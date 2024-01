ASUS Zenbook 14 OLED con Intel Meteor Lake, análisis: ultraligero inteligente

El ASUS Zenbook 14 OLED es uno de los primeros portátiles equipados con los procesadores Intel Meteor Lake que ha llegado a España, y también es uno de los más interesantes si lo que buscas es un ultraligero con un acabado premium y un buen nivel de rendimiento, ya que adopta una configuración bastante equilibrada.

Por lo que respecta al diseño, este equipo mantiene las líneas y el enfoque que vimos en el ASUS Zenbook 14X OLED, aunque da prioridad a la movilidad sobre la potencia bruta. Esto quiere decir que repite ese diseño anguloso y atemporal que se ha convertido en un clásico de la línea Zenbook y que, francamente, es uno de mis favoritos dentro de esta categoría.

Tenía muchas ganas de poder probar un portátil con los nuevos procesadores de Intel, y gracias a ASUS España he podido hacerlo. Este análisis iba a estar publicado mucho antes, pero ASUS publicó una nueva BIOS que afectaba directamente al rendimiento del chip que integra este portátil, un Intel Core Ultra 7-155H.

Tras instalar esa actualización pude comprobar que la diferencia de rendimiento era de hasta un 35% en algunos casos, así que preferí retrasar la publicación del análisis y repetir todas las pruebas de rendimiento que ya había realizado. Sí, era hacer el mismo trabajo dos veces, pero esto me permite ofreceros una visión más realista de lo que es capaz de ofrecer el ASUS Zenbook 14 OLED, y también aproveché el tiempo para realizar otras pruebas que solo encontraréis en MC.

ASUS Zenbook 14 OLED: análisis externo y primer contacto

Como os he dicho al principio de este análisis, el ASUS Zenbook 14 OLED es un portátil ultraligero, y como tal da prioridad a la movilidad y a la autonomía. Esto es algo que notamos nada más sacarlo de la caja, ya que tiene una terminación extremadamente delgada, un perfil plano y un peso de solo 1,28 kilogramos.

Podemos moverlo cómodamente incluso una sola mano, y la solidez estructural que transmite es sobresaliente sin importar los movimientos que hagamos ni de dónde lo cojamos. Esto es posible gracias a su chasis fabricado en aluminio, un material premium que le confiere también un tacto único, y que marca una diferencia importante.

La guinda al pastel la pone la certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar, que significa que estamos ante un portátil capaz de hacer frente a cualquier situación, y a cualquier desafío. Dado que es un equipo hecho para profesionales que necesitan moverse con frecuencia, dicha certificación representa un valor importante.

En lo que respecta al diseño nada nuevo bajo el sol, y esto es bueno. El ASUS Zenbook 14 OLED mantiene un diseño anguloso con un enfoque clásico y minimalista que le da un aspecto elegante y atemporal. Personalmente creo que es uno de los ultraportátiles más bonitos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

Cuando abrimos el ASUS Zenbook 14 OLED nos encontramos con una pantalla de 14 pulgadas y unos bordes muy contenidos. La relación pantalla-cuerpo es del 87%, y tenemos un formato 16:10 que nos garantiza un mayor espacio de trabajo en el escritorio. La diagonal del equipo es de 35,56 cm, y su panel OLED alcanza una resolución máxima de 2.880 x 1.800 píxeles, lo que significa que podremos trabajar cómodamente con dos ventajas en paralelo.

En la parte superior de la pantalla tenemos una cámara con resolución HD e infrarrojos que es compatible con Windows Hello. El obturador de privacidad integrado es toda una garantía en términos de seguridad, y gracias a la matriz de micrófonos incorporada tenemos todo lo necesario para realizar videollamadas sin tener que añadir ningún periférico.

ASUS también ha cuidado la calidad de sonido en el Zenbook 14 OLED 2024. Tenemos dos altavoces súperlineales Harman Kardon situados en la parte inferior del equipo, que son compatibles con Dolby Atmos y están respaldados por las tecnologías ASUS Smart Amp y Audio Booster, que mejoran notablemente la experiencia de uso.

