¿Qué es BitTorrent? ¿Cómo funciona, cuáles son los mejores clientes?

BitTorrent es un sistema de intercambio de archivos punto a punto (P2P), uno de los métodos de distribución de contenido más populares de Internet aunque en los últimos años hayan perdido usuarios a favor de alternativas como el streaming. Aunque también se utiliza en otras aplicaciones como en comunicaciones VoIP la distribución de archivos de gran tamaño es su principal objetivo como alternativa -muy útil- al sistema de distribución basado en servidores.

Torrent es el formato de archivo donde se almacena información del contenido compartido en el protocolo BitTorrent, como decíamos seguramente el más popular hoy entre los disponibles, si bien hay otros como eDonkey o eMule. Desde pioneros como Napster, estos métodos para compartir contenido han sido criminalizados por la industria y convertidos en sinónimo de piratería, pero hay que insistir en que son tan lícitos como cualquier otro.

Su uso es tan legal como cualquier otra aplicación pero compartir archivos con copyright en sus redes es tan ilegal y está penalizado por las leyes como hacerlo por otros medios. A menudo, algunos proveedores de servicios a Internet han bloqueado y restringido el uso de servicios P2P en sus redes. Una estrategia igual o más de reprochable como compartir archivos pirata. No lo consientas, denuncialo o cambia de proveedor. Algunas organizaciones de derechos de autor conectadas con la industria, han contratado a empresas terceras para difundir material falso, incompleto y hasta malware para interrumpir su funcionamiento. Cuidado.

No hay datos concretos de uso de BitTorrent, pero son decenas de millones de usuarios los que lo usan a diario y muchos más si sumamos todas las redes de pares, si bien, como decíamos, el total ha caído tras el auge de los servicios en streaming. Por si estás interesado en acercarte a este método de distribución de archivos, te proponemos la lectura de esta Guía Torrent, sus fundamentos básicos, terminología y las mejores aplicaciones cliente a utilizar.

¿Qué es un Torrent?

Es un tipo de archivo con extensión .torrent que almacena los datos necesarios para que una aplicación de BitTorrent comparta el contenido. Su tamaño es muy pequeño (entre 10 y 200 KB) porque no incluye el contenido en sí sino información sobre los archivos y carpetas de éste, incluyendo la localización de los diferentes «trozos» del archivo de destino en las que será dividido, primero en piezas y luego en bloques.

Otra información esencial contenida en un archivo torrent son valores hash cifrados que se utilizan para verificar cada trozo del archivo destino. También incluyen las URL de muchos trackers (rastreadores) y otros metadatos adicionales definidos por BitTorrent.

¿Cómo funciona BitTorrent?

A menudo se define la red BitTorrent como un enjambre de abejas porque su funcionamiento es similar. Así, en lugar de descargar un archivo desde un único servidor el protocolo permite unirse a un swarn (enjambre) donde miles de usuarios descargan y suben simultáneamente trozos de un archivo hasta completar su contenido.

A nivel de usuario su funcionamiento es muy simple. Pongamos como ejemplo a un proveedor como Canonical que pretende distribuir por BitTorrent una de sus distribuciones GNU/Linux. La compañía crea un archivo .torrent y lo publicita en su página web, por correo electrónico u otro medio. El usuario descargar el archivo y lo ejecuta en una aplicación BitTorrent que se encargará de su manejo, descarga y compartición entre múltiples usuarios hasta completar en sus equipos la descarga de una imagen .ISO de Ubuntu.

Bajo este sistema, Canonical ahorra una gran cantidad de infraestructura en servidores dedicados para descarga directa evitando colapsos. En muy poco tiempo, la imagen de Ubuntu (recordemos «troceada» en BitTorrent) se habrá extendido lo suficiente entre miles de usuarios y serán ellos los que contribuirán a su distribución al mismo tiempo que la descargan. Si los usuarios son lo suficientemente «honestos» (como luego veremos) la velocidad de descarga de un archivo torrent masivo no envidiará a la obtenida por una descarga directa.

