Justo ayer analizamos una GeForce RTX 4070 Ti SUPER de MSI que se ciñe a las especificaciones de referencia de NVIDIA y que, por tanto, tiene el precio base recomendado de 889 euros, y hoy os tenemos preparado un nuevo análisis centrado en la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC, un modelo que es precisamente todo lo contrario, ya que adopta un diseño premium con iluminación LED RGB personalizable y viene, además, con overclock de casa.

El diseño que ha utilizado la conocida ensambladora en la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC es, sin duda, uno de los más bonitos que existen en el mercado, tanto que queda bien en cualquier montaje, y su calidad de construcción no se queda atrás, aunque sobre esto hablaremos más adelante en el apartado correspondiente, y os ofreceré una visión más completa y detallada.

No obstante, os puedo adelantar que todos los valores que diferencian a la serie GAMING OC de GIGABYTE están presentes en esta tarjeta, y entre ellos podemos destacar el diseño Ultra Durable, que indica que estamos ante una tarjeta gráfica de alta calidad hecha para durar, fe de ello dan sus cuatro años de garantía, y cuenta con un sistema de refrigeración de primer nivel que le permite mantener unas temperaturas de trabajo sobresalientes sin que el nivel de ruido se dispare.

Si comparamos la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC con otros modelos que adoptan el precio base recomendado las diferencias son muy claras. Tenemos, como dije al principio del artículo, un diseño y una calidad construcción premium, una estética mejorada gracias a la integración de un sistema de iluminación LED RGB personalizable y también un mayor nivel de rendimiento gracias al overclock que tiene de fábrica, lo que hará que el modo turbo escale a niveles más altos y le permitirá mantener unas frecuencias medias más elevadas.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC: análisis externo

Desde el momento en el que la sacamos de la caja se nota que GIGABYTE ha puesto un gran cuidado en el diseño y la calidad de construcción de esta tarjeta gráfica. Trasmite muy buenas sensaciones al tacto, presenta una solidez estructural de primera, y tiene una estética que parte de una base elegante y sobria con matices angulosos, acompañada de detalles que le dan un marcado espíritu gaming sin caer en estridencias innecesarias.

En la parte frontal tenemos un total de tres ventiladores WINDFORCE de 90 mm que utilizan aspas alargadas con muescas en la parte central. Los ventiladores pueden girar de forma alternativa, lo que reduce las turbulencias y mejora el flujo y la presión del aire, y las muescas en las aspas mejoran el proceso de guiado del flujo del aire. Los motores de los ventiladores están lubricados con nano grafeno, un material que marca una gran diferencia porque puede doblar su vida útil.

Los ventiladores cuentan con un sistema de iluminación LED RGB que se activa cuando entran en funcionamiento, y estos adaptan la velocidad de giro a la temperatura que registra la tarjeta gráfica en cada momento. Cuando los valores son muy bajos se detienen por completo, y se comporta como un sistema de refrigeración pasiva totalmente silencioso. Este modo marca una diferencia importante cuanto estamos haciendo tareas muy básicas, como navegación web y multimedia.

El sistema de refrigeración WINDFORCE se asienta sobre un enorme radiador que se divide en dos partes, una que hace contacto con la GPU y la memoria gráfica a través de una base de cobre, y otra que está interconectada con la primera a través de un total de ocho tuberías de trasferencia de calor, fabricadas también en cobre. El tamaño del sistema de refrigeración es considerable, y esto hace que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC ocupe tres ranuras de expansión.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que actúa como refuerzo estructural al PCB, algo imprescindible teniendo en cuenta el peso y el tamaño de esta tarjeta gráfica. Dicha placa metálica también actúa como apoyo en las tareas de refrigeración, y tiene una apertura en el extremo final mejora el flujo del aire.

