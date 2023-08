Audi Q3, cortejos

Reality came around Gilbert O’Sullivan (Himself, 1971)

Dentro de la gama de modelos de Audi la mecánica híbriuda enchufable tiene un protagonismo indudable y puede ser atractiva para poder aprovechar las ventajas de su (limitada) autonomía en modo eléctrico 100% mientras que gracias a su motor de explosión resulta más sencillo afrontar viajes ya que el repostaje es mucho más cómodo y rápido. En este caso hemos podido probar la versión híbrida enchufable del Q3, el SUV de tamaño medio de la marca alemana que es uno de sus modelos fuertes en el mercado.

Modelo analizado Audi Q3 Motor y acabado Black line edition 45 TFSIe Potencia 245 CV Velocidad máxima 210 Kmh Aceleración o-100 7,3 s Largo/ancho/alto 4485/1849/1625 mm Potencia máxima RPM 245 CV (150 CV Gasolina 116 eléctrico) Par máximo Nm/RPM 330 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.audi.es/ Precio 56.690 euros (antes de ayudas)

El Q3 es un modelo que mide 4,48 metros por lo que se coloca en la parte alta en cuanto a longitud de los SUV de tamaño medio y tiene una versión Sportback que estira un poco más esta medida. Como suele ocurrir con los modelos de Audi el objetivo tanto estético como de ajustes mecánicos es el de ofrecer un coche con una impronta deportiva y esto se nota enseguida en el exterior de este Q3, que por lo demás luce el acabado Black Line edition y un color verde exclusivo «Grün Uni».

Color único

Este color combina a la perfección con los elementos negros de la carrocería para dar un aspecto a este Q3 que ciertamente no pasa desapercibido. El frontal de este Audi Q3 también utiliza una gran parrilla octogonal en color negro en el centro para transitir a las claras su carácter deportivo. Los clásicos aros que representan a la marca se colocan en el centro de la misma y también están pintados en color negro. A los lados los faros con formas geométricas irregulares y más abajo más entradas de aire y un spoiler.

En el lateral de este SUV alemán de tamaño medio podemos apreciar más toques y guiños deportivos como las carcasas de los retrovisores en color negro o las llantas de 20 pulgadas que lucen grandes y dinámicas. En la parte inferior del lateral se ha colocado una moldura de plástico también en color negro que enmarca la silueta con personalidad de este modelo. En la parte superior otras molduras negras en el techo subrayan dicho carácter.

En la parte de atrás los grupos ópticos se quedan separados al abrir el portón y se encuentran debajo de un relieve de la carrocería que los arropa por la parte superior. Por encima la luna trasera se estrecha hasta quedar coronada por un spoiler en el color de la carrocería que da un liguero toque deportivo con dos molduras en color negro que caen por los laterales de forma perpendicular. Un parachoques de buen tamaño y de color verde de la carrocería rematan esta parte trasera.

Más grande

El aumento de tamaño de esta generación de Q3 se nota cuando accedemos al interior, se trata de uno de los SUV medianos con mayor habitabilidad que se ve mejorada con algunos detalles que como veremos han introducido los ingenieros de Audi. En la parte delantera el puesto de conducción es excelente, como suele ser habitual en este fabricante. Unos asientos delanteros con un tacto y acolchado muy buenos y con distintas opciones de configuración además de una buena sujección lateral. La postura es algo más erguida que en un turismo pero igualmente cómoda para el conductor que disfruta así de una mayor visibilidad.

El acceso es cómodo gracias a la altura del coche y al tamaño de las puertas, bueno para las dimensiones de este modelo. Sobre los acabados y materiales se puede decir que es donde más se nota el salto de calidad y de precio con respecto a otros modelos de marcas menos premium. Nos gusta algo menos la elección del material de la franja que se coloca en el centro del salpicadero y engloba los botones a la izquierda del volante y la pantalla de información y entretenimiento en la parte derecha. Tiene un diseño sofisticado pero el plástico reluciende color negro tiene inconvenientes prácticos como el polvo y las manchas.

En cambio un acierto la elección de mandos físicos con botones y ruedas para el control de la climatización y no tener así que acudir a la pantalla táctil. Más abajo se encuentran otros botones para acceder a otra serie de funciones Precisamente la pantalla que mencionamos tiene un tamaño de 10,1 pulgadas, muy buena visibilidad y un sistema de información potente e intuitivo que permite conexión con los sistemas Android Auto y Apple Car Play. La velocidad a la que responde es casi inmediata y la calidad gráfica muy buena.

Excelentes pantallas

Para la instrumentación se opta por una pantalla aún más grande, de 10,25 pulgadas, que también es de una calidad muy alta y excelente visibilidad en cualquier condición de iluminación, incluso cuando incide directamente la luz del sol. Esta pantalla dispone de varias opciones de visualización incluida la denominada «deportiva» o la que muestra la imagen de navegación como en otros modelos del grupo. En los laterales de la pantalla dos indicadores independientes nos mostrarán el estado de la batería y del depósito de combustible.

