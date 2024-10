GeForce RTX 5070, posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio

Durante las últimas semanas ha ido apareciendo nuevos rumores y filtraciones sobre la GeForce RTX 5070, una tarjeta gráfica muy esperada porque se convertirá en el modelo de entrada a la gama alta de la nueva generación de NVIDIA, y porque normalmente la serie RTX X070 suele ofrecer un buen valor en relación precio-rendimiento.

Toda esa nueva información no se ha limitado a hablar de las posibles especificaciones de la GeForce RTX 5070, también han tocado temas tan importantes como su posible rendimiento, la configuración de memoria gráfica y el posible precio de esta tarjeta gráfica. Para ofreceros una visión más completa he realizado una recopilación con todo lo que sabemos hasta ahora. Este especial es una actualización del artículo que publiqué el pasado mes de mayo.

Es importante que tengáis en cuenta que todavía no hay nada confirmado, así que todo lo que vamos a ver a continuación podría cambiar. No obstante, es poco probable, porque todo indica que NVIDIA ya tiene terminadas las GeForce RTX 50, y que solo está retrasando un poco su lanzamiento para facilitar la limpieza de stock de las GeForce RTX 40.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5070

Núcleo gráfico GB205 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

50 unidades SM.

6.400 shaders a una velocidad de entre 2,8 GHz y 3,2 GHz.

200 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

50 núcleos RT de cuarta generación.

200 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (672 GB/s de ancho de banda).

40 MB de caché L2.

Las nuevas especificaciones de la GeForce RTX 5070 la colocan solo un poco por encima del conteo de shaders que tiene la GeForce RTX 4070, ya que la primera tendría 6.400 shaders y la segunda tiene 5.888 shaders. Esto reduce las previsiones de potencia bruta que teníamos inicialmente, y significa que su rendimiento en general sería más bajo de lo que esperábamos.

Esta nueva tarjeta gráfica repetirá la configuración con 12 GB de memoria gráfica. Todas las fuentes que he consultado apuntan en esa dirección, y también indican que habrá una renovación intergeneracional que vendrá configurada con una mayor cantidad de memoria gráfica. Dicha renovación podría ser la GeForce RTX 5070 SUPER, y estaría configurada con 16 GB o 18 GB de memoria gráfica.

No habría, por tanto, una mejora en este sentido frente a la GeForce RTX 4070, que también cuenta con 12 GB de memoria gráfica. Una configuración de este tipo es óptima para jugar en resolución 1440p con calidades máximas, aunque también será capaz de mover juegos sin problema en resolución 4K. El TGP de este modelo debería rondar los 200 vatios, el mismo nivel en el que se mueve la GeForce RTX 4070.

Comparada con la GeForce RTX 4070 la GeForce RTX 5070 también ofrecería una mayor cantidad de núcleos RT, núcleos tensor, unidades de texturizado y memoria caché L2. Todo esto, unido al aumento de las frecuencias de trabajo y a las mejoras derivadas de la nueva arquitectura Blackwell, se traducirá en una mejora de rendimiento considerable tanto en rasterización como en trazado de rayos.

La memoria caché L2 sube de 36 MB a 40 MB. Es una mejora interesante, porque esos 4 MB de caché extra aumentarán la tasa de aciertos de la GPU al realizar llamadas a esta caché para buscar datos y cosas que necesite, lo que reducirá la dependencia del subsistema de memoria gráfica. Esos 40 MB son una cantidad óptima para resolución 1440p, pero no para 4K.

El núcleo gráfico GB205 que utilizará la GeForce RTX 5070 estará fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC, una evolución menor frente al nodo de 5 nm también de TSMC que utiliza la GeForce RTX 4070. Este nuevo nodo reducirá el tamaño de los transistores y permitirá mejoras a nivel de eficiencia frente a la generación anterior, es decir, un mayor rendimiento por vatio consumido.

Potencia, resolución óptima y rendimiento comparativo

La GeForce RTX 5070 va a ser una tarjeta gráfica para jugar de forma óptima en 1440p. Ese va a ser el nivel ideal, pero como dije anteriormente esto no quiere decir que no vaya a ser capaz de mover juegos en 4K, nada más lejos de la realidad. Podrá moverse muy bien en esa resolución, pero no será el nivel ideal porque su configuración a nivel de caché L2 y de memoria gráfica está pensada para 1440p.

En términos de potencia bruta, si la GeForce RTX 5070 trabaja a una media estable de 3,2 GHz tendríamos 40,96 TFLOPs en FP32. A efectos comparativos la GeForce RTX 4070 tiene 29,15 TFLOPs, y la GeForce RTX 4070 Ti SUPER tiene 44,10 TFLOPs, así que la GeForce RTX 5070 sería un poco menos potente que esta última en FP32.

Tened en cuenta que la potencia en FP32 no equivale de forma directa al rendimiento en juegos, así que estos datos solo nos sirven como referencia aproximada para posicionar la GeForce RTX 5070 en una franja concreta. Personalmente, creo que si se cumplen estas especificaciones esta tarjeta gráfica será casi igual de potente que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER en juegos con resolución 1440p.