Desde la vista lateral podemos apreciar mejor el tamaño de la tarjeta y del sistema de refrigeración. El radiador es muy grande, pero esto es clave para conseguir una buena refrigeración y unas temperaturas de trabajo óptimas sin que el ruido se dispare. Tenemos también el conector de alimentación adicional de 16 pines, que viene con un indicador luminoso que nos avisará si no conectamos bien el cable de alimentación, y justo a su lado está el interruptor de cambio de BIOS, que nos permite alternar entre la versión «OC» y la «Silent». La serigrafía «GIGABYTE» cuenta con iluminación LED RGB.

Si no tienes una fuente de alimentación con conector de alimentación de 16 pines tranquilo, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC viene con un adaptador de casa que utiliza dos conectores de 8 pines. También incluye un sistema de sujeción como refuerzo para evitar que el peso de la tarjeta gráfica pueda afectar a la ranura PCIe, y es muy fácil de montar.

En la cara trasera vemos el sistema de conectividad de pantalla. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC tiene tres salidas DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1. Desde esa perspectiva se puede ver aún más claramente que esta tarjeta gráfica ocupa tres ranuras de expansión. Tiene unas medidas de 300 x 130 x 57,6 mm, lo que quiere decir que necesitaremos bastante espacio en el chasis para montarla sin problemas, aunque curiosamente es un poco más pequeña que otros modelos similares que se ciñen a las especificaciones de referencia.

Como os dije al principio del análisis la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC utiliza el diseño Ultra Durable, lo que quiere decir que apuesta por una alta calidad de construcción gracias al uso de bobinas metálicas de primer nivel, condensadores sólidos de baja resistencia eléctrica, PCB de dos onzas de cobre, MOSFETs con bajo RDS y un sistema de refrigeración de alta capacidad de disipación para maximizar el rendimiento y la vida útil de la tarjeta. GIGABYTE está tan segura del buen trabajo que ha hecho con este modelo que ofrece 4 años de garantía.

Arquitectura: IA y trazado de rayos de última generación acelerados por hardware

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC utiliza la arquitectura Ada Lovelace, y por tanto integra todos los avances y las tecnologías que introdujo NVIDIA con dicha arquitectura. Ya he hablado de ello en muchas ocasiones, así que os voy a compartir un resumen simplificado con sus claves más importantes para que las tengáis todas sintetizadas en este análisis.

Mayor rendimiento gracias a la IA

NVIDIA ha mejorado su ecosistema DLSS con dos nuevas tecnologías, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos. La primera se acelera en el nuevo Optical Flow Accelerator que incluyen las GPUs Ada Lovelace, y es capaz de crear fotogramas adicionales renderizados totalmente en la GPU, mejorando la fluidez sin incurrir en cuellos de botella. La segunda actúa como un reductor de ruido que mejora la calidad gráfica y el rendimiento al trabajar con trazado de rayos completo. Se acelera en los núcleos tensor. Ambas son un complemento perfecto para súper resolución, que aplica un proceso de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen acelerado en los núcleos tensor.

Trazado de rayos a otro nivel

Ada Lovelace introdujo los núcleos RT de tercera generación, que doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo, y cuentan con dos nuevas tecnologías que optimizan y mejoran el rendimiento trabajando con altas cargas de geometría y calculando la opacidad y densidad de los objetos, Displaced Micro-Mesh y Opacity Micro-Maks. Ambas pueden tener un impacto notable en el rendimiento, sobre todo cuando trabajamos con trazado de rayos.

Mejoras a nivel de shaders, caché y eficiencia

NVIDIA ha introducido la tecnología SER, siglas de Shader Execution Reordering, que realiza un proceso de ordenación de hilos a nivel de shaders para mejorar el despacho y la ejecución de diferentes cargas de trabajo. También ha apostado por una nueva estructura a nivel de caché, ampliando enormemente la cantidad de L2 disponible para aumentar la tasa de aciertos de la GPU y reducir la dependencia del ancho de banda del subsistema de memoria. Por último, aunque no por ello menos importante, también tenemos una mejora muy marcada en términos de eficiencia, consecuencia de los cambios a nivel de arquitectura y del salto al nodo de 5 nm.