Terminología BitTorrent

Hay varios términos que un usuario que se acerque a este sistema de intercambio de archivos debe conocer. Algunos los hemos referido anteriormente y son:

Swarn. (Enjambre). Incluye todas las estructuras y usuarios de la red, con diseño y funcionamiento similar a un enjambre de abejas y de ahí su denominación.

Tracker. (Rastreador). Servidor especial que identifica el enjambre y ayuda al cliente a compartir las partes de un fichero con otros ordenadores y usuarios.

Peers. (Puntos). Todos los usuarios que están en ese momento conectados a la red.

Seeds o Seeders. (Semillas). Refiere a los usuarios que poseen el archivo completo. Imprescindible para una distribución efectiva.

Leechers. (Sanguijuelas). Son los usuarios que están descargando partes de un archivo y aún no lo tienen completo. También se utiliza para denominar a los «chupones», los que una vez consiguen completar el archivo no siguen compartiéndolo.

Clientes para BitTorrent

Son las aplicaciones que permiten interpretar los datos de los archivos .torrent, conectarlos con los usuarios, gestionar las velocidades de subida y bajada, realizar descargas múltiples y finalmente, comprobar y montar los archivos y carpetas una vez que la descarga de los trozos del mismo se ha completado.

Su funcionamiento básico es similar en todos ellos aunque varían en su interfaz y en algunas opciones adicionales. El mercado presenta una buena oferta para todos los sistemas operativos principales, incluyendo clientes gratuitos y/o de código abierto como:

qBittorrent. Gratuito, sin adware y de código abierto basado en libtorrent, está disponible para Windows, OS X, Linux y otros. Ofrece funciones esenciales como un control remoto basado en la web, priorización de torrents, filtrado de IP, descarga selectiva de archivos e incluso la creación de torrents. Ligero y rápido, para algunos (entre los que me incluyo) es el mejor para Windows.

Deluge. Aplicación de código abierto y multiplataforma que utiliza libtorrent como backend con versiones para Windows, OS X y Linux. Gratis y sin publicidad, está recomendado para todo tipo de usuarios porque bajo una apariencia simple, ofrece funcionas poderosas para usuarios avanzados que quieran experimentar a base de instalación de complementos.

Vuze (antiguo Azureus). Su principal ventaja es su interfaz. A diferencia de otros clientes de BitTorrent que agrupan todas sus configuraciones, la interfaz Vuze es sorprendentemente fácil de entender, incluso el texto en la aplicación parece escrito para principiantes. También incluye una función de búsqueda incorporada y admite numerosos complementos para funcionalidad adicional. Tiene versión gratuita o de pago. La versión gratuita (llamada simplemente Vuze) puede incluir anuncios, pero no son intrusivos.

Transmissión-Qt Win. Para algunos el mejor cliente BitTorrent para OS X y Linux. No cuenta con aplicación nativa para Windows, pero sí existe una aplicación no oficial.

uTorrent. Maravilloso cliente, súper ligero y lleno de características… en el pasado. Lo compró BitTorrent, Inc. y simplemente se acabó la diversión. Lleno de crapware (hasta malware en anuncios) y con graves bugs. Ha ido mejorando en las últimas versiones, pero millones de usuarios que lo usaban lo han descartado.

Hay otros, como BitComet o Tixati, pero los de arriba son los que más nos gustan.

Cómo se usan estos clientes ¡Sé generoso!

Para un usuario solo es cuestión de descargar el cliente e instalarlo en su equipo aunque conviene tener cuidado en la elección porque como hemos advertido algunos incluyen adware. También es obligado realizar un buen repaso a la configuración de la aplicación. Como en toda red de intercambio de archivos P2P, es una obligación moral y práctica ser todo lo «generoso» que nos sea posible en la capacidad de subida que ofrecemos al resto de usuarios.