El teclado del ASUS Zenbook 14 OLED es de tipo chiclet, tiene un recorrido por tecla de 1,4 mm, cuenta con retroiluminación integrada ajustable en brillo y está integrado a la perfección para conseguir un frontal limpio, lo que hace que tengamos la sensación de que el mismo está flotando sobre el chasis. En la parte inferior se encuentra la almohadilla táctil, que incorpora la función NumerPad 2.0, que podemos activar para convertirla en un pad numérico virtual.

Echando un vistazo a la conectividad vemos un ecosistema bastante completo, sobre todo si tenemos en cuenta las medidas del equipo. El ASUS Zenbook 14 OLED dispone de un conector USB 3.2 Gen 1 Type-A, dos conectores Thunderbolt 4, jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y una salida HDMI 2.1 que facilita la conexión del equipo a pantallas externas.

Especificaciones del ASUS Zenbook 14 OLED

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio y certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, formato 16:10 y relación pantalla-cuerpo del 87%. Pantalla táctil opcional.

Tasa de refresco de 120 Hz, tiempo de respuesta de 0,2 ms, brillo máximo de 600 nits, tecnología Adaptive Sync que elimina los problemas de stuttering (tartamudeo de la imagen) y tearing (ruptura de la imagen).

Contraste 1.000.000:1, certificación TUV Rheinland del cuidado de la vista (baja emisión de luz azul), validación PANTONE, certificación VESA HDR True Black y cristal Gorilla Glass.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y ofrece una profundidad de 1.070 millones de colores.

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 7-155H con 16 núcleos y 22 hilos y 24 MB de caché de tercer nivel configurada con un TDP máximo de 28 vatios.

La CPU se divide en seis núcleos de alto rendimiento, ocho núcleos de alta eficiencia y dos núcleos de bajo consumo. Su velocidad base es de 1,4 GHz en los núcleos de alto rendimiento, 900 MHz en los núcleos de alta eficiencia y 700 MHz en los núcleos de bajo consumo. Estos pueden alcanzar velocidades máximas de 4,48 GHz, 3,8 GHz y 2,5 GHz, respectivamente.

GPU integrada Intel Arc Graphics Xe LPG con 8 bloques Xe (128 motores vectoriales Xe) y 8 unidades de aceleración de trazado de rayos. Funciona a un máximo de 2,25 GHz y es compatible con Intel XeSS.

NPU integrada Intel AI Boost con una velocidad máxima de 1,4 GHz compatible con OpenVINO, WindowsML, DirectML y ONNX RT. Puede trabajar sin problema con operaciones de cálculo INT8, FP16 (media precisión) y FP32 (precisión simple).

16 GB de memoria LPDDR5X en doble canal a 7.500 MHz.

SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB capaz de alcanzar casi los 5 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: un conector USB 3.2 Gen 1 Type-A, dos conectores Thunderbolt 4 , jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y una salida HDMI 2.1 que facilita la conexión del equipo a pantallas externas.

jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y una salida HDMI 2.1 que facilita la conexión del equipo a pantallas externas. Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Batería de 75 Wh, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 15 horas por carga. Compatible con carga rápida, capaz de conseguir un 60% de batería con solo 49 minutos de recarga.

Sistema de refrigeración con un ventilador de tipo turbina y tuberías de cobre que consiguen una disipación eficiente y silenciosa, incluso a plena carga.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Webcam con resolución HD (720p) con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED y un recorrido de 1,4 mm por pulsación.

Almohadilla táctil con tecnología NumberPad 2.0, que permite activar un teclado numérico táctil con el que podemos interactuar de forma directa.

Altavoces estéreo súperlineales Harman Kardon con tecnología Smart Amp (amplificación inteligente) y soporte de Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos integrada con cancelación de ruido inteligente.