Soporte del códec AV1 e integración total en NVIDIA Studio

La arquitectura Ada Lovelace ofrece soporte pleno del códec AV1, que mejora la calidad de imagen y la eficiencia al reducir el consumo de ancho de banda hasta en un 40%. También se integra a la perfección en los drivers NVIDIA Studio, que nos permitirán sacar el máximo partido a nuestra tarjeta gráfica en un amplio conjunto de aplicaciones profesionales de renderizado, modelado 3D, animación, diseño y creación de contenidos.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Esta tarjeta gráfica viene con un ligero overclock aplicado a la GPU que sube las frecuencias de trabajo de los 2.610 MHz hasta los 2.655 MHz. A priori la diferencia es pequeña ya que hablamos de 45 MHz más, pero debemos tener en cuenta que esto hará que el modo turbo escale mejor en sus frecuencias máximas, especialmente cuando la tarjeta gráfica se mueva en valores de temperatura que ronden los 60 grados o menos.

GPU AD103 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

45.900 millones de transistores.

Área del encapsulado: 379 mm cuadrados.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 6.

Texture Processing Clusters (TPCs): 33.

8.448 shaders a 2.340 MHz-2.655 MHz, modo normal y turbo.

264 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

264 núcleos tensor de cuarta generación.

66 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 49 MB.

Ancho de banda de 672 GB/s.

Potencia en FP32: 45,02 TFLOPs.

TGP: 285 vatios.

Precio de lanzamiento: 989,99 euros.

Con ese aumento de frecuencias la potencia en FP32 también aumenta ligeramente (casi 1 TFLOP más), y sin cambios en el TGP, que se mantiene en 285 vatios. Para mover esta tarjeta gráfica GIGABYTE recomienda una fuente de alimentación de 750 vatios, pero este requisito dependerá realmente del procesador que utilicemos. Por ejemplo, si tenemos un Ryzen 5 7600, que tiene un consumo muy bajo, podríamos utilizar sin problemas una fuente de alimentación de calidad de 600 vatios.

Equipo de pruebas para el análisis

Para este análisis he utilizado nuestro clásico equipo de pruebas, formado por una configuración de gama alta bien equilibrada. El procesador ofrece un alto nivel de rendimiento, y permitirá que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC pueda desarrollar todo su potencial. Esto es muy importante, sobre todo en resoluciones inferiores a 4K, que es donde la CPU puede convertirse en un cuello de botella.

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Unidad SSD Corsair MP510 de 960 GB con interfaz PCIe Gen3 x4, capaz de alcanzar velocidades de casi 3,5 GB/s y 3 GB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC con 16 GB de memoria gráfica.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Las pruebas se han pasado con los últimos drivers disponibles, proporcionados por NVIDIA, y dejando la configuración que trae por defecto la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC, es decir, con la BIOS OC activada. Los resultados que vais a ver reflejan, por tanto, la experiencia que ofrece esta tarjeta gráfica tal cual viene de casa, sin llevar a cabo ningún tipo de modificación o ajuste.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC: rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales

Ya tenemos la base que necesitamos para entrar a ver de qué es capaz esta tarjeta gráfica a nivel de rendimiento. Como siempre, empezamos por las pruebas sintéticas y las aplicaciones profesionales más importantes y fiables que podemos utilizar a día de hoy. Al tratarse de una tarjeta gráfica la mayoría de estas pruebas se centran en el renderizado 3D, algo totalmente lógico.

Rendimiento en Cinebench 2024

Una de las pruebas más actuales y más exigentes que existen, y por tanto una de las que mejor exprime el hardware más avanzado en tareas de renderizado. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC consiguió 25.900 puntos en la prueba estándar de una sola pasada, cifra que supera los 25.493 puntos que obtuve en mi análisis del modelo de MSI. Si comparamos los resultados de la prueba de estrés de diez minutos vemos que también gana este modelo de GIGABYTE, concretamente por 25.393 puntos a 25.081 puntos.