En la parte posterior encontramos algo que no solemos ver en SUV de este tamaño, una segunda fila de asientos dividida en tres partes que no solamente pueden desplazarse horizontalmente sino que también tienen respaldos que pueden inclinarse de forma independiente. Esto permite configurar cada asiento de forma individual, aunque el espacio en anchura en la plaza central sea algo menor y algoi justo para un adulto. En estas plazas los pasajeros disponen de salidas de ventilación, dos conectores USB y huecos portaobjetos.

En lo que respecta al interior la impresión del Q3 es en general excelente, con detalles de mucha calidad como los reposabrazos en las puertas tapizados de piel Alcántara, el sistema de sonido Sonos (un viejo conocido de los aficionados a la tecnología) y un tacto excelente de botones y superficies. Esto contrasta con algunos detalles como el plástico duro que se ha elegido para la consola central que queda más en evidencia en la parte posterior donde asoman las salidas de ventilación.

Buen maletero

El maletero es otro de los puntos fuertes de este Audi, con una capacidad que alcanza los 380 litros con todas las plazas disponibles y que podemos ampliar desplazando los asientos traseros y extender su capacidad hasta los 1375 litros si los abatimos completamente. Se trata de un maletero espacioso si consideramos que se trata de un modelo en el que la bateria del sistema de propulsión eléctrica ocupa parte del mismo, en los modelos sin esta batería la capacidad alcanza los 530 litros.

Para la parte mecánica este Q3 está configurado con un sistema híbrido enchufable en el que se combinan un motor de explosión de gasolina de cuatro cilindros y 1,4 litros con un rendimiento de 150 caballos de potencia y 250 Nm de par con un motor eléctrico de 116 caballos y 330 Nm de par. La batería tiene una capacidad útil de 10,8 kWh que le permite según la homologación WLTP mover el coche en modo puramente eléctrico durante 58 kilómetros.

Como es habitual el modo eléctrico es el ideal en ciudad y mueve al Q3 de forma silenciosa con potencia suficiente para desplazarse con agilidad y arrancar en los semáforos con solvencia. La autonomía real ronda más bien los 35 kilómetros en un uso normal, aunque se pueden superar los 40 y rozar los 50 si se conduce con suficiente parsimonia. Hay que tener en cuenta que solamente se admite la carga por corriente alterna con una potencia de 3,7 kW.

Híbrido

El modo por defecto es el híbrido, que utiliza los dos motores para lograr el máximo rendimiento, y es sin duda el que usaremos en carretera y en autopista (por la limitación en autonomía y no poder cargar con corriente contínua). Con este modo el Q3 se convierte en un coche con espíritu deportivo, que responde de inmediato a las sugerencias del acelerador y es posible llevar un ritmo de conducción bastante elevado con velocidades medias altas.

El confort de marcha es muy alto tanto en lo que respecta a la insonorización como a las suspensiones, que filtran de forma muy eficaz las irregularidades del asfalto casi en cualquier circunstancia. En recorridos algo más entretenidos y enlazando curvas el Q3 muestra algo sus costuras ya que en los cambios de apoyos de un lado a otro es menos ágil que turismos con más dotes dinámicas, aunque para ser un SUV mantiene el tipo perfectamente y sale de las curvas con una decisión encomiable.

Un detalle que nos ha gustado es que el coche tiene un modo que permite mantener la carga de la batería a un nivel determinado utilizando el motor de explosión para ello (Battery Hold) y otro que mantiene la carga al máximo con el mismo método (Battery Charge). Esto permite que la potencia completa del motor eléctrico esté a disposición en todo momento, a diferencia de otros modelos en los que cuando la batería se vacía ya no tendremos a disposición la potencia completa del coche.

Conclusiones

El Audi Q3 en esta versión híbrida enchufable es un SUV de tamaño mediano que sorprende por su habitabilidad y maletero combinándolo con los buenos acabados y materiales a los que nos tiene acostumbrados la marca. La incorporación de la hibridación enchufable dota al coche de ese añadido de versatilidad que permite combinar el uso de un coche 100% eléctrico en ciudad con el de un coche con una capacidad muy grande para realizar grandes rutas con una pizca de personalidad deportiva.

En esta versión además se han agregado unos toques de personalidad que hacen que sea un modelo que destaca, sobre todo con este color verde exclusivo que aunque puede no ser del gusto de todos es indudable que no deja indiferentes. En definitiva es un coche práctico, con las ventajas de la etiqueta cero que combina como ninguno las dos personalidades que suelen estar presentes en un coche PHEV: eléctrico en ciudad y capaz de realizar largos viajes en carretera.