Tecnología ASUS AiSense para mejorar la experiencia en videollamadas utilizando efectos de desenfoque de fondo, corrección del contacto visual, encuadre automático y reducción de ruido en la imagen.

Software integrado MyASUS, que permite un control directo y fácil de numerosos ajustes importantes, como los perfiles de rendimiento, entre otros.

Software ScreenXpert, que facilita la gestión de aplicaciones y ventanas en diferentes pantallas.

Software GlideX, que simplifica la utilización de dispositivos para compartir o extender la pantalla.

Certificaciones REACH, ENERGY STAR 8.0 y RoHS.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Medidas y peso: 31,24 x 22,01 x 1,49 cm, peso de 1,28 kilogramos.

Precio: desde 1.449 euros.

ASUS Zenbook 14 OLED: experiencia de uso

Como siempre empiezo este apartado contándoos mi primer contacto con el equipo. No es la primera vez que utilizo un Zenbook, pero nunca deja de sorprenderme lo ligeros y delgados que son, y las buenas sensaciones que transmiten al tacto gracias a su cuidada calidad de construcción y al uso de materiales premium. En este caso, el ASUS Zenbook 14 OLED viene terminado en aluminio, y su solidez estructural es total incluso en los puntos más complicados, como las bisagras y la zona baja del teclado.

Tanto por tamaño como por peso el ASUS Zenbook 14 OLED se encuadra directamente en la categoría de equipos ultraligeros, ya que estamos ante un portátil que pesa solo 1,28 kilogramos, y tiene un grosor de apenas 1,49 cm. Os he explicado esto de forma visual con la imagen comparativa con mi dedo pulgar, en la que podéis ver que este portátil no es más grueso que dicho dedo. Esto quiere decir que estamos ante un portátil centrado en la movilidad, aunque ASUS no ha hecho grandes sacrificios a nivel de rendimiento, como veremos más adelante.

La pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles que monta el ASUS Zenbook 14 OLED ofrece una nitidez sobresaliente, gracias a su alta densidad de píxeles por pulgada, y raya a un nivel fantástico tanto en brillo como en la reproducción del espacio de colores. La precisión que alcanza en la reproducción del color también es soberbia, algo que ya esperábamos al ver que tiene certificación PANTONE y que alcanza un valor Delta E < 1.

En la galería que encontraréis justo debajo de estas líneas podéis ver que el ASUS Zenbook 14 OLED ofrece unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, y la ajustada relación pantalla-cuerpo de este equipo mejora la inmersión y facilita la concentración. También se agradece el formato 16:10, que unido a la alta resolución de pantalla se traduce en un mayor espacio de trabajo. He podido trabajar con total comodidad utilizando dos aplicaciones o dos navegadores abiertos en paralelo (colocados a pantalla partida, izquierda y derecha).

El teclado es una parte muy importante de cualquier portátil ultraligero, y ASUS ha hecho un buen trabajo con el Zenbook 14 OLED. La distribución y separación de las teclas es óptima, y el recorrido de 1,4 mm por pulsación facilita una escritura rápida, minimiza los errores y elimina la necesidad de superar un periodo mínimo de adaptación para poder trabajar a un ritmo aceptable. La iluminación LED supone un valor añadido.

La almohadilla táctil tiene un tacto suave, ofrece un buen grado de respuesta y una precisión elevada. Cuenta con la tecnología NumberPad 2.0, algo que sin duda se agradece, ya que nos permite disfrutar de las ventajas que tendríamos con un teclado numérico integrado. La respuesta de este pad numérico virtual es muy buena, y realmente puede ayudarnos a ser más productivos.

A nivel de sonido el ASUS Zenbook 14 OLED no desentona en absoluto. Los altavoces hacen un trabajo muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un ultraligero muy delgado y que cada milímetro de espacio interno cuenta. Lo mismo puedo decir de los micrófonos. Lo único que queda un poco por debajo del conjunto es la cámara frontal, aunque las funciones de IA que integran mejoran el resultado final.

