasa de uso de la CPU excede de los hilos activos.

¿Supone esto un problema? No, porque el AceMagic X1 no es un equipo para gaming ni para tareas muy exigentes o intensivas en multihilo, es un portátil compacto y ligero de doble pantalla pensado para ofimática, productividad y edición de fotografía y vídeo no muy exigente, y en esas tareas ofrece un rendimiento muy bueno.

Pruebas con la doble pantalla del AceMagic X1

La integración de la doble pantalla en Windows 11 que se ha conseguido en el AceMagic X1 es simplemente perfecta. Tenemos cuatro botones dedicados que nos permite activar solo una de las dos pantallas, activar ambas en paralelo y activar ambas pantallas para uso como panel frontal y trasero. Esto es muy útil, y simplifica muchísimo la experiencia de uso.

No puedo poner ninguna pega al comportamiento de las pantallas. Ambas ofrecen un gran valor, ya que podemos crear diferentes espacios de trabajo y tener, por ejemplo, dos navegadores abiertos en la pantalla secundaria y un editor de texto en la pantalla, principal, o un editor de texto y la galería de imágenes en la pantalla principal.

Al tener dos pantallas podemos jugar con muchas posibilidades, y como ya os he dicho resulta muy fácil, porque solo tenemos que colocar las ventanas, aplicaciones y navegadores en cada pantalla con la distribución que nosotros queramos. Por ejemplo, para posicionar dos navegadores en la pantalla secundaria es tan fácil como llevar ambos a esa pantalla con el ratón y orientarlos a la mitad izquierda y derecha con las teclas «Windows + flecha izquierda» en el primero y «Windows + flecha derecha» en el segundo.

La relación de densidad de píxeles por pulgada que tienen estas pantallas está debidamente equilibrada, ya que son de 14 pulgadas y 1080p. El nivel de brillo y la reproducción del color rayan a un buen nivel, no destacan y sí, hay equipos con valores mucho mejores, pero no tiene dos pantallas y son más caros en la mayoría de los casos.

Las dos pantallas ofrecen las mismas prestaciones, tanto por resolución como por calidad de imagen, espacio de color y brillo. Al tratarse de paneles de grado IPS ofrecen ángulos de visión de 178 grados, pero como podéis ver en la galería adjunta el panel se oscurece ligeramente en el extremo y pierde algo de nitidez conforme forzamos el ángulo de visión de 178 grados.

La tasa de refresco de 60 Hz es adecuada para los perfiles de uso a los que se dirige este portátil. Haciendo un balance general, y teniendo en cuenta las ventajas de tener dos pantallas y el precio del AceMagic X1, creo que tenemos un valor bien ajustado en la calidad de las mismas, y que no podemos pedirle más por 849 euros.

Resultados de las pruebas de rendimiento

Pasamos ahora a ver cómo se ha comportado el AceMagic X1 en diferentes pruebas de rendimiento. Este equipo monta un Intel Core i7-1255U, un Core Gen 12 que posiciona dentro de lo que fue en su momento gama alta, pero es un procesador de consumo ultrabajo que está limitado por un TDP de 15 vatios, lo que significa que prioriza el consumo y el valor por encima del rendimiento.

Su configuración con dos núcleos P y ocho núcleos E es toda una declaración de intenciones, y desde el principio tenía claro que el rendimiento no iba a ser su punto fuerte. Con todo, es comprensible, porque como he dicho se trata de un chip limitado a 15 vatios. Con esto claro, vamos a ver qué es lo que puede dar de sí este procesador.

CPU-Z

Una prueba sintética sencilla pero útil para medir el rendimiento de un procesador frente a otros modelos. En este caso el Core i7-1255U que monta el AceMagic X1 rinde casi igual que un Ryzen 7 3700X en monohilo, pero rinde bastante menos en multihilo, algo lógico si tenemos en cuenta que solo dispone de dos núcleos P.

3DMark Time Spy

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de un equipo de cara a mover juegos. El AceMagic X1 no es un portátil para juegos, así que no debe sorprendernos que no consiga un buen resultado en esta prueba. No obstante, con él podremos jugar a títulos de hace un par de generaciones sin problema, y también a juegos no muy exigentes, como Streets of Rage 4 y League of Legends, por ejemplo.

3DMark CPU

Con esta prueba podemos no solo medir el rendimiento de un procesador, sino que también tenemos la posibilidad de ver cómo se comporta este con diferentes cargas de trabajo, ajustadas diferentes niveles de paralelizado en función de los núcleos e hilos del procesador.

En las mediciones tenemos valores de rendimiento en bruto, y también registros con las frecuencias de trabajo y la temperatura del procesador en cada una de las subpruebas que realiza este benchmark.