Rendimiento en Octanebench

Vamos ahora con otra de las pruebas de rendimiento en renderizado más conocidas y más exigentes del momento, Octanebench. He activado la aceleración RTX, como es lógico, y la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC ha logrado una puntuación excelente. Os dejo los resultados que obtuve con el modelo de MSI para que podáis comparar las diferencias de manera detallada, y recordad que podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas. La diferencia es pequeña, pero el modelo de GIGABYTE gana en todos los casos.

Rendimiento en Passmark GPU

Esta prueba es muy sencilla, pero me gusta precisamente por eso, por su simplicidad y porque nos permite realizar una comparativa directa de forma simple entre dos o más tarjeas gráficas. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC gana al modelo de MSI por una diferencia pequeña pero clara, ya que la primera obtuvo 40.722 puntos y la segunda 40.121 puntos.

Rendimiento en Blender

Saltamos ahora a Blender, una prueba de renderizado que mide el rendimiento en muestras por minuto. Cuantas más muestras sea capaz de generar una tarjeta gráfica más potente será. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC consiguió 4.359 muestras por minuto en «monster», 2.119 muestras por minuto en «junkshop» y 2.101 muestras por minuto en «classroom», un resultado que le da una victoria frente al modelo VENTUS de MSI, que alcanzó 4.267, 2.099 y 2.070 muestras por minuto en esas tres pruebas.

Rendimiento en 3DMark DLSS

La potencia bruta importa, pero las tecnologías de valor también tienen un gran paso cuando hablamos de tarjetas gráficas. En este caso el DLSS 3 puede marcar una diferencia enorme, como muestran claramente los resultados obtenidos en esta prueba, que es muy exigente.

Sin DLSS 3 tenemos una media de 34,44 FPS, y con DLSS 3 la media sube a 118,62 FPS. La diferencia es tan grande que la tasa de fotogramas por segundo se ha multiplicado por más de tres veces. Comparada con la VENTUS de MSI, este modelo de GIGABYTE mejora en poco más de un 3% el rendimiento sin DLSS 3 y en un 4,5% con dicha tecnología activada.

Rendimiento en V-Ray

Terminamos esta ronda de pruebas con todo un clásico, V-Ray. En la modalidad CUDA la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC consigue 2.655 vpaths, y en la modalidad RTX sube hasta los 3.651 vrays. La MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X consiguió 2.610 vpaths y 3.590 vrays, lo que la coloca un poco por debajo.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC: rendimiento en juegos

Ya hemos visto que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC mejora números frente a la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X en las pruebas sintéticas, ¿pero es capaz de hacer lo propio en juegos? Vamos a descubrirlo.

Empezamos con Gears 5, uno de los mejores juegos basados en el Unreal Engine 4. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC va sobrada en 1080p y en 1440p, y logra un resultado muy bueno en 2160p. Supera claramente al modelo de MSI.

En Ghostwire: Tokyo la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC consigue resultados excelentes en 1080p y 1440p, incluso con trazado de rayos. Si activamos el DLSS 2 en modo calidad podemos mejorar el rendimiento en 1080p con trazado de rayos, pasando de 148 FPS a 170 FPS, y en 1440p, donde notaremos una mejora mayor al subir de 94 FPS a 152 FPS.

En 2160p tenemos 108 FPS sin trazado de rayos y 48 FPS con trazado de rayos. Si activamos el DLSS 2 en modo rendimiento la media sube a 221 FPS y 120 FPS, es decir, tenemos el doble de rendimiento. De nuevo, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC demuestra ser ligeramente superior al modelo de MSI.

Metro Exodus Enhanced Edition sigue siendo uno de los juegos que mejor ha utilizado el trazado de rayos, y es muy exigente, sobre todo en 2160p. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC no tiene ningún problema en 1080p y 1440p, aunque podemos mejorar el rendimiento con DLSS 2 en modo calidad. Vale la pena, porque en 1440p pasaremos de 103 FPS a 181 FPS. En 2160p la media es de 50 FPS, y con DLSS 2 en modo rendimiento sube hasta los 134 FPS, más del doble de rendimiento.