En términos de rendimiento el ASUS Zenbook 14 OLED raya a un gran nivel. Windows 11 vuela, las aplicaciones básicas, los documentos, las imágenes y diferentes tipos de archivo se abren de forma instantánea, y los tiempos de inicio y de apagado son mínimos. La experiencia en este sentido ha sido muy buena, y lo mejor es que el equipo ha mostrado un comportamiento muy silencioso con un uso normal.

Cuando le pedimos potencia el nivel de ruido sube, y las temperaturas también, pero en ningún momento he tenido problemas de estabilidad ni el ruido ha alcanzado niveles molestos. En esos escenarios el ASUS Zenbook 14 OLED se ha comportado tan bien que ha superado mis expectativas, ya que al fin y al cabo estamos ante un equipo que monta una CPU de 28 vatios y que utiliza un GPU integrada, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

He utilizado bastante Microsoft Copilot para probar la experiencia que ofrece el ASUS Zenbook 14 OLED con una solución de IA generativa de fácil acceso, y la experiencia también fue muy positiva, ya que incluso las tareas más pesadas, como la generación de imágenes, se completaban en unos pocos segundos.

La GPU integrada tiene aceleración de trazado de rayos y utiliza la arquitectura más avanzada de Intel hasta el momento, pero no tiene potencia suficiente para mover juegos actuales con dicha tecnología, salvo que recurramos a configuraciones de calidad muy pobres y a resoluciones muy bajas. Con todo, es capaz de ofrecer un rendimiento bastante aceptable en juegos, como veremos más adelante, y soporta Intel XeSS a través de las instrucciones DP4a.

El ASUS Zenbook 14 OLED viene con el software MyASUS preinstalado, una plataforma que resulta muy útil y que realmente supone un valor añadido, ya que este nos permite realizar diferentes ajustes y personalizar la configuración del equipo. Así, por ejemplo, podremos cambiar el perfil de rendimiento con un simple clic, y también activar las mejoras a través de IA y el cuidado del panel OLED.

Termino este apartado con una galería completa que os permitirá repasar de una manera visual y directa las principales funciones y características que ofrece MyASUS. Podéis ampliar las imágenes de la galería haciendo clic en ella.

Rendimiento del ASUS Zenbook 14 OLED en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Mi primer contacto con el ASUS Zenbook 14 OLED fue muy positivo en líneas generales, pero como podéis ver no he entrado en detalles concretos sobre su rendimiento porque este tema lo vamos a tratar en tres apartados diferentes. De esta manera tendremos una visión más amplia y clara de lo que puede ofrecer de verdad este equipo.

El primero está dedicado a las pruebas de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales. Con ellas podemos llevar a ciertos componentes, como la CPU, a un nivel de uso que no sería posible en otras pruebas. Más adelante continuaremos con el rendimiento en juegos y dedicaremos una sección a la NPU, que como os he contado es la unidad de procesamiento neural del Intel Core Ultra 7-155H.

Rendimiento en CPU-Z

Una prueba sencilla pero efectiva para medir el rendimiento de la CPU tanto en monohilo como en multihilo. Los resultados son buenos, ya que estamos hablando de un procesador con un TDP de 28 vatios integrado en un portátil de 1,28 kilogramos. Para dar algo de contexto supera sin problemas al Intel Core i5-13500H.

Rendimiento en Cinebench R23

Con esta prueba de renderizado podemos llevar cualquier CPU a un 100% de uso y medir de forma bastante realista su rendimiento. Antes de instalar la última BIOS lanzada por ASUS el resultado que obtenía en multihilo era de poco más de 10.000 puntos, una cifra muy baja que, como podemos ver, ha mejorado enormemente tras instalar dicha BIOS.

Esos resultados superan sin problema a un Intel Core i5-13500H con un TDP de 45 vatios, así que sí, son positivos y hablan bien del salto que ha conseguido Intel en relación rendimiento por vatio con los Core Ultra.