Profundizando un poco más en este tema, que sé que siempre os interesa, lo más cercano en la generación anterior sería una GeForce RTX 3090 Ti, y por el lado de AMD tendríamos a la Radeon RX 7900 XT como equivalente más parecido en términos de potencia bruta.

En trazado de rayos es muy probable que la GeForce RTX 5070 acabe siendo más potente que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, gracias a sus nuevos núcleos RT de cuarta generación y a las mejoras que incorporará NVIDIA como consecuencia del cambio de arquitectura. La diferencia de rendimiento en este caso a favor de la primera debería ser de entre un 10% y un 20%, dependiendo de cada juego en concreto.

La configuración con 12 GB de memoria gráfica no dará ningún problema en 1440p, ni siquiera con trazado de rayos activado, pero podría ser un factor limitante en casos concretos con resolución 4K. Por eso os he dicho que la GeForce RTX 5070 tiene como resolución óptima 1440p, aunque esto podría cambiar si NVIDIA introduce alguna tecnología nueva que permita reducir de alguna manera el consumo de memoria gráfica.

Y hablando de tecnologías nuevas, esta debería ser una de las claves más importantes de la nueva generación gráfica de NVIDIA, aunque todavía no tengo detalles concretos. Puede que la compañía aproveche el lanzamiento de las GeForce RTX 50 para introducir optimizaciones en trazado de rayos, y también para lanzar novedades en su ecosistema NVIDIA DLSS. Toca esperar a ver con qué nos sorprenden.

Procesador y fuente de alimentación ideal para una GeForce RTX 5070

Si se confirma el TGP de 200 vatios necesitaremos una fuente de alimentación de calidad de 500 vatios como mínimo, aunque esto dependerá del resto de componentes de nuestro equipo. Por ejemplo, si tenemos un procesador Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5, un SSD NVMe M.2, una refrigeración líquida AIO de 240 mm y un chasis con 6 ventiladores con la GeForce RTX 5070 tendríamos, de media, un consumo en carga de 372 vatios.

La cosa cambiaría, y mucho, si tenemos otro procesador. Por ejemplo, esa misma configuración con un Intel Core i9-13900K tendría un consumo en carga de 545 vatios, y en este caso necesitaríamos una fuente de alimentación de 600 vatios para dejar algo de margen y no ir demasiado justos. Si contamos con más ventiladores o si tenemos otros componentes que aumenten el consumo deberemos buscar una fuente más potente.

NVIDIA repetirá el conector de alimentación de 16 pines con la GeForce RTX 5070, así que lo ideal sería buscar una fuente de alimentación que cuente con dicho conector para no tener que utilizar adaptadores. Este conector está estandarizado en la mayoría de las fuentes de calidad de marcas como Corsair, MSI, ASUS y GIGABYTE, así que no será complicado encontrar una opción que se ajuste a nuestro presupuesto.

En cuanto al procesador necesario para mover con todas las garantías una GeForce RTX 5070 es una cuestión muy sencilla, porque en esencia necesitaremos el mismo que nos haría falta para mover sin problema una GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ya que ambas ofrecerán un rendimiento muy parecido. Lo ideal sería contar con un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-12600K.

La GeForce RTX 5070 va a ser una tarjeta gráfica dirigida a jugar en 1440p, y en esa resolución el procesador tiene un peso considerable, un detalle importante que debemos tener en cuenta, porque este componente puede actuar como un cuello de botella y limitar el rendimiento de la tarjeta gráfica. Si activamos NVIDIA DLSS Super Resolution la resolución de renderizado se reduce, y la dependencia del procesador aumentará, así que lo más recomendable para sacarle el máximo partido a esta tarjeta gráfica sería no bajar de esa recomendación que os he dado.

Posible fecha de lanzamiento y precio de la GeForce RTX 5070

El lanzamiento de la GeForce RTX 5070 se producirá después de la llegada de las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080. Todavía no hay una fecha concreta, pero lo más probable es que no la veamos hasta el segundo trimestre de 2025, unos meses después de lanzamiento de los otros dos modelos de gama alta de NVIDIA, que llegarán en enero de 2025.

Saltando al precio de venta, NVIDIA tiene dos opciones, puede lanzar la GeForce RTX 5070 al mismo precio que la GeForce RTX 4070 o puede lanzarla con un precio ligeramente superior. Creo que la compañía apostará por colocar esta tarjeta gráfica en la franja de los 600 dólares, y que su precio en España tras convertir impuestos y aplicar divisa será de unos 649 euros.

Tened en cuenta que se sería el precio base recomendado, es decir, el precio mínimo, y que las ensambladoras lanzarán modelos con acabados premium y overclock a precios superiores. La GeForce RTX 5070 tendrá una versión Founders Edition, como ha ocurrido siempre con esta gama, que estará disponible al precio mínimo recomendado.

Imagen de portada generada con IA.