La última aventura de los hermanos Hugo y Amicia se convirtió en un exponente de la, por entonces, nueva generación. Hace gala de una excelente calidad gráfica, y es muy exigente, pero como vemos la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC puede moverlo sin ningún tipo de problema. En 1440p logra 87 FPS, y con trazado de rayos mantiene una media de 60 FPS, pero con DLSS 3 en modo calidad podemos aumentar esos valores a 160 FPS y 124 FPS, respectivamente.

En 2160p el nivel de exigencia aumenta mucho, y el rendimiento se ve afectado, como es lógico. A pesar de todo, esta tarjeta gráfica mantiene unos dignos 49 FPS en dicha resolución, y si activamos el trazado de rayos nos movemos en medias de 35 FPS. Con DLSS 3 en modo rendimiento las medias suben a 116 FPS y 95 FPS, respectivamente, una mejora espectacular.

Resident Evil 4 Remake presenta problemas de escalado con la tecnología FSR 2, algo que he venido viendo en todas mis pruebas con diferentes tarjetas gráficas. Esto ocurre sobre todo con modelos potentes que suelen ir sobrados en 1080p y 1440p, que es precisamente lo que ocurre con la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC.

En 2160p tenemos una media de 82 FPS sin trazado de rayos y de 81 FPS con dicha tecnología activada. Esta es anecdótica, y no vale la pena activarla. Aunque el FSR 2 mejora el rendimiento os recomiendo no utilizarlo porque reduce la calidad gráfica, y porque con 82 FPS vamos totalmente sobrados para disfrutar de este juego.

Uno de los mejores juegos que ha hecho Rockstar, y una auténtica maravilla a nivel técnico a pesar de los años que ya va acumulando. Configurado en calidad máxima sigue siendo muy exigente, pero la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC lo mueve sin problema incluso en 2160p, ya que alcanza una media de 73 FPS. Podemos mejorarla a 93 FPS con DLSS 2 en modo calidad, algo recomendable porque el suavizado de bordes que aplica durante la reconstrucción de la imagen reduce los dientes de sierra y mejora la calidad final.

Sin duda uno de los grandes referentes del trazado de trayectorias, y uno de los juegos más exigentes del momento. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC logra buenos resultados en 1080p y 1440p incluso con trazado de rayos, pero lo más interesante es la mejora que podemos conseguir gracias a DLSS 3. En 1080p con DLSS 3 en modo calidad la media sube de 112 FPS a 255 FPS, y con trazado de rayos pasamos de 77 FPS a 186 FPS.

En 1440p y 2160p el escalado que conseguimos con DLSS 3 es excelente, ya que pasamos de 67 FPS a 172 FPS en modo calidad bajo resolución 1440p y modo calidad, y en 2160p subimos de 47 FPS a 121 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento. Con trazado de rayos la mejora es tan grande que podemos llegar casi a multiplicar por cuatro la tasa de fotogramas por segundo, ya que en 2160p subimos de una media de 23 FPS a 98 FPS.

Con trazado de trayectorias el nivel de exigencia se dispara, pero la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC aguanta el tipo en 1080p e incluso en 1440p, logrando 62 FPS y 30 FPS. En 2160p la media es de 14 FPS, pero gracias a DLSS 3.5 en modo rendimiento, que incluye súper resolución, reconstrucción de rayos y generación de fotogramas, podemos subir de esos 30 FPS a 134 FPS, y de 14 FPS a 73 FPS.

Fue uno de los mejores juegos dentro de la primera oleada de títulos con trazado de rayos, y sigue siendo uno de los títulos con mejor factura técnica. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC puede con él incluso en 1440p, y como vemos gracias a DLSS 2 podemos llegar casi a doblar el rendimiento. En 2160p con trazado de rayos tenemos una media de 38 FPS, pero activando DLSS 2 en modo calidad pasamos a 87 FPS, y en modo rendimiento llegamos a los 103 FPS, más del doble de rendimiento.