Rendimiento en Cinebench 2024

Esta prueba representa una importante puesta al día de la anterior, y seguimos utilizándola para ampliar poco a poco nuestra base de datos. El Intel Core Ultra 7-155H logra un buen resultado en monohilo y también en multihilo, ya que con sus 626 puntos queda muy cerca de los 641 puntos que logra un Ryzen 5 5600, un chip de escritorio que tiene un TDP base de 65 vatios.

Rendimiento en Blender

Esta prueba de renderizado mide el rendimiento en muestras por segundo, así que cuanto mayor sea esa cifra mejor será el resultado. Tenemos dos modalidades, una que utiliza la CPU y otra que recurre a la GPU. Encima de estas líneas tenéis los resultados bajo CPU y justo debajo los resultados de la prueba bajo GPU.

No hay duda de que Blender se lleva mejor con la GPU, pero queda claro también que Intel tiene que pulir sus drivers, ya que el resultado en Junkshop con la Intel Arc Graphics Xe LPG fue anormalmente bajo. El Intel Core Ultra 7-155H vuelve a superar al Intel Core i5-13500H de 45 vatios, y la GPU raya a un nivel más que aceptable para tratarse de una integrada.

Rendimiento en V-Ray

Esta es otra prueba de rendimiento que podemos utilizar para medir el rendimiento de una CPU y de una GPU, pero no pude completarla porque me dio errores constantes tanto en la versión 5.2 como en la versión 6.0. Una pena, pero es lo que hay, no logré de ninguna manera que esta prueba se completase, y en ocasiones ni siquiera podía iniciar la aplicación.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo, es decir, utilizando un número de hilos distinto en cada pasada. Cuanto mayor sea el número de hilos más alta será la frecuencia de trabajo del mismo, al menos en un escenario de uso normal.

Nada más terminar la prueba pude confirmar dos cosas. La primera es que el Intel Core Ultra 7-155H consigue un buen resultado en monohilo, pero que en cuanto sube el número de hilos en uso la puntuación cae por debajo de lo que conseguimos con un Intel Core i5-13500H.

Esto tiene una explicación, y es que estamos ante una CPU con menor TDP (28 vatios frente a 45 vatios) que gestiona las frecuencias de trabajo de una manera muy agresiva, como podemos ver en las distintas gráficas que acompaño en este apartado. Tenemos fluctuaciones de frecuencia muy marcadas que ayudan a equilibrar el consumo y las temperaturas de trabajo sin perjudicar mucho al rendimiento, aunque al final el impacto acaba siendo evidente.

Para entenderlo mejor vamos a ver los resultados clave en cada una de las rondas que realiza esta prueba de rendimiento:

Con un hilo activo la velocidad toca techo en los 4,48 GHz, pero como vemos fluctúa muchísimo y tiene mínimos en los que llega a caer a 1,5 GHz. La temperatura alcanza un pico de 104,96 grados C, pero no es lo normal, como se puede ver en la gráfica.

la velocidad toca techo en los 4,48 GHz, pero como vemos fluctúa muchísimo y tiene mínimos en los que llega a caer a 1,5 GHz. La temperatura alcanza un pico de 104,96 grados C, pero no es lo normal, como se puede ver en la gráfica. Con dos hilos activos nos encontramos con la misma situación, unas frecuencias que fluctúan mucho y que pueden rondar los 4 GHz, pero también bajar de los 2 GHz. La temperatura se mantiene en valores más estables que rondan entre los 80 grados C y los 86 grados C.

nos encontramos con la misma situación, unas frecuencias que fluctúan mucho y que pueden rondar los 4 GHz, pero también bajar de los 2 GHz. La temperatura se mantiene en valores más estables que rondan entre los 80 grados C y los 86 grados C. Con cuatro hilos activos la velocidad cae notablemente y el pico máximo pasa a ser de 3,39 GHz, aunque las oscilaciones siguen siendo muy marcadas y tenemos mínimos de menos de 2 GHz. La temperatura máxima alcanza los 88,97 grados C, aunque la media es inferior.