Lo ideal sería acercarse a una relación 1:1 en cuanto a descarga/subida pero es casi imposible porque la mayoría de usuarios no cuenta con servicios de acceso a Internet simétricos. Como norma general, fija la capacidad de subida en el máximo que permita tu conexión sin penalizar el funcionamiento de tu equipo u otros conectados a la red. Y continúa compartiendo los archivos más solicitados aunque lo hayas descargado para contribuir en su distribución.

Sitios Torrent

Son los sitios web que publicitan los archivos .torrent. Siempre publican enlaces a los mismos pero no su contenido. Pueden incluir (o no) motores de búsqueda para su localización ya que los clientes (aplicaciones) no suelen incluirlo y algunos también funcionan como rastreador (tracker).

Los sitios torrent han sido criminalizados y perseguidos legalmente desde sus inicios acusados de ser la fuente de piratería, con ejemplo en The Pirate Bay y en otros muchos. Ciertamente todos estos sitios ofrecen multitud de archivos pirata pero su «ilegalidad» no está clara al incluir únicamente enlaces, de la misma forma que lo hace Google u otros motores de búsqueda. Además, los torrent originales ni se crean ni se comparten por estos sitios, ni aparecen por primera vez en los mismos porque el contenido ya está ampliamente distribuido en otros canales privados cuando llega a la red BitTorrent.

IPFS, ¿El futuro del P2P?

El protocolo BitTorrent tiene una naturaleza descentralizada, pero el ecosistema que lo rodea tiene algunos puntos débiles. Los sitios de torrentes, por ejemplo, utilizan motores de búsqueda centralizados que son propensos a apagones y bloqueos. Iniciativas como Torrent-Paradise, un índice de archivos .torrent creado sobre una copia de la base de datos de The Pirate Bay, resuelve este problema con IPFS, un indexador de torrents con capacidad de búsqueda que es compartido por los mismo usuarios.

IPFS, abreviatura de InterPlanetary File System, . Existe desde hace algunos años y aunque es desconocido por la mayoría de internautas, tiene una base de uso cada vez mayor, especialmente entre usuarios avanzados. IPFS es una red descentralizada donde los usuarios hacen que los archivos estén disponibles entre sí. Si un sitio web utiliza IPFS, es atendido por un «enjambre» de personas, como lo hacen los usuarios de BitTorrent cuando comparten un archivo.

La ventaja de este sistema es que los sitios web pueden descentralizarse completamente. Si un sitio web u otro recurso está alojado con IPFS, permanece accesible siempre que la computadora de un usuario que lo «fijó» permanezca en línea, permitiendo a archivistas, creadores de contenido, investigadores y muchos otros distribuir grandes volúmenes de datos a través de Internet. Es resistente a la censura y no es vulnerable a los cortes de hosting habituales.

No todo son ventajas. Uno de los principales obstáculos es que IPFS se debe instalar y configurar si desea convertirse en un nodo. Este es un proceso relativamente sencillo, pero el usuario promedio de la web puede no estar familiarizado con el uso de una línea de comandos para configurarlo, lo cual es un requisito.

Sin embargo, también hay puertas de enlace IPFS disponibles. Cloudflare, por ejemplo, introdujo uno recientemente. Esto permite que cualquiera pueda acceder a sitios como Torrent-Paradise a través de una URL personalizada, aunque éstos no ayudan a compartir el sitio. Otro inconveniente es que el índice estático en el que se basa el sitio solo se actualiza una vez al día. Esto no es una restricción técnica, sino más bien práctica. En teoría, podría actualizarse casi en tiempo real.

Torrent-Paradisees de momento un sitio bastante básico, pero el objetivo real es mostrar su uso. «La descentralización de la búsqueda de torrentes es lo próximo», describen de este sitio que pretende ser una muestra de las redes de intercambio de archivos descentralizadas del futuro.