Este título es propenso a sufrir cuellos de botella a nivel de CPU, cosa que podemos ver por los datos de rendimiento en 1080p y 1440p, que son casi idénticos. Gracias a DLSS 3 en modo rendimiento podemos pasar de 169 FPS y 160 FPS a máximos de 359 FPS y 280 FPS en dichas resoluciones, respectivamente. La mejora también es muy grande en 2160p, donde pasamos de 85 FPS a 166 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento.

El juego de Techland fue uno de los más exigentes y avanzados de su generación, tanto que incluso PS5 y Xbox Series X tuvieron problemas para moverlo. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC no tiene esos problemas, ya que va sobrada en 1080p y puede con él incluso en 1440p con trazado de rayos al máximo. Con esa configuración tenemos una media de 64 FPS, y activando DLSS 3 en modo calidad la media sube a 139 FPS, más del doble.

En 2160p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC logra 62 FPS y 31 FPS con trazado de rayos activado. Gracias al DLSS 3 en modo rendimiento esas medias suben hasta los 154 FPS y 113 FPS, respectivamente. Con trazado de rayos y DLSS 3 activado estaremos multiplicando por más de tres veces la tasa de fotogramas por segundo.

Alan Wake 2 es el otro plato fuerte de este análisis. Es, probablemente, el juego más exigente que existe ahora mismo, y activar el trazado de rayos hace que pueda poner «de rodillas» casi a cualquier tarjeta gráfica. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC logra 88 FPS en 1080p y 47 FPS con trazado de rayos completo. Con las tecnologías que incluye DLSS de NVIDIA podemos subir a 173 y 131 FPS, respectivamente, si utilizamos el modo calidad.

En 1440p el escalado que conseguimos con DLSS 3.5 es impresionante. Con trazado de rayos completo la media pasa de 31 FPS a 98 FPS, utilizando el modo calidad, y si optamos por el modo rendimiento la media pasa a ser de 121 FPS. Cuando subimos la resolución a 2160p la media cae a 37 FPS y a solo 2 FPS si activamos el trazado de rayos completo, pero al activar el DLSS 3 (3.5 con trazado de rayos) en modo rendimiento los valores medios suben a 105 FPS y 77 FPS.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC nos deja un buen sabor de boca en lo que a rendimiento se refiere. Es tan potente que no solo va sobrada en 1080p y 1440p, sino que también se desenvuelve muy bien en 2160p, y puede trabajar con trazado de rayos sin problema incluso en resoluciones elevadas, siempre que nos apoyemos en la tecnología DLSS de NVIDIA.

En líneas generales la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC es casi un 5% más potente que la MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X en 1440p y en 2160p. También la supera en un 4,45% en 1440p con trazado de rayos, y en un 1,85% en 2160p con trazado de rayos. Es totalmente normal, sobre todo teniendo en cuenta que es un modelo que, como veremos, escala a mayores frecuencias y tiene un sistema de refrigeración superior.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC frente a GeForce RTX 4070 Ti

Bien, ¿y cómo posiciona frente a la GeForce RTX 4070 Ti? En la gráfica adjunta tenéis la respuesta. He omitido la resolución 1080p porque a ese nivel los cuellos de botella provocados por la CPU son muy frecuentes, y tiene poca relevancia. En 1440p la diferencia es de un 14,31% a favor de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC, y en 2160p gana por un 13,18%.

Gracias a su mayor cantidad de memoria gráfica la diferencia se incrementa cuando activamos el trazado de rayos, especialmente en resoluciones más altas. En 1440p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC gana con una media del 14,45%, y en 2160p vence por una media del 17,98%.