la velocidad cae notablemente y el pico máximo pasa a ser de 3,39 GHz, aunque las oscilaciones siguen siendo muy marcadas y tenemos mínimos de menos de 2 GHz. La temperatura máxima alcanza los 88,97 grados C, aunque la media es inferior. Con ocho hilos activos la velocidad máxima vuelve a caer y queda en 2,98 GHz, aunque la estabilidad de las frecuencias es mucho mayor en esta fase y la temperatura se mantiene en 78,86 grados C.

la velocidad máxima vuelve a caer y queda en 2,98 GHz, aunque la estabilidad de las frecuencias es mucho mayor en esta fase y la temperatura se mantiene en 78,86 grados C. Con 16 hilos activos la prueba finaliza bastante rápido, así que no da tiempo a que la temperatura se dispare. La frecuencia cae rápidamente de los 3 GHz a los 2,39 GHz, y la temperatura media ronda los 77 grados C en esta prueba.

la prueba finaliza bastante rápido, así que no da tiempo a que la temperatura se dispare. La frecuencia cae rápidamente de los 3 GHz a los 2,39 GHz, y la temperatura media ronda los 77 grados C en esta prueba. Con el máximo número de hilos activos la prueba termina también muy rápido, así que aplica lo que he dicho anteriormente. La frecuencia sigue por debajo de los 2,4 GHz y la temperatura media es de 76 grados C.

Los bajos valores de frecuencia máxima que alcanza el Intel Core Ultra 7-155H cuando trabaja con ocho hilos activos o más y esa agresiva gestión de las frecuencias de trabajo son, como hemos visto en este análisis, los responsables de que la puntuación en esta prueba sea un poco más baja de lo que me esperaba. En cualquier caso los números no están mal para un procesador con un TDP de 28 vatios refrigerado por un único ventilador y montado en un PC de 1,28 kilogramos.

Rendimiento en 3D Mark XeSS

Otra prueba que tampoco pude completar, ya que se negaba a finalizar y siempre me acababa mostrando el mismo mensaje de error que os muestro en la imagen adjunta.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

Todo un clásico para medir el rendimiento de la unidad SSD de una manera rápida y sencilla. Los resultados que ha logrado la unidad del ASUS Zenbook 14 OLED son muy buenos, ya que supera los 5 GB/s en lectura secuencial. Tenemos, además, 1 TB en la unidad que hemos probado, lo que se traduce en una capacidad más que suficiente para el perfil de usuario al que se dirige. El SSD es de WD, una marca de total confianza.

Rendimiento en Corona

Esta es una prueba de renderizado muy exigente con la que podremos llevar al límite a cualquier procesador actual. El Intel Core Ultra 7-155H que monta el ASUS Zenbook 14 OLED se acerca a los 3 millones de rayos por segundo, una cifra interesante teniendo en cuenta que estamos ante un chip que tiene un TDP de 28 vatios. A efectos comparativos un Intel Core i9-13980HX supera los 9 millones de rayos por segundo, pero tiene más núcleos e hilos y su TDP alcanza los 110 vatios.

Rendimiento en Time Spy

Esta es otra prueba donde pude confirmar una mejora de rendimiento notable en la CPU tras instalar la última BIOS de ASUS, ya que la puntuación CPU pasó de 4.882 a 5.102. El resultado que he obtenido en esta prueba es positivo en líneas generales, tanto a nivel de CPU como de GPU, aunque esta última destaca especialmente, ya que se trata de una integrada y ha conseguido una puntuación superior a algunas gráficas dedicadas de gama baja.