Las puntuaciones nos cuentan una historia muy clara. Con un hilo activo tenemos funcionando un núcleo P, pero este no termina de escalar muy alto con el modo turbo, ya que no alcanza los 700 puntos. Con dos hilos activos entra en juego el segundo núcleo P, pero el escalado de rendimiento no es todo lo grande que debería. Esto se debe a que se produce una bajada de las frecuencias de trabajo por el aumento de núcleos activos.

A partir de ahí cada nuevo aumento del número de núcleos se produce por la entrada en funcionamiento de los núcleos E, y también del HyperThreading, aunque este está limitado a los núcleos P. La subprueba con más de 16 hilos arroja una puntuación recesiva porque el Intel Core i7-1255U solo puede trabajar con 12 hilos.

Con un hilo activo la velocidad de trabajo de la CPU fluctúa bastante, pero se mantiene relativamente estable en la franja de los 3 GHz. La temperatura también varía, y alcanza picos de 69,96 grados C.

la velocidad de trabajo de la CPU fluctúa bastante, pero se mantiene relativamente estable en la franja de los 3 GHz. La temperatura también varía, y alcanza picos de 69,96 grados C. Con dos hilos activos se produce una caída de la velocidad de trabajo muy marcada, que explica el pobre escalado al pasar de uno a dos núcleos. La velocidad ronda los 2,6 GHz con fluctuaciones notables, y la temperatura se sitúa en los 63,98 grados C.

se produce una caída de la velocidad de trabajo muy marcada, que explica el pobre escalado al pasar de uno a dos núcleos. La velocidad ronda los 2,6 GHz con fluctuaciones notables, y la temperatura se sitúa en los 63,98 grados C. Con cuatro hilos activos nos encontramos con otra caída importante de la velocidad de trabajo, que se mantiene en torno a los 2,19 GHz, aunque con algunas fluctuaciones marcadas. La temperatura media es de poco más de 60 grados C.

nos encontramos con otra caída importante de la velocidad de trabajo, que se mantiene en torno a los 2,19 GHz, aunque con algunas fluctuaciones marcadas. La temperatura media es de poco más de 60 grados C. Con ocho hilos activos hay otra gran caída de la velocidad de trabajo de la CPU, que se hunde hasta los 1,49 GHz. La temperatura se mantiene en 59 grados C bastante estables.

hay otra gran caída de la velocidad de trabajo de la CPU, que se hunde hasta los 1,49 GHz. La temperatura se mantiene en 59 grados C bastante estables. Con 16 hilos activos hay otra caída de frecuencias, y la media pasa a estar en los 1,38 GHz. La temperatura se mantiene por debajo de los 60 grados C casi siempre.

hay otra caída de frecuencias, y la media pasa a estar en los 1,38 GHz. La temperatura se mantiene por debajo de los 60 grados C casi siempre. Con el máximo número de hilos activos la velocidad media cae de nuevo a los 1,29 GHz, y la temperatura se sitúa entre los 61 y los 59 grados C.

Queda claro que el Intel Core i7-1255U que monta el AceMagic X1 funciona a unas frecuencias muy bajas, y que estas se reducen aún más conforme entran en funcionamiento una mayor cantidad de núcleos e hilos. A pesar de todo, gracias al buen IPC de los núcleos P es capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento en los escenarios de uso a los que se dirige.

Passmark

Esta prueba es muy útil para descubrir el rendimiento general de un PC. El AceMagic X1 tiene una unidad SSD bastante rápida, tanto que es el componente que mejor resultado obtiene en esta prueba. El resto de resultados quedan por debajo de la media de otros equipos, pero de nuevo hay que tener claro que esto es lógico, porque el Core i7-1255U es un procesador de consumo ultrabajo, como hemos visto.

Geekbench 6

Los resultados obtenidos en Geekbench 6 entran dentro de lo esperado. Para daros un poco de contexto, el Ryzen 7 7730U, que es un procesador también de consumo ultrabajo con 8 núcleos y 16 hilos, consigue 1.647 puntos en monohilo y 6.412 puntos en multihilo. El Intel Core i7-1255U gana en monohilo, y pierde por poco en multihilo porque está limitado a 10 núcleos y 12 hilos.

Cinebench R23

Una prueba de renderizado muy exigente que es capaz de aprovechar al máximo el número de núcleos e hilos de un procesador. El Intel Core i7-1255U que monta el AceMagic X1 no lo hace nada mal en monohilo, ya que queda en tercera posición, pero el resultado en monohilo es bastante flojo debido a las limitaciones que impone su TDP de 15 vatios.

Blender

He introducido esta prueba como curiosidad para ver qué es capaz de hacer el Intel Core i7-1255U, y los resultados entran dentro de lo esperado, es un procesador muy limitado para tareas de renderizado, cosa totalmente lógica porque estamos ante un procesador de consumo ultrabajo, y obviamente este no es su objetivo.