No he incluido en esta comparativa los datos de rendimiento de Alan Wake 2 ni los de Resident Evil 4 Remake (tampoco lo hice con el modelo de MSI), es decir, no los he utilizado para calcular esas medias, porque en su momento no pude probar esos juegos con la GeForce RTX 4070 Ti que tuve para analizar, y ya no dispongo de esta unidad en el banco de pruebas.

En cualquier caso, está claro que incluir Alan Wake 2 mejoraría mucho la ventaja media de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC en 1440p y 2160p con trazado de rayos activado, porque los modelos de 12 GB logran alrededor de 4 FPS y 1 FPS con esas configuraciones, mientras que el modelo de GIGABYTE obtuvo 31 FPS y 2 FPS.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

Los valores de consumo se mantienen dentro de lo esperado. Tenemos unos mínimos realmente buenos gracias a la «magia» del DLSS 3, que reduce en gran medida la tasa de uso de la GPU en bajas resoluciones, y con ello también baja el consumo. La media de 269 vatios confirma que en la mayoría de los casos se mantiene por debajo de su TGP máximo, y el pico de 287 vatios solo duró un instante en Cyberpunk 2077.

Las temperaturas son sobresalientes, como podemos ver en la gráfica adjunta. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC es muy fresca, y esto permite que el modo turbo mantenga unos picos máximos de frecuencia más elevados y estables, lo que al final se traduce en un mayor nivel de rendimiento.

Y de eso precisamente vamos a hablar ahora, de las frecuencias de trabajo. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC alcanza un pico de 2.865 MHz gracias al overclock que trae de casa, y mantiene también unas frecuencias más altas en las diferentes medias registradas en juegos. El mínimo de frecuencia que registré fue un pelín más bajo de lo esperado, pero nada fuera de lo normal.

Comparando con los valores del modelo de referencia, y tomando como base las mediciones que hice con el modelo de MSI, vemos que con esta tarjeta gráfica de GIGABYTE tenemos un aumento de 45 MHz en el pico máximo de velocidad, 30 MHz más en la media estable más alta y 40 MHz más en la media estable.

Notas finales: para los que lo quieren todo

Es la mejor manera de definir a la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC. Es una tarjeta gráfica top en lo todo lo que se refiere a diseño y calidad de construcción, y su estética gaming está cuidada al detalle para destacar sin caer en estridencias. La iluminación LED RGB en los ventiladores queda de maravilla, y le da un toque de distinción verdaderamente único por su enfoque minimalista (la línea de iluminación es muy fina).

El sistema de refrigeración que ha montado GIGABYTE hace un trabajo excelente y mantiene unas temperaturas totalmente óptimas. A nivel de ruido la experiencia también es muy buena, ya que disfrutaremos de un silencio absoluto en tareas básicas y de una sonoridad muy baja incluso con la tarjeta gráfica a plena carga. Por lo que respecta a la calidad de construcción ya os he dicho que este modelo es, simple y llanamente, de lo mejor que hay en su gama.

Comparada con la GeForce RTX 4070 Ti la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC ofrece una mejora de rendimiento considerable que, de media, alcanza el 14,98% (media de resoluciones 1440p y 2160p con y sin trazado de rayos), así que en este modelo la diferencia que marca sí que ha cumplido con mis expectativas.

Obviamente esos valores de rendimiento pueden cambiar ligeramente en función de la configuración y de los juegos utilizados, pero los datos que os doy reflejan un escenario realista porque, al final, no creo que nadie se compre una tarjeta gráfica de este tipo para jugar en 1080p o en 1440p con calidad media o calidad alta. Con esos ajustes se crean artificialmente cuellos de botella que no tienen ningún sentido.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC lo tiene todo. Tiene una estética muy atractiva, una calidad de construcción muy buena, un sistema de refrigeración excelente y ofrece además un rendimiento acorde a lo que se esperaba de la nueva solución gráfica de NVIDIA. Solo tiene un «pero», el precio, que obviamente es elevado, aunque resulta comprensible teniendo en cuenta lo que ofrece.