Rendimiento en PassMark

Una prueba de rendimiento sintético que mide la potencia de todos los componentes clave de un PC de una manera sencilla y fácil de interpretar. En este caso el ASUS Zenbook 14 OLED logra una puntuación media buena. Si miramos de forma individualizada destacan especialmente los resultados que ha obtenido en la prueba de almacenamiento y en la de memoria. En la prueba CPU queda ligeramente por debajo del Intel Core i5-13500H de 45 vatios.

Rendimiento en Geekbench 6

La prueba de Geekbench 6 se divide en cuatro categorías, una centrada en el rendimiento CPU en monohilo y multihilo, otras dos que utilizan GPU y CPU para IA y una cuarta que mide el rendimiento de la GPU en OpenCL. Los resultados que ha obtenido el ASUS Zenbook 14 OLED entran dentro de lo que podíamos esperar.

Rendimiento del ASUS Zenbook 14 OLED en juegos

Saltamos ahora a ver cómo se comporta el ASUS Zenbook 14 OLED en juegos. Ya os he dicho que este equipo es un ultraligero y que por tanto no está pensado para jugar, pero a pesar de todo es capaz de ofrecer un rendimiento más que aceptable siempre que nos movamos en resoluciones 1200p o 1080p, y siempre que ajustemos el nivel de calidad gráfica a las exigencias de cada juego.

Dying Light 2 es un juego exigente, pero también es bastante escalable. Se deja jugar bastante bien en calidad baja-media con texturas en medio si utilizamos el reescalado Intel XeSS en modo calidad. La media con esos ajustes, y resolución 1200p, es de 42 FPS, y la experiencia al jugarlo es buena gracias a la tecnología Adaptive Sync.

Cyberpunk 2077 es otro de los títulos más exigentes del momento, y también podemos jugarlo de forma aceptable en calidad media si activamos el Intel XeSS en modo rendimiento, ya que conseguimos una media de 32 FPS en 1200p. No obstante, yo os recomendaría reducir la calidad gráfica a bajo en algunos ajustes, como los reflejos, y no bajar el Intel XeSS del modo equilibrado.

Con Death Stranding tenemos 44 FPS en 1080p (no soporta resolución 1200p) con calidad media, y 32 FPS también con calidad media en 1440p. He utilizado la versión estándar del juego y no la Director´s Cut, así que no he podido activar el Intel XeSS. Se deja jugar bien sin necesidad de reescalado.

Terminamos las pruebas centradas en juegos con Red Dead Redemption 2, un título que funciona muy bien con calidad equilibrada, ya que podemos conseguir 34 FPS de media en 1200p sin tirar de reescalado. Con esa configuración la calidad gráfica sigue siendo excelente, y viendo lo mal que escala el FSR creo que es mejor moverlo directamente en nativo.

Me ha sorprendido lo bien que rinde la GPU integrada del Intel Core Ultra 7-155H, y es que como hemos podido ver esa Intel Arc Graphics Xe-LPG puede con juegos actuales en 1200p con calidades medias, o medias-bajas, manteniendo medias podemos considerar como jugables en la mayoría de los casos. En aquellos en los que no llegamos a superar los 30 FPS podemos recurrir al reescalado y/o reducir la calidad gráfica.

Rendimiento de la NPU del Intel Core Ultra 7-155H

La NPU es, sin duda, una de las grandes novedades que incluyen los nuevos procesadores Intel Core Ultra, y como no podía ser de otra forma he querido ponerla a prueba para descubrir si realmente supone una mejora tan grande como dice Intel, o si por el contrario es un componente poco relevante.

Para medir el rendimiento de la NPU del Intel Core Ultra 7-155H he utilizado un benchmark especializado en IA que puede trabajar en tres modos, FP32 (precisión simple), FP16 (precisión media) e INT8 (enteros). En FP32 obtuvo una puntuación de 241, como podéis ver en las imágenes adjuntas (se pueden ampliar haciendo clic en ellas), y el grado de ocupación de CPU y GPU fue mínimo.