Cinebench 24

Esta es la última versión de la conocida prueba de rendimiento de Maxon. En monohilo el Intel Core i7-1255U logra 78 puntos, y supera al Intel Core i7-1280P, que tiene 14 núcleos y 20 hilos. Esto es posible porque su pico de frecuencia con un núcleo activo es mayor.

En multihilo queda por debajo del Intel Core i7-1280P, cosa lógica porque tiene menos núcleos e hilos que aquel. El resultado sigue la línea de lo que hemos venido viendo en el resto de pruebas, así que no hay ninguna sorpresa.

3DMark Nomad Light

Una prueba de rendimiento gráfico ligera para ver el potencial en gaming de equipos modestos. Esta prueba confirma que el AceMagic X1 no es un equipo para jugar, aunque como os dije anteriormente podréis disfrutar de una buena experiencia en títulos poco exigentes, y también en juegos de hace varias generaciones.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba podemos ver el rendimiento de una unidad de almacenamiento. El AceMagic X1 viene con un SSD bastante capaz, ya que supera los 3,7 GB/s en lectura secuencial y logra 2,69 GB/s de velocidad en escritura secuencial. Son valores que superan el mínimo recomendable, y tenemos una capacidad de 1 TB, así que el espacio de almacenamiento no será un problema ni a corto ni a medio plazo.

Haciendo un balance general, los resultados de rendimiento entran dentro de lo esperado. Os he insistido mucho en que el Intel Core i71255U es un procesador de consumo ultrabajo porque esto es necesario para entender esos resultados.

Con un TDP de 15 vatios para CPU y GPU integrada el rendimiento se ve fuertemente limitado, y las frecuencias de trabajo caen incluso por debajo de los 2 GHz en escenarios donde todos sus núcleos están activos.

A pesar de esta importante limitación, el AceMagic X1 es capaz de mover Windows 11 con una fluidez y una soltura excelentes, y ofrece una experiencia de uso muy buena en multitarea, y también con numerosas aplicaciones y herramientas de ofimática, edición y productividad.

Temperatura, ruido y autonomía

El bajo TDP del Intel Core i7-1255U que monta el AceMagic X1 tiene dos importantes ventajas. La primera es que genera muy poco calor, y esto hace que el sistema de refrigeración del equipo pueda mantenerlo por debajo de los 70 grados de media en cualquier situación, aunque puede alcanzar picos temporales de más de 80 grados.

La segunda ventaja es que al generar muy poco calor no es necesario que el sistema de refrigeración trabaje a altas revoluciones. En todas las pruebas que realicé los dos ventiladores que monta el AceMagic X1 fueron extremadamente silenciosos, y esto lo convierte en un equipo muy interesante para espacios donde el ruido no sea una opción.

En cuanto a la autonomía, esta depende de lo que hagamos con el equipo. Con un uso muy básico y reduciendo el brillo de la pantalla al mínimo, podemos conseguir entre 6 y 8 horas. Reproduciendo en bucle un vídeo de alta calidad en YouTube la autonomía baja de las 6 horas, y con las dos pantallas activas la duración de la batería baja de las 4 horas.

Notas finales

El AceMagic X1 es un portátil lleno de buenas intenciones que se trae los sacrificios lógicos de intentar dar forma a un equipo con doble pantalla y CPU Intel Core i7-1255U asequible. Para bajar el precio a 849 euros (con el cupón de descuento ACEX1BS50) ha sido necesario hacer recortes en algunos aspectos, pero al final ha quedado un equipo bastante competente.

La calidad de construcción en general del AceMagic X1 es buena, con la única excepción de las bisagras que unen la pantalla secundaria, ya que como os he dicho a lo largo del análisis estas deberían aportar mayor sujeción y estabilidad. La combinación de metal y plástico es todo un acierto, y tanto el teclado como la almohadilla táctil ofrecen una experiencia de uso fantástica.

El rendimiento está a la altura de lo que podríamos esperar de un procesador Intel Core i7-1255U limitado a 15 vatios, es más que suficiente para el perfil de usuario al que se dirige, y Windows 11 y sus principales aplicaciones funcionan de maravilla en el AceMagic X1, un equipo que además destaca por ser muy fresco y extremadamente silencioso.

La configuración con doble pantalla aporta un valor real, y puede ayudarnos a mejorar nuestra productividad y a crear nuevos espacios de trabajo. En relación precio-prestaciones el AceMagic X1 es un equipo muy competitivo, y ese es precisamente su mayor valor. Si buscas un portátil con doble pantalla versátil, económico y muy silencioso es una opción que deberías tener en cuenta.