Al utilizar FP16 la puntuación subió a 249, y de nuevo el grado de ocupación de CPU y GPU fue muy pequeño, lo que significa que realmente es la NPU la que está haciendo el trabajo pesado. Como en el caso anterior, podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

Por último tenemos la prueba bajo INT8, en la que la puntuación fue de 455. Podéis ampliar también la galería adjunta haciendo clic en ella.

¿Y son buenos esos resultados? Para descubrirlo nada mejor que ver qué es capaz de ofrecer la CPU del Intel Core Ultra 7-155H en esas mismas pruebas, y creo que las puntuaciones hablan por sí solas. En FP32 logra 68 puntos, en FP16 sube a 73 puntos y en INT8 apenas llega a 170 puntos. Esto significa que la NPU es hasta tres veces más rápida en estas pruebas.

Para que tengáis los resultados más claros y mejor representados os dejo una gráfica comparativa justo debajo de estas líneas.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El Intel Core Ultra 7-155H es un chip que está diseñado para trabajar con un TDP máximo de 28 vatios, aunque en mis pruebas he podido confirmar que durante periodos muy breves registra picos de más de 64 vatios de consumo, lo que hace que los valores máximos de temperatura se disparen temporalmente.

Esto explica esos picos máximos de 106 y 107 grados en Cinebench R23. No os preocupéis, son valores que solo se registran durante un breve periodo de tiempo, y la media real en la que se mueve este procesador es mucho más baja, como podéis ver en la captura de HWiNFO, realizada mientras pasaba en tiempo real una prueba de estrés de Cinebench R23 en multihilo. No he tenido problemas de estabilidad en ningún momento.

Por lo que respecta a las frecuencias de trabajo, también pude confirmar que el Intel Core Ultra 7-155H fluctúa mucho en escenarios reales, juegos incluidos. El ajuste de frecuencias que se realiza en tiempo real es tan grande que podemos ver valores que van desde poco más de 2 GHz hasta más de 4 GHz. Con todo, el rendimiento es constante y no he apreciado ningún tipo de problema, ni siquiera en juegos, que suelen ser los más sensibles a ese tipo de oscilaciones.

El nivel de ruido en todo momento es bueno, incluso cuando el equipo trabaja a plena carga, y la autonomía es excelente, tanto que puedo decir con total seguridad que es uno de los puntos fuertes del equipo. En mis pruebas he sido capaz de superar las 15 horas de uso continuado con el brillo de la pantalla en el segundo nivel más bajo, ya que el primero es excesivamente bajo, el modo ahorro de energía y la iluminación del teclado desactivada.

Notas finales

El ASUS Zenbook 14 OLED 2024 es un ultraportátil de primer nivel tanto por calidad de construcción como por diseño que mantiene la esencia, y los valores, de la familia Zenbook. Ofrece una experiencia totalmente premium desde el momento en el que lo sacamos de la caja, y el salto a Intel Meteor Lake le ha sentado realmente bien.

Su procesador Intel Core Ultra 7-155H arroja un rendimiento muy bueno a nivel de CPU, y la nueva GPU integrada Intel Arc Graphics Xe-LPG representa un salto grande frente a generaciones anteriores, tanto que nos permitirá jugar incluso a títulos actuales exigentes en unas condiciones aceptables, algo sorprendente, ya que como he dicho el TDP de este chip se limita a 28 vatios.

La NPU también supone un importante valor añadido. Esto ha quedado claro en la prueba de rendimiento, donde fue capaz de superar en más de tres veces el rendimiento de la CPU en IA, y con un consumo mucho más bajo. Contar con este componente nos permitirá aprovechar los avances de la IA aplicada al mercado de consumo general disfrutando de un buen rendimiento, y de una alta eficiencia.

En el plano multimedia el ASUS Zenbook 14 OLED brilla con luz propia gracias a su excelente panel OLED y a la calidad de su sistema de sonido y micrófono, y la autonomía que es capaz de alcanzar lo sitúa como uno de los ultraportátiles más longevos y recomendables que existen ahora mismo en el mercado.